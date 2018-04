Attacco chimico in Siria, Trump: "I colpevoli pagheranno"

Donald Trump annuncia, 'sulla Siria prenderemo qualche decisione importante nelle prossime 24-48 ore, non escludo alcuna opzione. Capiremo chi sta dietro l’attacco chimico, se Russia, Siria, Iran o tutti insiemè. Oggi un attacco missilistico ha colpito una base aerea nella Siria centrale, vicino ad Homs, causando 12 morti, e provocando la reazione del regime che ha puntato il dito su Israele. Secondo Nbc, lo stato ebraico avrebbe informato preventivamente gli Usa. Con riferimento ai fatti di Duma, Mosca difende Damasco: 'provocazionè per incolpare il regime, 'nessuna traccia di un attacco chimicò. Sulla questione gli Usa chiedono all’Onu un’inchiesta indipendente.

SCINTILLE SALVINI-DI MAIO DOPO UNA RICHIESTA DI INCONTRO

LEADER LEGA FA IL PRIMO PASSO, MA DI MAIO LO GELA

Parte male il dialogo Salvini-Di Maio su un possibile governo M5s-centrodestra. Il leader della Lega apre: 'Basta vertici. A Di Maio chiederò un incontro sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Ci sono il 51% di possibilità di fare un governo tra centrodestra e M5S'. Ma Di Maio lo gela: 'C'è lo 0% di possibilità che il Movimento vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestrà. Salvini ribatte indispettito: 'Di Maio, in questo momento, mi interessa meno di zerò, aggiungendo 'se arrivano solo dei no torniamo al votò. Il presidente della Camera Roberto Fico dà ai deputati questori di Montecitorio quindici giorni per formulare una proposta sul superamento dell’attuale sistema dei vitalizi per gli ex parlamentari.

CALENDA: AI LAVORATORI ALCOA IL 5% E UN POSTO IN CDS

EMBRACO, 3 GRUPPI INTERESSATI ALLA FABBRICA TORINESE

Spiragli positivi per due vertenze che hanno tenuto banco negli ultimi tempi. I lavoratori di Alcoa avranno una quota del 5% della nuova società, post acquisizione da parte di Sider Alloys, e un posto in Consiglio di sorveglianza, annuncia Carlo Calenda, secondo cui 'sarà il primo caso in cui i lavoratori partecipano alla gestione dell’aziendà. Per lo stabilimento Embraco di Riva di Chieri invece, riferiscono i sindacati, ci sono «tre aziende interessate: una israeliana con fondi cinesi, una italiana e, novità di oggi, una multinazionale giapponese che ha già degli stabilimenti in Italia».

SCONTRO TRA TRENI IN PUGLIA, CHIESTO IL PROCESSO PER 18

MORIRONO IN 23. A GIUDIZIO ANCHE LA SOCIETA' FERROTRAMVIARIA

La Procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone fisiche e per la società Ferrotramviaria nel procedimento sullo scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso.

BOSS RISARCITO PER INGIUSTA DETENZIONE, MA HA UCCISO

E’ ANTONIO ESPOSITO, ARRESTATO OGGI IN UNA INCHIESTA DDA

Antonio Esposito, presunto boss di camorra arrestato oggi nell’ambito di una inchiesta della Dda di Napoli, negli anni scorsi ottenne 110 mila euro dallo Stato come risarcimento per ingiusta detenzione: l’uomo, dopo una condanna all’ergastolo in primo grado, era stato assolto con sentenza definitiva dall’accusa di avere ucciso un immigrato per futili motivi. Dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia è poi emersa la sua responsabilità nel delitto, ma per questo Esposito non potrà più essere processato.

FACEBOOK SOSPENDE CUBEYOU, ANALOGIE CON CAMBRIDGE ANALYTICA

YOUTUBE SOTTO ACCUSA, "RACCOGLIE I DATI DEI BAMBINI"

Facebook ha sospeso dalla propria piattaforma Cubeyou, società basata a New York che analizza dati sui consumatori, mentre indaga sull'ipotesi che abbia raccolto informazioni in collaborazione con l’università di Cambridge, in un caso che evoca lo scandalo di Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg ha intenzione di presentarsi domani in audizione al Congresso Usa sottolineando la sua personale responsabilità negli errori commessi. E scoppia un’altra bomba sul fronte privacy. Un gruppo di consumatori americani ha presentato un reclamo all’Antitrust Usa sostenendo che YouTube ha raccolto i dati degli utenti 'under 13' che in teoria neanche dovrebbero avere un profilo.

IL MALTEMPO FLAGELLA IL CENTRO, E ROMA VA SOTTO L’ACQUA

VENTO FORTE PROVOCA CADUTA ALBERO SU AUTO, FERITA DONNA

Un albero è finito su un’auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. In zona Portuense, un grosso ramo è caduto danneggiando alcune auto in sosta. Si è aperta così una settimana all’insegna del maltempo, con piogge e temporali previsti soprattutto al Centro nord.