MARIA ADELAIDE BOLSI

É tornata alla Casa del PadreNe danno il triste annuncio i cugini tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 2 alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Leonardo (ore 15 circa) indi si proseguirà per il cimitero di Sorbolo.Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 1 alle ore 20.30 presso la chiesa di S.Leonardo.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore all'instancabile Anna per il prezioso aiuto.Non fiori ma offerte alla Parrocchia.30 aprile 2019Ï Deanna, Cinzia, Monica BorettiniCondomini ed amministratore del condominio di Via Trento, 67-Pr-partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della loro cara30 aprile 2019