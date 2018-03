Disoccupazione giù: al Centro-Nord è a livelli pre-crisi

L'Ocse, nel suo Interim Economic Outlook,, afferma che la crescita dell’Italia nel 2018 e 2019 continuerà ad un ritmo 'più moderatò rispetto a Germania e Francia con un +1,5% quest’anno e +1,3% l’anno prossimo. Nessun impatto dal voto sulle previsioni di crescita: 'I mercati hanno reagito benè. Secondo i dati Istat, nel 2017 il tasso di disoccupazione è sceso all’11,2% dall’11,7% dell’anno prima. E’ il terzo calo consecutivo, al minimo dal 2013. Ma al Sud la disoccupazione è tre volte quella del Nord e circa il doppio del Centro.

DI MAIO: NO AL GOVERNO DI TUTTI, PADOAN AVVELENA I POZZI

SALVINI CHIUDE AL PD. DELRIO, SE IL COLLE CHIAMA VALUTEREMO

Il leader del M5s Di Maio dice no a 'governi istituzionalì perchè 'gli italiani hanno votato un candidato premier' e chiude a squadre diverse dai cinquestelle. Fa poi appello 'alla responsabilità di tutte le forze politichè e assicura: 'Tornare a votare? A noi non spaventà. Polemica col ministro Padoan che all’Ecofin dice che per l’Ue l’Italia è elemento d’incertezza: 'Avvelena i pozzì. E Martina risponde: 'Fa propagandà. Da parte sua il legista Salvini non chiude al M5s ma dice 'mai col Pd’, nega contatti sulle presidenze delle Camere e rilancia sul superamento del tetto del 3%. Dal Pd, Delrio glissa sulla possibilità di un governo del presidente: 'Se Mattarella chiamasse valuteremo. Noi all’opposizione non per capricciò.

NUOVO RIBALTONE DI TRUMP, CACCIA TILLERSON E CHIAMA POMPEO

GINA HASPEL GUIDERA' LA CIA, E’ LA PRIMA VOLTA PER UNA DONNA

Il presidente Usa ha annunciato con un tweet di avere cacciato il segretario di Stato Rex Tillerson, chiamando al suo posto il direttore della Cia Mike Pompeo. Alla guida dell’agenzia va per la prima volta una donna, Gina Haspel. I rapporti fra Trump e Tillerson erano tesi da tempo. 'Non ci trovavamo d’accordo su alcune cose - ha spiegato il tycoon - Sull'accordo iraniano non la pensiamo allo stesso modò. Trump ha poi aggiunto che Larry Kudlow ha 'chance molto buonè di assumere il ruolo di Gary Cohn come consigliere economico della Casa Bianca.



EX SPIA RUSSA AVVELENATA, E’ SCONTRO TRA LONDRA E MOSCA

ATTENTATO A GAZA AL PREMIER PALESTINESE, L’ANP ACCUSA HAMAS

Tensione fra Londra e Mosca sul caso dell’avvelenamento a Salisbury dell’ex spia russa Serghei Skripal e dopo l’ultimatum della May per avere spiegazioni credibili. I russi negano, chiedono a Londra le analisi sul presunto componente chimico usato, convocano l’ambasciatore britannico e minacciano ritorsioni in caso di sanzioni. Polizia e 007 britannici hanno deciso intanto di riaprire i casi riguardanti le morti sospette negli ultimi anni nel Regno Unito di 14 persone, russe o legate alla Russia, compreso l’oligarca Boris Berezovski. Merkel con May, anche Trump si sbilancia: 'Sembrano i russì. Attentato a Gaza contro il convoglio del premier palestinese Hamdallah, L'Anp punta il dito su Hamas, che condanna e nega tutto.

COLPO DI SCENA SU BATTISTI, IL BRASILE APRE ALL’ESTRADIZIONE

RESPINTA TESI DIFESA, TEMER PUO' RIVEDERE DECISIONE DI LULA

La Procura Generale brasiliana ha aperto la strada all’estradizione in Italia di Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo: in un parere inviato al Supremo Tribunale Federale (Stf) ha stabilito che 'la decisione è esclusivamente del presidente della Repubblicà, Michel Temer. La Procuratrice Raquel Dodge sostiene che si tratta di una decisione 'politica e a discrezione del presidentè, respingendo la tesi della difesa di Battisti, secondo cui il decreto con il quale l’ex presidente Lula Da Silva ne impedì l’estradizione non poteva essere modificato dall’attuale capo dello Stato.

IL CONSIGLIO DI STATO DICE SI' ALLE TRIVELLE NELL’ADRIATICO

RESPINTI RICORSI, SI' A RICERCHE GAS DALL’EMILIA ALLA PUGLIA

Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo contro il ministero dell’Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, ha di fatto dato il via libera alle attività di trivellazione, cioè di prospezione e ricerca di gas al largo della costa adriatica, dall’Emilia Romagna fino alla Puglia con la metodica dell’air gun, che consente di utilizzare la pressione dell’aria per creare piccoli sommovimenti nel sottosuolo marino e captare segnali per capire se ci sia gas o petrolio. Secondo i ricorrenti, invece, questo può causare danni. 'E' pura follià, commenta il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo.

UN’ALTRA VORAGINE A ROMA, INGHIOTTITA UN’AUTO IN SOSTA

IL CAMPIDOGLIO PROSEGUE GLI INTERVENTI, CORSA AI RISARCIMENTI

Un’altra voragine si è aperta in una strada di Roma. E’ accaduto sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma dove un’auto in sosta è stata parzialmente inghiottita durante la notte da una buca di circa tre metri di diametro. Coinvolta anche un’altra vettura, ma nessuno è rimasto ferito. Il Campidoglio prosegue gli interventi per riparare le buche nelle strade, ma la polemica prosegue, e fra i cittadini è corsa ai risarcimenti.

ADDIO A LUIGI NECCO, VOLTO UMANO DEL CALCIO CHE FU

CRONISTA STORICO DI 90/O MINUTO, FRA GAG E ARCHEOLOGIA

Si è spento a Napoli, a 83 anni, il giornalista Luigi Necco: fu uno dei volti di '90/o minutò, trasmissione che rivoluzionò il racconto del calcio prima delle pay-tv. Uomo colto ed amante dell’archeologia, era famoso per le sue cronache colorite, sempre con alle spalle il popolo del San Paolo. Raccontò le gesta di Maradona e ispirò le gag di Teo Teocoli.