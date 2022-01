Incosciente e in ipotermia: ritrovato a Bazzano dopo due giorni un 81enne scomparso da Neviano

Questa mattina negli uffici della stazione carabinieri di Neviano degli Arduini è stata denunciata, da parte dei parenti, la scomparsa di un loro caro allontanatosi dalla sua casa da due giorni senza più fare ritorno . La segnalazione ha di fatto avviato le ricerche dell'81enne che tra l'altro non è in condizioni fisiche ottimali. I militari della stazione hanno quindi iniziato a ritroso un ipotetico tragitto percorso dallo scomparso. È stato rintracciato in località Bazzano, verso le 15, non cosciente ed in stato di ipotermia dopo due giorni interi esposto alle rigide temperature. Immediati i soccorsi da parte del 118 che ha trasportato l'anziano all'Ospedale Maggiore dove è stato ricoverato.