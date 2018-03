Milioni di utenti spiati: Facebook crolla in Borsa. Riflessi anche in Italia

Facebook crolla a Wall Street, dove arriva a perdere il 7,50%. A pesare sono lo scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati che ha aiutato Donald Trump durante le elezioni del 2016 e favorito la campagna pro-Brexit, e le pressioni delle autorità americane e inglesi su Zuckerberg. Riflessi anche in Italia. Il deputato del Pd Michele Anzaldi dice che, secondo l’inchiesta, la società inglese avrebbe lavorato 'nel 2012 anche per un partito italiano. L’identikit farebbe pensare alla Legà.

PRESIDENTI DELLE CAMERE, M5S-LEGA CERCANO L’INTESA

DI MAIO A M5S: SIAMO IL PERNO DELLA LEGISLATURA

Ancora tre giorni e poi il nuovo Parlamento sarà chiamato ad eleggere i presidenti del Senato e della Camera. Primo atto della legislatura, necessario per formare il governo. M5S e Lega si scambiano segnali. Tensione per i veti su Romani a Palazzo Madama. Salvini chiama Berlusconi, mercoledì vertice dei leader del centrodestra. Di Maio incontra i senatori M5S: 'Siamo noi il perno della legislatura. Sono fiducioso sul governo. Difficile metterci all’angolò. Martina: 'Il Pd pronto all’opposizionè.

C'E' L’ACCORDO SULLA BREXIT, MA IL RESTA NODO IRLANDA

INTESA UE-LONDRA ANCHE SULLA DURATA DELLA TRANSIZIONE

«Abbiamo un testo legale» di accordo di addio per la Brexit che copre «la maggior parte delle questioni». E’ l’annuncio del capo negoziatore Ue Michel Barnier. L’accordo è «completo» su diritti dei cittadini e conto del divorzio. Resta invece da chiudere la questione irlandese. «E' una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Barnier, secondo cui è stato trovato «un accordo anche sul periodo di transizione di durata limitata» per la Brexit.

PUTIN DA RECORD OLTRE IL 76%, MA L’OSCE BOCCIA IL VOTO

MOSCA RESPINGE LE ACCUSE SULLA SPIA RUSSA, UE CON LONDRA

Plebiscito per Vladimir Putin, che vince con il 76,6% dei consensi e si guadagna il quarto mandato a guida della Russia, anche se l’affluenza è inferiore all’obiettivo del 70%. Le elezioni russe si sono distinte per una mancanza di 'reale competizionè, afferma l’Osce nel suo giudizio finale. Mattarella scrive a Putin auspicando 'soluzioni condivise, dialogo con la Uè. Intanto Putin ha respinto in una conversazione telefonica con Emmanuel Macron le accuse rivolte alla Russia per l’avvelenamento dell’ex spia doppiogiochista Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia. Theresa May replica, Mosca è colpevole. E la Ue si schiera con Londra: 'Mosca dia subito risposte, l’uso di armi chimiche è una minaccia alla sicurezza dei 28'.

DONNA UCCISA DAVANTI ALLA SCUOLA A TERZIGNO, CACCIA AL MARITO

VENTENNE ACCOLTELLATA DAL COMPAGNO NEL SIRACUSANO PER GELOSIA

A Terzigno (Napoli) le forze dell’ordine stanno cercando Pasquale Vitiello, marito della 31enne Immacolata Villani, rimasta uccisa davanti alla scuola elementare dove aveva appena accompagnato la figlia. Villani e Vitiello si stavano separando. E' stato invece un delitto d’impeto, quasi certamente per gelosia, secondo i magistrati di Siracusa, quello commesso da Paolo Cugno, il 27enne che sabato ha pugnalato e ucciso la compagna, Laura Petrolito, non ancora ventenne. Il giovane, fermato nella notte, ha confessato.

SCRITTE A MODENA CONTRO MARCO BIAGI, FU UCCISO DALLE BR

ASSASSINATO 16 ANNI FA. FIGLIO: LO STATO LO ABBANDONO'

«Marco Biagi non pedala più, onore a Mario Galesi, onore ai compagni combattenti». Sono alcune delle scritte comparse, in occasione del 16/o anniversario dell’uccisione da parte delle nuove Brigate rosse di Marco Biagi, sui muri della facoltà di Economia dell’università Modena, dove Biagi insegnava. «La ferita inferta dai terroristi assassini è ancora aperta nella nostra comunità civile», scrive in un messaggio il presidente Mattarella. Il figlio del giuslavorista, Lorenzo, denuncia: 'Lo Stato ha abbandonato mio padre. La mancata scorta fu cosa molto gravè. E aggiunge: 'provo disgusto per le parole della Balzerani. Sono solamente degli assassini, dovrebbero tacerè.

CRESCONO LE LISTE D’ATTESA, IN MEDIA 65 GIORNI PER UNA VISITA

UN MESE IN PIU' IN 3 ANNI. L’INDAGINE SU 26 MILIONI DI UTENTI

E' in media di 65 giorni l’attesa per una visita nella sanità pubblica, contro 7 giorni nel privato e 6 in intramoenia. Emerge dall’Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nelle Regioni. E’ la prima indagine a confrontare tempi e costi nell’arco di 3 anni (2014-2017) e su un campione di 26 milioni di cittadini (44% della popolazione) in Lombardia, Veneto, Lazio e Campania. I tempi di attesa per una visita specialistica o un esame nella sanità pubblica sono aumentati in media tra 20 e 27 giorni in 3 anni.

MICCICHE' ELETTO ALL’UNANIMITA' PRESIDENTE LEGA DI A

SESSANTOTTO ANNI, PALERMITANO, PRESIDENTE DI BANCA IMI

Gaetano Miccichè è stato eletto presidente della Lega Serie A all’unanimità. Entrerà in carica quando sarà rinnovata la governance, con l’ad, i 4 consiglieri di Lega, quello indipendente e i due federali, e si concluderà quindi il commissariamento affidato Giovanni Malagò. E’ stato lo stesso Malagò a indicare ai 20 club la candidatura. Nato a Palermo 68 anni fa, tifoso del Milan, dal 2016 presidente di Banca Imi, Miccichè, è membro del Consiglio di Rcs.