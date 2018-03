Salvini gela Di Maio: "Niente veti su Forza Italia o salta tutto"

TENSIONE M5S-LEGA SUL GOVERNO, SALVINI GELA DI MAIO

IL PD TROVA L’ACCORDO, DELRIO E MARCUCCI NUOVI CAPIGRUPPO Tensioni fra M5s e Lega sulla strada dell’alleanza per formare un ipotetico governo insieme. Salvini torna a ribadire che 'si riparte dal centrodestra unitò e a Di Maio fa sapere: 'Se dice 'io o nientè sbaglia. Se dice 'FI è fuorì, arrivedercì. Poi ribadisce il no 'a governi con tutti dentrò e parla di 'sforbiciata sui vitalizì. Girandola di assemblee e votazioni per i nuovi capigruppo. Il Pd trova l’intesa su Delrio alla Camera e Marcucci al Senato, Martina chiama all’unità di squadra. FI elegge Gelmini e Bernini, per il gruppo misto i due presidenti sono Fornaro a Montecitorio e De Petris a Palazzo Madama. Di Maio ai deputati del M5s: 'Fico cambiamento epocale. Gli altri eletti nell’Ufficio di Presidenza lo sosterranno nella battaglia per il taglio dei privilegì. Il commissario Ue Moscovici chiede a Roma 'politiche di bilancio responsabilì.

MIGLIAIA PER L’ULTIMO OMAGGIO A FRIZZI: "CRESCIUTI CON LUI"

LUNGA CODA DI GENTE COMUNE E CELEBRITA' ALLA CAMERA ARDENTE

Centinaia di persone, fra gente comune e celebrità, hanno reso l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi nella camera ardente allestita nella sede della Rai di Viale Mazzini. Per tutta la giornata c'è stato un flusso ininterrotto di visitatori, tanto che la chiusura è stata posticipata alle 19. 'Siamo cresciuti a pane e Fabrizio Frizzì, racconta un fan. Fra gli altri giunti a rendere omaggio alla salma, tantissimi colleghi, da Max Giusti ad Amadeus, da Marisa Laurito ad Enrico Brignano. Domani funerali nella Chiesa degli Artisti.

MOSCA ATTACCA SULLE ESPULSIONI, LA NATO SI SCHIERA CON LONDRA

STOLTENBERG: 140 VIA DA 25 PAESI, RISPOSTA AMPIA E COORDINATA

Dura reazione di Mosca contro la decisione di alcuni Paesi occidentali di espellere i diplomatici russi. Per il ministro degli esteri Lavrov 'è il risultato di colossali ricatti e pressioni da parte degli Usa. Lo sappiamo per certo e risponderemò. Ma proseguono le espulsioni e anche la Nato si allinea ritirando l’accredito a 7 esponenti della missione russa e rifiutandolo ad altri tre. Il segretario generale Stoltenberg riferisce di 'espulsioni di 140 funzionari russi da parte di oltre 25 alleati e partner della Natò e parla di 'una risposta internazionale ampia e coordinatà.

SCUOLA DELL’ISIS A FOGGIA: "BIMBI, SGOZZATE I MISCREDENTI"

LEZIONI DI JIHAD DA ITALIANO DI ORIGINE EGIZIANA, ARRESTATO

Digos e Guardia di Finanza hanno arrestato a Foggia un uomo di 58 anni, di origine egiziana e con cittadinanza italiana, sposato con un’italiana, accusato di fare parte dell’Isis. L'uomo, accusato di terrorismo internazionale, secondo le indagini insegnava a una decina di bambini il concetto di guerra santa, spiegando che l’unico modo per ottenere il Paradiso era la morte in battaglia. I piccoli venivano indottrinati nel corso di lezioni che si svolgevano nell’associazione culturale islamica da lui presieduta. Fra il materiale sequestrato ci sono alcuni videro scaricati da Internet in cui si vedono bambini che sgozzano delle persone e ne mostrano le teste decapitate.

ABUSI SU ALUNNE, ARRESTATO UN MAESTRO D’ASILO A ROMA

STALKING E MOLESTIE SU STUDENTESSA, FERMATO PROF A AVELLINO

I carabinieri hanno arrestato a Roma un maestro di 25 anni che insegnava inglese in un asilo privato della Capitale. L’uomo è ritenuto responsabile di aver compiuto abusi sulle sue alunne. Le indagini sono scattate in seguito alle denunce presentate da alcuni genitori, preoccupati di quanto raccontavano le bimbe al rientro da scuola. Dalle indagini è emerso che il maestro in classe avrebbe indotto alcune bimbe tra i 3 e i 5 anni a subire molestie. In provincia di Avellino un insegnante di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni.

GIOVANI E DISOCCUPATI, MA NON SONO DISPOSTI A MUOVERSI

EUROSTAT: IN ITALIA SONO IL 60%, LA MEDIA UE E’ DEL 50%

Il 60% dei giovani disoccupati italiani, contro una media Ue del 50%, non è disposto a muoversi per trovare lavoro e il 98% di quelli che già lavorano (la quota più grande registrata tra i Paesi dell’Unione dove la media è del 90%) hanno trovato occupazione senza bisogno di cambiare residenza. Questa la fotografia della mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni scattata da Eurostat in base ai dati del 2016.