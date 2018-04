Attacco chimico in Siria: ora la Russia accusa Londra

Il ministero della Difesa russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell’organizzazione della «provocazione» del presunto attacco chimico nella Ghuta. Mentre il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov assicura d’avere 'dati inconfutabili: l’attacco chimico di Duma, in Siria, è stato organizzatò. E avverte: 'La guerra porterà nuovi profughi in Europà. La Duma risponde alle sanzioni Usa con una legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli e sospende la cooperazione nel campo dell’industria nucleare e aeronautica.

L’ULTIMATUM DI MATTARELLA A M5S-LEGA: ACCORDO O DECIDO IO

PREMIERSHIP E RUOLO FI, LUIGI E MATTEO ALLA STRETTA FINALE

Il capo dello Stato concede ancora qualche giorno, poi farà lui un passo 'per uscire dallo stallò. Perchè 'l'Italia ha bisogno di un governo nella pienezza delle funzionì spiega richiamando i partiti che oggi ha ricevuta al Quirinale per il secondo giro di consultazioni chiuse dagli incontri con i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, e con capo dello Stato emerito Giorgio Napolitano. La palla passa al leader M5s Luigi Di Maio e quello della Lega Matteo Salvini che attacca Fi e Cinquestelle: 'ci sono due veti contrapposti. Tutti siano responsabili. Se continuano a bisticciare, si tornerà alle urnè. Berlusconi prevede un governo di centrodestra. Pd, i renziani propongono il rinvio dell’assemblea del 21 per la coincidenza con le regionali in Molise; scontro con la minoranza.

BANKITALIA: IL PIL RALLENTA MA NON CRESCE IL RISCHIO ITALIA

SPESA FAMIGLIE CRESCE PIU' DEI REDDITI, SI RISPARMIA MENO

Nel primo trimestre dell’anno il Pil in Italia sarebbe cresciuto «attorno allo 0,2%», rallentando rispetto al periodo precedente. Lo scrive Bankitalia. Cala il debito pubblico a febbraio di 0,1 miliardi, risultando pari a 2.286,5 miliardi di euro. Palazzo Koch indica che non ci sono «aumenti dell’incertezza sulle prospettive dell’economia nazionale». L’Istata spiega che «nel 2017 le famiglie hanno aumentato la spesa per consumi finali (+2,5%) in misura superiore rispetto all’incremento del reddito disponibile (+1,7%); di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie scende al 7,8% (-0,7% rispetto al 2016)».

ILVA: LUSSEMBURGO CONTRO VENDITA DELL’IMPIANTO ALLA ARCELOR

FCA: MARCHIONNE, FUTURO ROSEO, NON CI SONO ALTRI SCORPORI

Nuove, possibili complicazioni in vista sulla strada dell’acquisizione dell’Ilva da parte del gruppo ArcelorMittal. Il governo del Lussemburgo è sceso oggi in campo contro la cessione dell’impianto siderurgico di Dudelange controllato dal colosso mondiale dell’acciaio. Prevede un futuro in rosa l’ad di Fca Sergio Marchionne che, durante l’assemblea del gruppo spiega, a proposito di un possibile scorporo di Jeep 'di non voler correre rischi parlando di altre separazioni.



PANICO A PIAZZA SAN CARLO, PER RAPINA CON SPRAY 8 ARRESTI

PER DUE L’ACCUSA E’ OMICIDIO. LO ZIO DELLA VITTIMA: "NON CI RIDA' ERIKA"

Omicidio preterintenzionale per la morte di Erika Pioletti, è una delle accuse mosse dalla procura di Torino a 2 delle persone fermate (8 in tutto) per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno. Il panico venne creato perchè la banda ha tentato una rapina con lo spray urticante Oltre alla rapina sono contestate le lesioni su circa 300 persone. 'Per noi non cambia nulla: Erika, purtroppo, non ce la restituisce più nessunò, dice Angelo Rossi, zio della 38enne vittima del caos.

PICCHIA LA COMPAGNA INCINTA A PROCIDA, LEI PERDE IL BAMBINO

NEL MODENESE, UOMO ACCOLTELLA LA MOGLIE E TENTA IL SUICIDIO

Picchia la compagna incinta, lei perde il bambino. E’ successo a Procida, provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza. La donna, di 38 anni, era incinta di 20 settimane. E’ stata lei a chiamare il 112. A Medolla, nel modenese, un uomo ha accoltellato la moglie nella sua villa e poi ha tentato il suicidio. La donna è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Baggiovara.