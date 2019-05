MARIA MARRA

É mancataAddolorati lo annunciano i figli Cosimo, Francesco e Roberto con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa Sacre Stimmate di Via Sbravati indi alla Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 aprile 2019CiaoMaurizio, Eleonora, Alessandro, Silvia, Alessia, Antonio, Andrea ti porteremo sempre nel cuore.30 aprile 2019In questo momento di dolore esprimiamo la nostra vicinanza a Roberto e la sua famiglia per la perdita della cara mammaAngelo Canali e la Giary Group Srl.30 aprile 2019Manuele, Fabio e tutto il team di Easytech porgono le più sentite condoglianze a Roberto e a tutta la famiglia per la perdita della cara30 aprile 2019Alessandro, Daniele e tutto il team di Emironet Srl si uniscono al dolore per la perdita della carae sono vicini a Roberto e tutta la famiglia.30 aprile 2019La ditta S3 Sistemi è vicina a Roberto e familiari per la dolorosa perdita della mamma30 aprile 2019