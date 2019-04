MARIA MARTINI

«Non piangete la mia assenza... Vi amerò dal Cielo come vi ho amati sulla terra.»(S. Agostino)Circondata dall'affetto di tutti i suoi cari, ci ha lasciatodi anni 82Profondamente addolorati lo annunciano il marito Mario, i figli Giovanni, Lucia e Luigi con le rispettive famiglie, la sorella Giuseppina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 30 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna indi al cimitero locale.La cara salma sarà fatta giungere dall'Ospedale di Vaio.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.29 aprile 2019Ï Baldi Elda in CorradiAlessandro e Giacomo Corradi unitamente alle loro famiglie sono vicini a Lucia per la perdita della cara mamma29 aprile 2019Luisa Mezzadri con Giorgio, Giuseppina, Patrizia, Gianluca e figli si stringono con affetto a Lucia, Mario, Giovanni e Luigi per la perdita della cara29 aprile 2019Ciaorimarrai sempre nei nostri cuori.Lella, Angelo, Lidia.29 aprile 2019Ezio, Cinzia e Germana sono vicini con affetto a Giovanni, Lella e a tutti i familiari per la perdita della cara mamma29 aprile 2019