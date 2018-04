Patto Israele-Onu: "Migranti africani anche in Italia". E' polemica

Canada, Germania e anche Italia. Sono alcune delle destinazioni indicate dal premier israeliano Benyamin Netanyahu per 16.250 migranti africani (in gran parte eritrei e sudanesi, 6mila nel primo anno) che nei prossimi 5 anni dovranno lasciare Israele in base all’intesa con l’Unhcr. Ma la Farnesina samentisce: 'Non c'è alcun accordo di questo tipo con l’Italià. Lo Stato ebraico ha annullato oggi a sorpresa l’espulsione verso il Ruanda di migliaia di migranti, che doveva iniziare nei prossimi giorni ma che era stata sospesa dalla Corte Suprema.

LA FRANCIA INSISTE SU BARDONECCHIA: NESSUNA VIOLAZIONE

IL PREFETTO DI TORINO IN VISITA ALLA ONG: OTTIMO LAVORO

La Francia tiene fermo il punto sulla vicenda di Bardonecchia: 'Nessuna violazione della sovranità italiana, solo una stretta applicazione dell’accordo del 1990', secondo il gabinetto del ministro che gestisce i doganieri, Gerald Darmanin. In settimana il direttore generale delle Dogane francesi intende incontrare in Italia il suo omologo per 'ripristinare l’accordo, ora sospesò da Parigi. Intanto, il prefetto di Torino Renato Saccone ha visitato i locali dell’ong Rainbow4Africa alla stazione dell’Alta Val Susa, per 'ringraziare gli operatori e i volontari per l’ottimo lavoro che stanno facendò.

SALVINI: SE AL GOVERNO, VIA LE SANZIONI ASSURDE ALLA RUSSIA

DA MERCOLEDI' LE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE, GIOVEDI' I BIG

Se andrà al governo, Matteo Salvini promette che farà togliere le 'assurde sanzionì alla Russia di Putin. Il leader della Lega lo scrive su Twitter, augurandosi di 'poter presto accogliere l’appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all’economia italiana!'. Con la fine della pausa di Pasqua, riprendono i contatti tra i partiti in vista delle consultazioni per il nuovo governo che cominceranno mercoledì al Colle. Giovedì 5 sarà il turno dei partiti maggiori.

EGITTO, A SISI IL 97%. MATTARELLA CHIEDE LA VERITA' SU REGENI

I RISULTATI DEL VOTO, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ITALIANO

Sergio Mattarella approfitta della circostanza della rielezione del presidente uscente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, con il 97% dei voti, e, nel suo messaggio di congratulazioni, fa un esplicito riferimento a Giulio Regeni: 'Abbiamo accolto con favore le dichiarazioni da lei fatte in più occasioni circa l'impegno suo personale e delle istituzioni egiziane a pervenire a risultati definitivi sulla barbara uccisione di Giulio Regeni. Sono certo che il raggiungimento della verità, attraverso una sempre più efficace cooperazione tra gli organi investigativi, contribuirà a rilanciare e rafforzare il rapporto storico di assoluto rilievo tra i nostri paesì.

LA CINA RISPONDE A TRUMP, 3 MILIARDI DI DAZI SUI PRODOTTI USA

IL TYCOON INVITA PUTIN ALLA CASA BIANCA, SUMMIT CON LA RUSSIA

La Cina risponde a Trump nella guerra dei dazi. Sono operativi quelli su 128 beni importati dagli Usa per totali 3 miliardi di dollari, dopo la stretta dell’Amministrazione Usa su acciaio e alluminio. Pechino sollecita Washington 'a revocare le misure protettive che violano le regole del Wtò. Trump, intanto, ha parlato al telefono con Vladimir Putin e lo ha invitato a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca.

ADDIO A WINNIE, LA MOGLIE DI NELSON MANDELA

EROINA CONTRO L’APARTHEID, "MADRE DEL SUDAFRICA"

Winnie Madikizela Mandela, l’ex moglie del presidente del Sudafrica e premio Nobel per la pace Nelson Mandela, è morta a 81 anni. Aveva sposato Mandela nel 1958, condusse una strenua lotta contro l’apartheid mentre suo marito trascorreva 27 anni in carcere, fino alla sua storica liberazione nel 1990. Anche lei fu detenuta e messa al bando, e coronò la carriera nel movimento antisegregazionista assumendo la guida della sezione femminile dell’African National Congress. Negli anni la sua reputazione venne macchiata da scandali politici e legali. Condannata a 5 anni di carcere duro, la pena le fu ridotta a 3 e mezzo con la condizionale.

LA STAZIONE SPAZIALE CINESE CADE NEL PACIFICO, NESSUN DANNO

PIOVONO ALTRI DETRITI, LA SPAZZATURA SPAZIALE E’ UN PROBLEMA

La stazione spaziale cinese Tiangong 1 è rientrata sulla Terra alle 2.16 di stanotte, cadendo nell’oceano Pacifico meridionale, dopo aver trascorso in orbita 2.375 giorni e 21 ore. Il relitto si è disintegrato al primo impatto con l’atmosfera e nessun danno è stato segnalato a causa dei detriti. Già poco dopo la mezzanotte, gli esperti avevano escluso che la stazione potesse toccare il territorio italiano. Intanto, però, piovono dallo spazio altri detriti. Parti di due razzi sono in fase di caduta. E' urgente affrontare il problema della spazzatura cosmica.

PASQUETTA, 11 MILIONI FUORI PORTA. ASSALTO ALLE CITTA' D’ARTE

FRANE A NORD, VALANGHE SULLE ALPI, INCIDENTI DURANTE LE FESTE

Undici milioni di italiani hanno scelto la gita fuori porta a Pasquetta. Città prese d’assalto dai turisti. Musei gremiti, problemi a Mantova dove il Palazzo Ducale ha chiuso per mancanza di custodi. Nei giorni delle feste, frane con morti al Nord per le piogge. Valanghe sulle Alpi. A Chamonix, in Alta Savoia, è morto sotto la neve Emmanuel Chauchy, nota guida alpina, soprannominato 'Vertical doctor'.