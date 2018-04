I media tedeschi: "Münster, l'autore dell'attacco è un tedesco psicolabile"

E' di almeno 3 morti e trenta feriti il primo bilancio dell’attacco nel centro di Münster, in Germania, quando un furgone è piombato sulla folla nel centro della città. L’autore dell’attacco si è tolto la vita. Secondo i media si tratta di un tedesco psicolabile e non è chiaro se ci sia un intento terroristico Intanto è in corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. Il furgone è piombato su un tavolino di un bar all’aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia. Un secondo attentatore sarebbe in fuga, ricercato dalla polizia. Lo riferisce la Dpa. Ma la polizia invita ad evitare "speculazioni".

DI MAIO: "CONTRATTO DI GOVERNO CON LA LEGA O CON IL PD. NOI SIAMO PRONTI"

"Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo se ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti", Lo afferma Luigi Di Maio. Per il reggente dem Martina "l'autocritica nei toni è apprezzabile, resta evidente l’ambiguità politica". Orfini ribadisce: "Noi alternativi, è un appello strumentale che non cancella tutto". Franceschini invita il Pd a riflettere e a dare una risposta sulla novità Di Maio. Rispetto alla quale Salvini commenta così: "Governo Di Maio-Renzi, governo 5Stelle-Pd? Mamma mia...". Vertice del centrodestra domani a Milano per far il punto sulle consultazioni.

MONITO DI DOMBROVSKIS, L’ITALIA RISPETTI TARGET BILANCIO

"L'Italia si attenga ai target di bilancio, riduzione di deficit e debito: per l’Italia è importantissimo". Lo chiede il vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. Il segretario della Lega Matteo Salvini risponde a stretto giro: "Se l’Unione Europea chiederà ancora sacrifici, precarietà e tagli, la risposta del governo Salvini sarà no grazie. Prima il benessere degli italiani, poi le regole europee".

VALANGA SU COMITIVA DI SCIALPINISTI, DUE MORTI E DUE FERITI

E' di due morti e due feriti il bilancio della valanga che ha travolto una comitiva di 15-20 scialpinisti caduta dal colle di Chamolè, a Pila (Aosta). Il corpo della seconda vittima è stato recuperato nel lago Chamolé. Due le persone estratte vive in stato di ipotermia. La procura di Aosta ha aperto un’inchiesta sulle circostanze del distacco della valanga.

I FUNERALI A GAZA. PALESTINESI, "USA BLOCCANO L’INDAGINE ONU"

Centinaia di persone hanno partecipato nella grande moschea al-Omari a Gaza ai funerali del giornalista palestinese Yasser Murtaja colpito ieri dall’esercito israeliano negli scontri con manifestanti nel sud della Striscia. l’ambasciatore palestinese Riyad Mansour accusa gli Usa: hanno bloccato una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu a sostegno del diritto dei palestinesi a "manifestare pacificamente" e della richiesta del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres di "una inchiesta indipendente" sui fatti di Gaza.

LULA PROMETTE DI CONSEGNARSI,"NON MI NASCONDO,SONO INNOCENTE"

"Io non mi nascondo, non ho paura di loro". Lo ha detto l’ex presidente brasiliano Lula da Silva, dicendosi pronto a consegnarsi alla polizia durante il suo discorso al termine della messa ecumenica in suffragio della moglie. Arringando la folla l’ex presidente si è proclamato innocente e ha nuovamente criticato la polizia federale e il pubblico ministero sostenendo che "hanno mentito" e che "non li perdono per aver trasmesso alla società l’idea che io sia un ladro".

PEDOFILIA: ARRESTATO IN VATICANO EX ADDETTO NUNZIATURA USA

Mons. Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington è stato arrestato dalla dalla Gendarmeria Vaticana. L'imputato è detenuto in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Aveva una ingente quantità di materiale pedopornografico.

F1: FERRARI ANCORA IN PRIMA FILA CON VETTEL IN BAHRAIN

Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Terzo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas. La Juve suda e vince a Benevento che malgrado la sconfitta esce dal campo tra gli applausi dei suoi tifosi. La Juventus ha così guadagnato i tre punti in trasferta grazie ai quali ora sono a +7 dal Napoli.