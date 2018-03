Decolla il nuovo Pd. Renzi: "Non mollo"

'Chi ha vinto non ha più alibi, adesso deve governare, perchè il tempo della propaganda è finitò. Con la sfida a Lega-M5s, comincia nel Pd l’era Martina, segretario-traghettatore fino all’Assemblea che sceglierà il dopo-Renzi. Due righe per le dimissioni lette dal presidente Orfini in Direzione. 'Ma non molliamo, non lasceremo mai il futuro agli altrì, scrive Renzi nella enews. Martina annuncia di voler guidare i Dem con la massima collegialità e chiede all’Assemblea nazionale di dare vita ad un progetto prima di avviare il congresso. A lui fa eco il ministro Delrio: 'Staremo dove ci hanno messo gli elettori, all’opposizione, seri e responsabilì.

RATZINGER DIFENDE BERGOGLIO: BASTA PREGIUDIZI CONTRO DI LUI

CINQUE ANNI DI PONTIFICATO: "CONTINUITA' TRA IL SUO E IL MIO"

Il papa emerito Benedetto XVI difende il suo successore esortando ad «opporsi e reagire allo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano di oggi». Lo fa scrivendo una lettera per il quinto anno di pontificato di Bergoglio, in cui sottolinea la profondità della formazione filosofica e teologica di Francesco e «la continuità interiore tra i due pontificati, pur con tutte le differenze di stile e di temperamento».

SALVINI BLINDA LA LEGA NEL GOVERNO: "RENZI NON TORNA"

MATTARELLA: HO FIDUCIA NEL FUTURO, TUTTI RESPONSABILI

Dopo l’appello ai Dem di Berlusconi per un sostegno al governo e le aperture sulla presidenza di una Camera, Salvini replica dicendo 'Non ci hanno votato per far tornare Renzì e assicura che la linea della Lega non cambia: 'Chiederemo voti in Parlamento e non andremo mai al governo se non possiamo cambiare Trattati Ue e legge Fornerò. Appello di Mattarella alla responsabilità di tutti: le sorti italiane sono comuni. Poi il Colle precisa: parole non riferite a situazione politica ma da contestualizzare all’incontro con gli alfieri della Repubblica. Di Maio punta sul lavoro e strizza l’occhio a sinistra.

M5S DIVISO SULLE OLIMPIADI A TORINO, SALTA IL CONSIGLIO COMUNALE

MALAGO': SOLO IL CONI SCRIVE AL CIO. ZAIA PENSA ALLE DOLOMITI

M5s si spaccato sulle Olimpiadi, salta il Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere una mozione Pd sulla candidatura di Torino. E mentre la sindaca Appendino precisa che non si tratta di una candidatura ma di una manifestazione di interesse e che mercoledì sarà manifestato con una lettera al Coni, il numero uno del comitato olimpico Malagò ricorda che solo il Coni può scrivere al Cio per candidare. Il presidente della Regione Piemonte Chiamparino attacca: 'M5s inaffidabile di fronte a scelte strategichè. Intanto il governatore del Veneto Zaia avanza l’ipotesi di una candidatura delle Dolomiti, con una rete di località fra Veneto, Trentino e Alto Adige.

MORTO L’IMPRENDITORE SOFFIANTINI, RAPITO NEL '97 PER 8 MESI

PER LUI VENNE PAGATO UN RISCATTO DA 5 MILIARDI. AVEVA 83 ANNI

Morto a 83 anni l’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini. Nel 1997 fu vittima di un sequestro e rimase nelle mani di rapitori 237 giorni, dal 17 giugno, quando venne prelevato dalla sua abitazione di Manerbio, fino al 9 febbraio 1998 quando fu liberato dopo il pagamento di un riscatto di 5 mld di lire. Anni dopo aiutò uno dei sequestratori a scrivere libro di poesie. Investigatore ricorda quei 237 giorni del rapimento: 'Fu come se avessero rapito mio padrè.



MODA, ADDIO A HUBERT DE GIVENCHY, MITO DELLA HAUTE COUTURE

FONDO' IL CELEBRE MARCHIO E AUDREY HEPBURN DIVENTO' SABRINA

Addio all’età di 91 anni al conte Hubert de Givenchy, fondatore dell’omonima maison sinonimo di glamour francese, autore della trasformazione di Audrey Hepburn in Sabrina e in un’eterna icona d’eleganza, creatore degli abiti indossati dalle donne più famose della seconda metà dello scorso secolo, da Jacqueline Kennedy alle principesse Grace a Caroline di Monaco, da Greta Garbo a Marlene Dietrich, da Lauren Bacall a Elizabeth Taylor.