Bannon mente del Datagate. Facebook: "Siamo stati ingannati"

Il programma per la raccolta di dati su Facebook fu avviato dalla Cambridge Analytica sotto la supervisione di Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump. Lo spiega Chris Wylie la 'talpà che ha provocato lo scandali dei dati rubati. Reagisce Facebook e Stephen Deadman, Deputy Chief Global Privacy Officer di FB assicura all’Ansa: «siamo fortemente impegnati nel proteggere le informazioni delle persone». Intanto in America scatta la prima class action. Per il Garante per la Privacy, Antonello Soro quando si usano le informazioni degli utenti per condizionare i comportamenti «cambia la natura delle democrazie nel mondo e l'allarme deve essere altissimo».

CENTRODESTRA: A NOI PRESIDENZA DEL SENATO, A M5S LA CAMERA

ATTESA PER INCONTRO SALVINI-DI MAIO PER ACCORDO DEFINITIVO

Accordo sulle presidenze della Camere al vertice di palazzo Grazioli: al centrodestra la presidenza del Senato e al M5S il presidente della Camera. Berlusconi insiste su Paolo Romani per Palazzo Madama. E’ atteso dall’incontro Salvini-Di Maio l'accordo definitivo. In pole per Montecitorio restano le candidature di Riccardo Fraccaro e Roberto Fico. «Il centrodestra - è detto in una nota - riconosce in ciascun ramo del Parlamento un vicepresidente a ogni gruppo parlamentare che non esprima il presidente». Massimiliano Fedriga è il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia.



LETTERA DI RATZINGER "TAGLIATA", SI DIMETTE MONSIGNOR VIGANO'

IL PAPA ACCETTA, AL SUO POSTO RUIZ FINO ALLA NUOVA NOMINA

Papa Francesco ha accettato le dimissioni di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. Fino alla nomina del nuovo prefetto, al suo posto ci sarà il segretario del dicastero, mons. Lucio Adrian Ruiz. Lo annuncia il direttore della Sala stampa vaticana, Greg Burke. Le dimissioni di Viganò sono legate alla vicenda della lettera del papa emerito Benedetto XVI su Francesco, diffusa in una versione 'tagliatà rispetto all’originale.

UN MILIONE DI PERSONE CON LIBERA PER DIRE NO ALLE MAFIE

MANIFESTAZIONI IN ITALIA. IN 40.000 A FOGGIA CON DON CIOTTI

Un fiume di un milione di persone ha attraversato oggi le città italiane contro le mafie sotto le bandiere di Libera. Per la 23ma Giornata dell’impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a Foggia per l’appuntamento nazionale, hanno sfilato in 40 mila, con don Ciotti. Ma in tutte le piazze i tantissimi giovani hanno urlato contro «Il silenzio che è mafia». In ogni città dal palco sono stati letti i nomi delle vittime delle mafie. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha fatto mancare la sua vicinanza perchè ha detto «fare memoria è un’opera irrinunciabile».

REGENI: BUFERA SU ZUCCA. IRA DI GABRIELLI: ACCUSE INFAMANTI

LUI: GOVERNO SPIEGHI I CONDANNATI PS. AVVIATI ACCERTAMENTI

E' bufera sulle dichiarazioni del sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca. Durissimo il capo della Polizia Franco Gabrielli, che parla di 'accuse infamantì. Cassazione e Csm hanno avviato accertamenti sulle dichiarazioni del magistrato sui casi giudiziari del G8 di Genova e sulla morte di Giulio Regeni facendo riferimento alle violenze compiute dalla polizia durante il G8 del 2001 a Genova. Zucca chiede però al governo di «spiegare perchè ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa parte dell’esecuzione di una sentenza» riferendosi alle sentenze del processo del G8 di Genova. Il vice presidente del Csm Giovanni Legnini parla di «qualche parola inappropriata».

WEB TAX: BRUXELLES PROPONE L’ALIQUOTA DEL 3% SUI RICAVI

L’AFRICA SIGLA L’INTESA LIBERO SCAMBIO PIU' GRANDE DOPO WTO

I ministri dell’economia dei Paesi del G5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) «accolgono con favore» la proposta della Commissione Ue sulla web tax e fanno appello al Consiglio europeo perchè discuta in modo costruttivo e «raggiunga un accordo il prima possibile». I leader di 44 Stati africani hanno firmato un accordo commerciale considerato il più grande dopo quello che ha creato il Wto, l’Organizzazione mondiale per il commercio. Creerà un mercato da 1,2 miliardi di persone con un pil combinato di oltre 3,4 trilioni di dollari.

BAVAGLIO IN TURCHIA, ERDOGAN SI PRENDE I MEDIA D’OPPOSIZIONE

HURRIYET E CNN TURCA A HOLDING AMICA PER 1,25 MILIARDI DI DOLLARI

La holding del magnate turco Aydin Dogan avrebbe concluso un accordo per la vendita di alcuni tra i principali media di opposizione in Turchia, tra cui Hurriyet e la Cnn turca, a un gruppo di imprenditori vicini al presidente Recep Tayyip Erdogan per 1,25 miliardi di dollari, secondo il sito indipendente T24.

ESPLOSIONE A CATANIA, INDAGATO IL CAPO SQUADRA DEI POMPIERI

ATTO DOVUTO, IPOTESI REATO DISASTRO-OMICIDIO PLURIMO COLPOSI

E' indagato per disastro colposo e omicidio colposo plurimo Marcello Tavormina, 38 anni, capo della squadra dei vigili del fuoco coinvolti nell’esplosione di una palazzina a Catania, in cui sono morti due suoi colleghi e un quarto è ricoverato con lui, in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi. Per la Procura nell’attività dei pompieri ci sarebbe stata «cattiva valutazione dei fatti» e avrebbero «lavorato su una porta pensando non fosse collegata allo stesso locale già saturo di gas».