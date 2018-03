Marine Le Pen caccia il padre dal partito ed elogia Salvini

Marine Le Pen è stata rieletta a Lille, dal Congresso del Front National, presidente del partito, con il 100% dei suffragi. Era l'unica candidata. Marine comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre e fondatore Jean-Marie, da oggi fuori dal partito per decisione del Congresso, che ha abolito la sua carica di «presidente onorario». Secondo la presidente il nuovo nome del Front National dovrà essere Rassemblement National (Unione Nazionale). «Matteo approfitto per salutarti e per farti i complimenti», ha detto la Le Pen rivolgendo un saluto a Salvini.

SALVINI: LE PRESIDENZE DELLE CAMERE SPETTANO AI VINCITORI

DI MAIO CITA LA CEI: I PARTITI SIANO CONSAPEVOLI DELLE ATTESE DEGLI ITALIANI

Per le presidenze delle Camere, «ci sono due forze politiche che hanno vinto le elezioni, non è difficile capire con chi si ragionerà». Matteo Salvini assicura che farà «tutto quello che è umanamente possibile per rispettare il mandato che gli italiani ci hanno dato, ovvero di andare a fare il presidente del Consiglio, ma senza scendere a patti». Il leader M5S Luigi Di Maio invece cita le parole del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti. «Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente».

IL PD VA ALLA CONTA IN DIREZIONE, DOMANI PARTE L’ERA POST RENZI

ORFINI: GOVERNO CON M5S LA FINE DEI DEM. EMILIANO A FAVORE

Alla vigilia della direzione di domani, nella quale leggerà la lettera di dimissioni di Renzi, il presidente del Pd Matteo Orfini chiude a ogni ipotesi di collaborazione con il M5S: «Qualora dovessimo decidere di sostenere un governo guidato dai Cinque stelle o insieme ai Cinque stelle, sarebbe la fine del Partito democratico», dice a «1/2 ora in più». Le presidenze delle Camere a M5s e Lega? «Mi pare sia quello di cui si discute e lo ritengo anche legittimo visto che hanno vinto le elezioni». Parla anche Michele Emiliano: con 11 mln di voti M5s ha il diritto di provare a governare questo Paese.

TRUMP CONTRO TUTTI, AVANTI SUI DAZI E "KEEP AMERICA GREAT"

SULLA COREA SI FIDA DI KIM: "A PYONGYANG VOGLIONO LA PACE"

Trump risponde alle «lamentele» sui dazi minacciando di tassare le auto e altri prodotti europei se l’Ue non abbasserà le sue «barriere e tariffe sui prodotti Usa». Il tycoon lancia poi il suo nuovo slogan: keep America great, manteniamo grande l'America. Trump inoltre prevede un «enorme successo» per i colloqui con la Corea del Nord sulla denuclearizzazione. «Penso che vogliano la pace; penso sia il momento», ha detto il presidente Usa ricordando che il suo omologo cinese Xi è stato di grande aiuto con Pyongyang. «Mi fido di Kim. Posso sedermi e fare il piu» grande accordo per il mondo». Ma lo staff della Casa Bianca e i media restano scettici.

IN CINA XI COME MAO, NON HA PIU' LIMITI DI MANDATO

CONGRESSO NAZIONALE APPROVA LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Il Congresso nazionale del popolo ha approvato oggi quasi all’unanimità la rimozione del limite ai due mandati presidenziali massimi dalla costituzione, spianando la strada al presidente Xi Jinping di mantenere l’incarico a vita. I voti favorevoli sono stati 2.958, due i contrari e tre gli astenuti. In teoria, caduto il limite, Xi potrebbe mantenere la presidenza a vita, gettando ombre su scenari potenzialmente autoritari e turbolenti per la successione.

SCOPRE DI AVERE UN TUMORE, UCCIDE LA MADRE DI 101 ANNI E SI SUICIDA

IN CASA LA LETTERA DI SCUSE: SE MUOIO NON SO CHE FINE FARA' MAMMA

Ha ucciso la madre di 101 anni, che viveva con lui, e poi si è tolto la vita. Dramma della disperazione a Rivoli, comune alle porte di Torino. Un 77enne, che deteneva regolarmente la pistola utilizzata per l’omicidio-suicidio, aveva scoperto da poco di avere un tumore al pancreas come spiegato in una lettera di scuse trovata dai carabinieri nella quale aveva scritto: 'se muoio non so che fine farà mammà. A chiamare i militari è stato lo stesso uomo prima di spararsi.