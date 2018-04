"Auguri di compleanno a Hitler su Facebook". Bufera su un professore di Ascoli Piceno

Un insegnante di Ascoli Piceno fa gli auguri in tedesco su Fb a qualcuno nato "129 anni fa". Un post in tedesco poi rimosso, recitava "centoventinove volte auguri di buon compleanno". I comitati antirazzisti di Ascoli Piceno sono insorti: l'anniversario è quello di "Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889". Il prof smentisce: "Non sono di sinistra, ma è un granchio colossale. Mi riferivo a un fotografo nato nello stesso giorno...". Violenza privata e minacce gravi i reati ipotizzati per i sei studenti dell’Istituto tecnico di Lucca che hanno offeso il loro docente e filmato le scene diffondendole sul web.

STATO-MAFIA, CONDANNATI EX CAPI DEI ROS, DELL’UTRI E I BOSS

MANCINO ASSOLTO, "BASTA SOFFRIRE". PM, "LA TRATTATIVA CI FU"

Si conclude dopo 5 anni il processo Stato-mafia. Condanne per gli ex vertici del Ros (Mori e Subranni a 12 anni, De Donno a 8), per l’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri (12 anni), per Massimo Ciancimino (8 anni) e per i boss Bagarella (28 anni) e Cinà (12 anni). Assolto l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino: il fatto non sussiste. "E' finita la mia sofferenza2, dice. Per i pm, "la trattativa ci fu". "Sentenza dedicata a Borsellino, Falcone e alle vittime della mafia", dice Vittorio Treves. "Oggi muore la Seconda Repubblica", attacca Luigi Di Maio e il M5S va in pressing su Matteo Salvini e la Lega: è una pietra tombale su ogni ipotesi di interlocuzione con FI.

MATTARELLA SI PRENDE DUE GIORNI, LITE BERLUSCONI-SALVINI

IL LEADER DELLA LEGA, "PRENDERO' IO IN MANO LA SITUAZIONE"

Stallo sul governo a 50 giorni dalle elezioni. Anche il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati si risolve in un nulla di fatto. Anzi, si accende la lite nel centrodestra su una apertura di Berlusconi al Pd. Il M5S avverte: "Piuttosto che tirare a campare, meglio tornare al voto" e invita la Lega a rompere con FI. Di fronte al tutti-contro-tutti, Mattarella si prende due giorni di riflessione: parlerà lunedì. "Siamo la prima forza della maggioranza, non staremo a guardare, aspettiamo Mattarella e prenderemo in mano la situazione", dice Salvini che attacca Berlusconi. Durissimo il Cavaliere col M5S: "Un pericolo per l’Italia, a Mediaset pulirebbero i cessi".

MEF, NEL 2018 IMPORTANTE CALO DEBITO. FINE QE NON SPAVENTA

FMI FIDUCIOSO. ITALIA CONTINUERA' SULLA STRADA DELLE RIFORME

"Il debito pubblico è pienamente stabilizzato, nel 2017 il calo è stato piccolo anche per la rivalutazione Eurostat degli interventi sulle banche, ma il 2018 sarà un anno molto importante di riduzione". Lo spiega il tesoro assicurando che la fine del Qe non spaventa. Poul Thomsen, del Fmi, è fiducioso che anche il prossimo governo in Italia continuerà su questa strada in modo graduale. Italia penultima in Ue per il livello di occupazione, con 62,3% nel 2017. Eurostat rileva che è fanalino di coda anche per lo scarto occupazionale tra uomini e donne (19,8%). L’Italia è penultimo in Ue per donne occupate (52,5%).

CAUSA MILIONARIA DEI DEMOCRATICI A MOSCA PER IL RUSSIAGATE

I DUBBI SU FLYNN E LE PROSTITUTE DI PUTIN NEI MEMO DI COMEY

Il partito democratico fa causa multi milionaria alla corte federale di Manhattan contro il governo russo, la campagna di Trump e Wikileaks, si sarebbe trattato di cospirazione che avrebbe interferito nelle presidenziali 2016 per favorire il tycoon danneggiando Hillary Clinton. Lo scrive il Wp. Donald Trump, riferì all’allora direttore dell’Fbi, James Comey, che il presidente russo Vladimir Putin gli disse: "Abbiamo alcune delle più belle prostitute del mondo". Emerge dai memo di Comey consegnati al Congresso e di cui l’AP ha preso visione.

ALFIE, NUOVO NO AL RICORSO DELLA CORTE DI LONDRA

IL TENTATIVO IN EXTREMIS DEI GENITORI A STRASBURGO

La Corte Suprema britannica ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, per ottenere un riesame del caso. I giudici avevano già dato l’ok ai medici a staccare la spina al bimbo, colpito da una patologia neurologica degenerativa mai diagnosticata esattamente. I genitori invocavano il trasferimento del piccolo al Bambino Gesù di Roma. Nei giorni scorsi il padre aveva incontrato il Papa. I genitori di Alfie faranno un tentativo ultimo tentativo con la Corte per i Diritti Umani di Strasburgo.

VALLANZASCA RESTA IN CARCERE, NO ALLA LIBERTA' CONDIZIONALE

IL TRIBUNALE HA RESPINTO ANCHE L’ISTANZA PER LA SEMI LIBERTA'

Respinte le richieste di liberazione condizionale e di semilibertà presentate dalla difesa di Renato Vallanzasca, il protagonista della mala milanese negli anni '70 e '80 condannato a 4 ergastoli e a 296 anni di carcere. Tra i motivi del no dei giudici il mancato pentimento. Vallanzasca non ha mai "chiesto perdono o posto in essere condotte comunque indicative di una sua effettiva e totale presa di distanza dal vissuto criminale".



PONTI DI PRIMAVERA, 15 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO

VERSO IL MARE E LE CITTA' D’ARTE. RISCHIO CARO PREZZI

Ponti di primavera all'insegna dei viaggi verso il mare e le città d’arte ma anche con un allarme caro prezzi. Secondo Federalberghi saranno 7 milioni e 969 mila per un giro di affari 2,85 miliardi di euro gli italiani che si muoveranno per la festa della Liberazione, mentre 7 milioni 517 mila (circa 2,46 miliardi) andranno fuori per il 1 maggio. Allarme caro-prezzi del Codacons che segnala rincari sui listini carburanti, biglietti aerei, villaggi e pacchetti vacanze del 15%.