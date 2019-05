GIUSEPPE BERTOLINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, il nipote e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di S. Ilario Baganza, indi al cimitero di Cevola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare a tutto il personale del Reparto Geriatria.Inoltre si ringrazia in particolare il nostro collaboratore Gaetano.30 aprile 2019Ï Bola MarcoIl Presidente, gli amministratori, i soci, i casari ed i collaboratori del Caseificio Sociale di Neviano degli Arduini partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa die porgono le più sentite condoglianze.30-4-2019Ciaoci mancherai.Sarai sempre nei nostri cuori.Gaetano, Rovena, William e Isabel.30-04-2019La famiglia Caprari e maestranze partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del signor30-4-2019Partecipiamo commossi alla perdita del caroCi stringiamo con affetto a Anna, Sandra e Matteo.Famiglia Antonio Boeddu e figli con le rispettive famiglie.30-4-21019