Salvini: "Se Di Maio accetta, governo fatto in una settimana"

Mandato stretto a Elisabetta Casellati. La presidente del Senato riceve dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di verificare entro venerdì se si può fare un governo centrodestra-M5s e con quale premier. Paletti che non piacciono a Salvini, il segretario della Lega sta alla Larga da Palazzo Giustiniani e manda i capigruppo. Lo sfida invece Di Maio: 'Il veto su Berlusconi resta, decida entro la settimanà. 'Mi pare che Di Maio non voglia governare, o che abbia già scelto il Pd. Il secondo arrivato non può imporre le regolè, è la replica del leader della Lega che aggiunge: Se Di Maio accetta il governo è pronto la prossima settimana". Il Pd si smarca: 'Il forno? Mai aperto".

L’ALLARME DI CONFINDUSTRIA, RALLENTA IL PIL DELL’ITALIA

FMI: PRIORITA' E’ UN RISANAMENTO CREDIBILE E AMBIZIOSO

Gli economisti di Confindustria vedono una 'Italia sotto le attese a inizio 2018' perchè 'crescono i rischi per l’economia mondialè e il Paese 'rallenta nel primo trimestrè. In base ai dati della 'congiuntura flash' del centro studi, dopo la produzione industriale che 'ha sorpreso al ribasso a febbraiò e la 'lieve flessionè degli ordini per l’industria, 'rimane il trend di crescità ma 'ciò potrebbe determinare una frenata del Pil nel primo trimestrè. Il Fmi intanto avverte: la 'priorità dev'essere un risanamento di bilancio credibile e ambiziosò.

STRETTA DI FACEBOOK SULLA PRIVACY, ARRIVA IL PARENTAL CONTROL

PALETTI ANCHE SUL RICONOSCIMENTO FACCIALE. SOCIAL SI AGGIORNA

Stretta di Facebook sulla privacy, soprattutto per i minori tra 13 e 15 anni che in alcuni Paesi Ue avranno bisogno del permesso di un genitore o tutore per compiere azioni specifiche. Per loro ci sarà una versione meno personalizzata del social con condivisione limitata e annunci meno rilevanti, fino a quando non avranno il permesso del genitore di usare tutti gli aspetti di Fb. E’ la stessa società ad annunciare l’adeguamento al regolamento Europeo sulla privacy. Facoltativo il riconoscimento facciale. Taviani invita Zuckerberg al Parlamento europeo.

TUTTI ASSOLTI PER I MORTI DA AMIANTO ALLA OLIVETTI

CONDANNE CANCELLATE IN APPELLO. IL PG: DAREMO BATTAGLIA

La Corte d’Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del processo per le morti da amianto alla Olivetti di Ivrea. Fra i 13 imputati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ai quali in primo grado furono inflitti 5 anni e 2 mesi, e l’ex ministro Corrado Passera, condannato in primo grado a un anno e 11 mesi di reclusione. Per i giudici 'il fatto non sussistè. Il Pg Pellegrino fa sapere che, se ci saranno gli estremi per un ricorso, 'daremo battaglià. I sindacati si ribellanno: 'Colpo di spugnà. Rabbia a Ivrea: 'I nostri morti non di serie B'.

TRUMP ACCELERA SUL SUMMIT IN COREA, POMPEO INCONTRA KIM

MISSIONE SEGRETA DEL CAPO DELLA CIA. ANCHE XI A PYONGYANG

In attesa dello storico incontro tra Trump e Kim Jong-un, il leader nordcoreano ha ricevuto in segreto il direttore della Cia Mike Pompeo, ora in attesa della conferma in Senato della nomina a segretario di Stato. Un incontro di così alto livello tra i due Paesi non avveniva dal 2000, quando l’ex segretario di stato di George W.Bush, Madaleine Albright, ebbe un faccia a faccia col padre di Kim, Kim Jong-il. L’incontro, avvenuto a Pasqua, è stato confermato da Trump secondo il quale 'si è creato un buon rapportò. Anche il presidente cinese Xi visiterà Pyongyang.

MACRON DOMANI DALLA MERKEL PER LE RIFORME UE, MA LA CDU FRENA

DAZI, L’UE FA ACCORDI CON GIAPPONE E SINGAPORE ASPETTANDO USA

Il presidente francese incontrerà la cancelliera tedesca per mettere a punto il pacchetto di riforme dell’Eurozona secondo 'una via comunè. Ma a Berlino lo stesso partito dellas Merkel, la Cdu, tenta di frenare sulle riforme finanziarie e la Spd impugna il contratto di governo. L’Ue firma un un accordo di partenariato economico col Giappone e un’intesa commerciale e di investimento con Singapore. Il commissario Malmstroem spiega che 'si gettano le basi su accordi futuri con l’Asean' e chiede che l'Ue sia esentata in modo permanente dai dazi Usa, ma precisa che 'non negoziamo sotto minaccia e non offriamo nullà.

ADDIO A BARBARA BUSH, MATRIARCA DELLA DINASTIA PRESIDENZIALE

AVEVA 92 ANNI, RIFIUTAVA LE CURE. LUTTO NAZIONALE IN AMERICA

L'ex first lady Barbara Bush è morta a 92 anni a Houston, Texas, circondata dai suoi cari, tra cui il marito, l’ex presidente George W.H. Bush. Negli ultimi tempi si era aggravata e aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e tornare a casa. Matriarca in una delle dinastie politiche più potenti d’America, con un marito e un figlio alla Casa Bianca, ha subito ricevuto l'omaggio di tre presidenti. Fra loro Trump, che ha ordinato per quattro giorni le bandiere a mezz'asta nel Paese. La moglie Melania sarà ai funerali.

UN NEO ARTIFICIALE DIVENTA SPIA DEI TUMORI, SEGNALA PERICOLI

COSTRUITO IN LABORATORIO, ORA FUNZIONA NEI TEST SUGLI ANIMALI

Scoperto un nuovo sistema di allerta rapida dei tumori: è un neo artificiale che si 'attivà sulla pelle quando nel sangue sono presenti livelli anomali di calcio tipici delle prime fasi di malattia. Prodotto della biologia sintetica e impiantato sotto cute, ha dimostrato nei test su animali di riconoscere i quattro tipi di tumore più comuni: prostata, polmone, colon e mammella. Il risultato è pubblicato su Science Translational Medicine dai ricercatori del Politecnico di Zurigo (Eth) a Basilea.