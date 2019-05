ANNITA DONDI

È mancatadi anni 88Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Pia con Roberto, Silvia con Giuliano, gli adorati nipoti Alessandro con Elena, Serena con Mattia, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 2 alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di Sorbolo (ore 11.00) indi si proseguirà per il Cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato mercoledì 1 alle ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottor Giorgio Fiorini per la disponibilità e la professionalità dimostrate.30 aprile 2019Ï Famiglia Campanini Oriana PiccioniÏ Famiglia Renzo SacchiÏ Famiglia Gianni GuatelliÏ Famiglia MontiÏ Paolo Corradi e fam.Adsorella e zia.La tua presenza sarà sempre con noi.Gabriele, Emilia, Daniele, Daniela, Davide.30 aprile 2019Il fratello Guglielmo con Carmen si stringono affettuosamente a Maria Pia, Silvia e famiglie per la scomparsa della cara30 aprile 2019La cognata Adua con Candida e Floriana si stringono in questo momento di dolore a Maria Pia e Silvia per la perdita della cara30 aprile 2019Per la perdita della nostra cara ziasiamo vicini a Maria Pia, Silvia e Roberto.Giuseppe, Pippo e Julissa.30 aprile 2019Non scorderemo mai la tua smisurata bontà, le tue costanti attenzioni, le preghiere e l'affetto che tu, cara cuginahai nutrito per la nostra famiglia.Ci stringiamo in un abbraccio a Maria Pia e Silvia.Marco e Maria Cristina.30 aprile 2019Partecipiamo al dolore di Maria Pia e Silvia con famiglie per la perdita della cara mammache ricorderemo sempre con affetto.Cinzia, Carlo, Erika, Marco.30 aprile 2019Sinceramente addolorate ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita della caratanto amata.Loredana e famiglia.30 aprile 2019Mi uniscono al lutto di MariaPia, Roberto e Silvia per la perdita dell'indimenticataRomano.30 aprile 2019Giancarlo, Angela, Elisabetta e Patrizia sono vicini a Maria Pia e Silvia nel ricordo della cara30 aprile 2019Liana con Andrea, Pietro e Paola partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara30 aprile 2019