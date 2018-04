Scontro Usa-Russia, Trump annuncia: "Missili sulla Siria"

Donald Trump avverte Mosca, «i missili arriveranno. La Russia si preparì. La Russia avvia esercitazioni militari al confine e schiera la sua «polizia militare» a Duma. L’ambasciatore di Mosca in Libano, Alexander Zasypkin annuncia che l’esercito russo è pronto ad «abbattere i missili» e «distruggere le fonti di lancio». Mentre il governo siriano definisce «spericolate» e «avventate» le minacce americane di un attacco militare. L’Ap riferisce che Usa, Francia e Gran Bretagna stanno accordandosi per una possibile risposta militare comune in Siria entro il fine settimana. E da Londra la premier Theresa May annuncia che lavorerà con i suoi «più stretti alleati» per valutare in che modo i responsabili dell’ultimo attacco in Siria possono essere tenuti a renderne conto.

TELEFONATA DI MAIO-SALVINI, TORNA L’INTESA TRA M5S E LEGA

PD DIVISO VERSO L’ASSEMBLEA. I RENZIANI CHIEDONO IL CONGRESSO

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in attesa delle consultazioni domani al Quirinale per la formazione del governo, si sono sentiti per concordare di votare, alla presidenza della commissione speciale della Camera, il deputato della Lega Nicola Molteni e 'rendere operativo il Parlamentò. Telefonata sulla quale polemizza Maurizia Martina: 'il Paese rimane appeso ai loro litigi sulle prospettive di governò. Intanto nel Pd le acque restano agitate mentre i renziani chiedono la convocazione del congresso come 'unica soluzionè, ma è braccio di ferro sull'apertura al M5S. Con un post su Fb Alessandro Di Battista ribadisce: 'Berlusconi è il male assolutò.

ZUCKERBERG SUPERA L’ESAME DEL SENATO, OGGI ALLA CAMERA

CRESCE L’IPOTESI DI NUOVE REGOLE PER FACEBOOK E I SOCIAL

Tour de force del fondatore e Ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, oggi in aula alla Camera davanti alla commissione Energia e Commercio per il suo secondo giorno di testimonianza al Congresso degli Stati Uniti dopo il caso Cambridge Analytica. Ieri era stato messo sotto torchio per cinque ore dalla commissione congiunta Giustizia e Commercio al Senato. Durante l’audizione ha anche ammesso che sia 'inevitabile la necessità di alcune regole, ma bisogna fare attenzionè. Il titolo Facebook è in risalita a Wall Street.

FCA, ELKANN VEDE ROSA E PUNTA SU UN POST-MARCHIONNE "INTERNO"

ALITALIA: CALENDA, PROROGA PER LE OFFERTE A FINE OTTOBRE

John Elkann vede sempre più raggiungibili «gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014», che sembravano irraggiungibili e punta su un successore interno a Sergio Marchionne. Anche per Exor 'il 2017 è stato il miglior anno, escluso il 2009, da quando è stata costituità. 'Il contributo singolo più grande a questo risultato è stato determinato da Fcà. Il ministro Calenda annuncia che la procedura di vendita di Alitalia sarà prorogata a fine ottobre e il rimborso del prestito ponte, «viene spostato entro fine anno» dal termine attuale del 30 settembre. Tre le offerte: Lufthansa, EasyJet in cordata con Cerberus-Delta e Wizzair.

PER MEZZO MILIONE DI FAMIGLIE E’ LA DONNA A GARANTIRE REDDITO

ISTAT, ANCHE UN MILIONE DI FAMIGLIE SENZA LAVORO, META' AL SUD

In oltre mezzo milione di famiglie, precisamente 545 mila, con e senza figli, la donna risulta occupata a tempo pieno o part time mentre l’uomo non porta a casa alcun reddito da lavoro, essendo disoccupato o inattivo, ovvero fuori dal mercato, e senza una pensione legata a una carriera lavorativa. Il numero delle famiglie senza redditi da lavoro scende (-1,4%) passando dalla media del 2016 a quella del 2017, anche se risulta ancora sopra il milione, precisamente a quota 1 milione 70 mila. E’ quanto emerge dalle tabelle dell’Istat.

PRECIPITA UN AEREO MILITARE IN ALGERIA, ALMENO 257 MORTI

E’ PRECIPITATO DURANTE LA FASE DI DECOLLO A BOUFARIK

Il ministero della Difesa algerino ha reso noto che per lo «schianto di un aereo da trasporto militare» avvenuto «stamattina alle 7h50», le 06.50 italiane «il numero di martiri è di 247 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio». «La maggior parte dei martiri sono militari» ma sono deceduti «anche alcuni componenti delle loro famiglie», aggiunge la nota.

ESCE DAL COMA DOPO INCIDENTE E ACCUSA, ARRESTATO L’AMICO

LO AVREBBE INVESTITO CON L’AUTO E GETTATO IN UN DIRUPO

Si è svegliato dal coma e ha accusato l’amico d’averlo investito. Il 36enne Giovanni Antonio Pedranghelu ha puntato il dito su Francesco Puddinu che è stato arrestato. Con lui era salito in macchina la notte del 24 marzo, per andare in un casolare di campagna a prendere del vino. L’indomani mattina Pedranghelu era stato ritrovato nel burrone privo di sensi con 23 fratture, un polmone perforato e escoriazioni su tutto il corpo.