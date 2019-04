ISABELLA PARIS

Con Fede salda e esemplare è andata incontro al Signore della VitaLo annunciano Stefano con Giacomo e Pietro, la mamma e Virì con Paolo e Temistocle.I funerali avranno luogo oggi 29 aprile alle ore 13,30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa parrocchiale di Noceto, indi al cimitero di Brescia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano dottoresse Nalati, Bella, Sikokis e dottor Franciosi e Visigalli.29 aprile 2019Ï Magda e RomanoÏ Pro Loco NocetoÏ Famiglia Sergio TorriÏ Fabio, Isotta, Jacopo, Maria, Davide Feccicompagna di un breve tragitto di vita, stupefacente, bellissimo incontro, tutte le socie della «La Doppia Elica» ti porteranno sempre, durante il loro cammino, nel pensiero e nel cuore.29 aprile 2019Gli amici di Sherwood sono vicini a Pietro e famiglia per la perdita della cara29 aprile 2019Profondamente addolorati, siamo vicini a Stefano e famiglia per la scomparsa della caraArmando e Tiziana Sacchi.29 aprile 2019Monica, Francesco e Davide sono vicini a Stefano e famiglia per la perdita della loro cara29 aprile 2019