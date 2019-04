DOMENICO D'ERRICO

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio la moglie Felicia, la figlia Michela con Filippo e gli adorati nipoti Mattia e Nicholas, i consuoceri Ivano e Mariarosa con Ilaria, Alessandro e Gabriel, parenti tutti.Il funerale avrà luogo domani martedì 30 aprile partendo dalla Sala del Commiato Cof in Viale Villetta 16/a per la chiesa parrocchiale di Sant'Evasio, indi al crematorio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento va a Giuseppe, all'infermiera Vita della struttura Dagnini di Zibello per le amorevoli cure prestate ed ai vicini di casa Aziz e Wafa.Un grazie di cuore va anche al dottor Giancarlo D'Angelo ed al Dottor Domenico Marchetti.29 aprile 2019