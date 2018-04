Pechino risponde a Trump: scontro aperto sui dazi

Prosegue la guerra dei dazi fra Usa e Cina, con la seconda ondata reciproca. L’amministrazione Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari. Nell’elenco figurano 1.300 prodotti cinesi. Immediata la risposta del ministero del Commercio cinese che propone dazi sull'import di 106 prodotti americani, per l'identico importo di 50 miliardi di dollari. «Non siamo in guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone stolte».

SANGUE NEL BRESCIANO, UCCIDE DUE IMPRENDITORI E SI SUICIDA

PREGIUDICATO, ERA STATO CONDANNATO PER LA BANDA DEI TIR

Ha ucciso due imprenditori, ferito una terza persona e quindi si è ucciso. E’ il bilancio di una giornata di paura nel bresciano. Cosimo Balsamo, un pregiudicato che nei primi anni del 2000 aveva derubato aziende di trasporto di metalli in tutto il Nord Italia, è entrato questa mattina nel capannone di un’azienda di Flero che commercializza veicoli industriali urlando: 'Mi hai rovinatò. Poi ha ucciso l’imprenditore Elio Pellizzari, ferito un’altra persona, ed è fuggito in auto. Nuovo omicidio a Carpeneda di Vobarno, vittima un’altro imprenditore, James Nolli, coimputato nel processo per il quale Balsamo era stato condannato nel 2009. Quindi la fuga fino ad Azzano Mella, dove nel parcheggio di un supermercato si è sparato un colpo alla testa.

CONSULTAZIONI AL VIA CON CASELLATI E FICO, DOMANI IL CLOU

DI MAIO: SPERO DI INCONTRARE PRESTO LEGA E PD. NO DAI DEM

Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in un clima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidente Mattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Domani giornata clou con il Pd, il centrodestra diviso in due tronconi e M5S. «Speriamo di poter incontrare il prima possibile Lega e Pd per capire quali siano le loro proposte, e per capire con chi si possa iniziare a scrivere questo contratto. Scelgano da che parte stare», scrive in un post Luigi Di Maio. Dura la replica di Rosato, «Si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega». Berlusconi sarà al Colle con i capigruppo di Fi. E avverte Di Maio, no ad accordi con chi pone veti. Grasso (LeU), sostegno a M5s se affronta i nostri temi.

GIU' LA DISOCCUPAZIONE, PIU' POSTI FISSI. CRESCE REDDITO FAMIGLIE

ISTAT RIVEDE CONTI, DEFICIT SALE AL 2,3% SPINTO DALLE BANCHE

La disoccupazione torna a scendere, fermandosi al 10,9%, mentre, dopo dieci cali di fila, riprende a salire il numero dei posti fissi. Si presenta così il mercato del lavoro a febbraio, secondo la fotografia dell’Istat. L’ufficio di statistica ha chiuso anche i conti sui bilanci 2017 delle famiglie. Il reddito sale ai massimi da sei anni e lo stesso vale per i consumi, in crescita a scapito dei risparmi. L’Istat rileva un significativo incremento dei dipendenti a tempo indeterminato dopo 10 mesi in calo. Ma è record per il numero di dipendenti a tempo determinato. Rivisti al rialzo deficit e debito nel 2017: il primo 2,3% con la spinta delle banche, e il secondo al 131,8%.



SEQUESTRO LAMPO PER 12 EUROPEI IN CAMERUN, 5 SONO ITALIANI

RAPITI LUNEDI' PER QUALCHE ORA, POI LA LIBERAZIONE

Dodici turisti, 5 italiani e 7 svizzeri, sono stati liberati lunedì dai militari camerunensi dopo essere stati sequestrati per qualche ora da milizie anglofone separatiste a Moungo-Ndor, nel sudovest del Camerun, ha annunciato il governo camerunense. I turisti facevano parte del gruppo 'African Adventurè ed erano diretti al Monte Manengouba per visitare i laghi gemelli.

PIANO DELLA FERRERO PER NUTELLA CON NOCCIOLE MADE IN ITALY

BOOM CASI DI XYLELLA, SONO 3100 GLI ULIVI COLPITI IN PUGLIA

La Ferrero punta al made in Italy per la nocciola, uno dei principali ingredienti della Nutella. E, per raggiungere questo obiettivo, lancia il 'Progetto Nocciola Italià, un piano ambizioso che auspica lo sviluppo, entro il 2025, di 20.000 ettari di nuove piantagioni di noccioleto, circa il 30% in più dell’attuale superficie. Sono invece 3100, secondo dati aggiornati, gli ulivi infetti da Xylella in Puglia nella cosiddetta fascia di contenimento.

CICCIOBELLO CON IL MORBILLO, E’ POLEMICA SUI SOCIAL

BURIONI E RICCIARDI CRITICANO BANALIZZAZIONE DELLA MALATTIA

Arriva Cicciobello Morbillino: la nuova creazione della Giochi Preziosi è un bambolotto con il morbillo che può essere curato cancellando i puntini rossi con un’apposita salviettina, una cremina e dei cerottini. Un’idea criticata sui social, a partire dal medico pro-vaccini Roberto Burioni che punta il dito contro la «banalizzazione» di una malattia pericolosa come è appunto il morbillo. Dello stesso parere Walter Ricciardi (Iss): azienda lo ritiri, c'è rischio sottovalutazione di una patologia insidiosa.