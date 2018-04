Boeri (Inps): "Con il ricalcolo delle pensioni degli onorevoli risparmi per 150 mln di euro"

Con un ricalcolo contributivo dei vitalizi per i parlamentari italiani "si sarebbero avuti risparmi nell’ordine dei 150 milioni l’anno". Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri definendo "scandaloso che la Camera (della vecchia legislatura, ndr) non ci abbia fornito i dati sui contributi versati". A "In 1/2 Ora" Boeri ha aggiunto che fra i privilegi dei parlamentari ci sono anche gli oneri figurativi versati dall’Inps a chi prima di essere eletto era dipendente, pari a "decine di milioni di euro" nel corso di una legislatura. Abolire la riforma Fornero invece costerebbe "85mld di euro di debito pensionistico".

STALLO M5S-LEGA SUL CENTRODESTRA UNITO, DI MAIO GUARDA AL PD. CONFRONTO A DISTANZA A VINITALY. DEM: LO FA PER ALZARE PREZZO

La presenza del centrodestra unito al governo resta il nodo del confronto fra Salvini e Di Maio, entrambi al Vinitaly di Verona. Di Maio ribadisce il no all’accordo con tutti i partiti della coalizione: "Chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno" al Paese. E torna ad aprire al Pd: "Noi lavoriamo per un contratto di governo sui temi. Voglio fare un appello al senso pratico a tutti". Salvini ripete però che il suo obiettivo "è un governo col centrodestra unito" e da Forza Italia, la capogruppo Bernini risponde a Di Maio: "Il centrodestra unito non è solo un dato aritmetico, ma un impegno verso i cittadini. Il vero danno lo produce M5S" con i veti. Dal Pd Marcucci commenta: "Di Maio chiama in causa il Pd per alzare il prezzo con la Lega".

ASSAD SFIDA L’OCCIDENTE, I MISSILI UNIRANNO LA SIRIA

TRUMP E ALLEATI, RAID NECESSARI PUTIN-ROHANI, AZIONE ILLEGALE

Il presidente siriano Assad è convinto che i missili occidentali avranno l’effetto di "unire la Siria" sotto la sua leadership. Dopo i raid, Trump ha telefonato agli alleati Macron e May e i tre leader hanno convenuto che i bombardamenti "hanno avuto successo" ed erano necessari per indebolire il programma di armi chimiche di Damasco. Putin ha telefonato invece al presidente iraniano Rohani: i raid "azione illegale" che provocherà "il caos nelle relazioni internazionali". Verso nuove sanzioni Usa alla Russia. Giallo per un’esplosione a Sud di Aleppo, ipotesi di attacco israeliano. Hezbollah nega: "Esplosione accidentale".

IL PAPA NELLA PERIFERIA DI ROMA, GIRO IN AUTO A CORVIALE

BAGNO DI FOLLA FRA I FEDELI, "SISTEMATE BUCHE, TORNA PRESTO"

Bagno di folla per Papa Francesco alla parrocchia di San Paolo della Croce a Corviale, nella periferia ovest di Roma. Prima di iniziare la sua visita, Bergoglio ha compiuto in macchina un giro intorno al "Serpentone" il fabbricato lungo un chilometro simbolo della periferia romana, oggi in cerca di riscatto dopo anni di degrado. Il Pontefice ha poi incontrato i bambini del catechismo, quindi gli anziani, gli ammalati e i poveri. '"Anche i mafiosi sono figli di Dio, preghiamo per loro", ha detto ai bambini. Il parroco: "Per la visita hanno sistemato le buche, la gente vuole che torni fra due mesi per sistemare le altre cose".



VINITALY: FATTURATO RECORD NEL 2017 GRAZIE ALLE ESPORTAZIONI

IN USA MOMENTO D’ORO PER IL VINO. I CONSUMI CRESCERANNO

Il fatturato di vino e spumanti in Italia - secondo i dati della Coldiretti diffusi in occasione dell’apertura di Vinitaly - ha segnato il record nel 2017, oltre 10,6 miliardi di euro (+5%), per effetto soprattutto dell’export che ha toccato il massimo storico, 6 mld (+6%). L’America accelera sui consumi: il 65% della popolazione statunitense (21-65 anni) lo ha bevuto almeno una volta nell’ultimo anno. Ancora enormi i margini di crescita: 4 su 10 non ha mai bevuto vino italiano perché non lo conosce. Emerge da un’indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor.

AVVOCATO ATTIVISTA PER IL CLIMA SI DA' FUOCO A NEW YORK

DIFENSORE DEI GAY, "MIA MORTE E’ QUELLO CHE CI STIAMO FACENDO"

David Buckel, noto avvocato per i diritti dei gay, si è immolato come un bonzo sull'altare del clima dandosi fuoco in un parco di Brooklyn. C'era soltanto un jogger ad assistere da lontano al gesto del 60enne legale diventato famoso per avere guidato, dalla parte dei parenti di un giovane trans stuprato e ucciso in Nebraska, il processo raccontato nel film "Boys Don't Cry". L'avvocato ha lasciato un biglietto, inviato anche per email ai maggiori media, con un invito a condurre una vita meno egoista per proteggere il clima del pianeta: "Che la mia morte prematura rispecchi quel che stiamo facendo a noi stessi".

E’ MORTO VITTORIO TAVIANI, MAESTRO DELL’IMPEGNO CIVILE

COL FRATELLO HA FIRMATO CAPOLAVORI DELLA STORIA DEL CINEMA

E' morto a Roma il grande regista Vittorio Taviani. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Col fratello Paolo ha firmato capolavori del cinema italiano, da Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel '77) a La Notte di San Lorenzo, fino a Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino), regalando una testimonianza civile che ha attraversato cinema e cultura italiana per oltre 50 anni. Per volontà della famiglia non ci saranno camera ardente né funerali ma il corpo verrà cremato in forma privata.

IL MILAN FRENA IL NAPOLI, LA JUVE PUO' ALLUNGARE

VERSTAPPEN URTA VETTEL, IN CINA LA SPUNTA RICCIARDO

Il Napoli fa 0-0 sul campo del Milan e rischia di veder scappare in classifica la Juventus, che ha 3 punti in più con una gara in meno (in campo contro la Sampdoria). Nelle altre partite Bologna-Verona 2-0, Fiorentina-Spal 0-0 e Sassuolo-Benevento 2-2. Stasera Lazio-Roma. Nel Gp di Cina di F1 vince Ricciardo, Vettel solo 8/o dopo un urto con Vestappen.