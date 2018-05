Nozze reali: sarà Carlo ad accompagnare Meghan all'altare

Sarà il principe Carlo, erede al trono britannico, ad accompagnare Meghan Markle all’altare, domani, nella cappella di St. George al castello di Windsor, in occasione del matrimonio fra il suo figlio secondogenito Harry e l’attrice americana. La scelta dopo l’imbarazzo per il forfait di papà Markle. La famiglia di lei in un angolo, ma mamma Doria fa breccia. Presente alle nozze anche il principe consorte Filippo, 96 anni. Un ferreo anello blindato attorno al castello di Windsor.

SALVINI-DI MAIO STRINGONO SU PREMIER, MISTER X O LEADER M5S

CHIUSO CONTRATTO, LA PAROLA AI MILITANTI. LUNEDI' AL COLLE

Il contratto di governo di M5s e Lega è concluso e c'è attesa per il voto dei militanti cinquestelle che fino alle 20 di oggi possono dare l’ok sulla piattaforma. Nel weekend si replica con i gazebo sia dei Cinquestelle che della Lega. Lunedì l'appuntamento è al Quirinale dove Di Maio e Salvini consegneranno a Mattarella il nome del premier. Nome sul quale ancora non c'è l’intesa. Il capo politico di M5s si è detto pronto ' a fare un passo indietro 'se il problema sono iò. 'Considero più importante - ha aggiunto - portare il nostro vero leader, cioè il programma, al governo del Paesè. Salvini anche oggi assicura: 'Faremo di tutto perchè un governo nasca, in ogni caso un governo nascerà. Lunedì sicuramente andremo dal presidente Mattarella per rispetto, perchè comunque si chiuda abbiamo fatto tutto il possibile. Berlusconi ammonisce: 'Salvini non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra. Con lui c'è molta distanzà.

SPREAD BTP A 165 PUNTI, TASSO AI MASSIMI DAL GENNAIO SCORSO

MINIBOT PER DEBITI PA. FLAT TAX PESA SU REDDITI MEDIO-BASSI

Non si ferma la corsa al rialzo dello spread. Il differenziale di rendimento tocca i 165 punti base, il livello più alto dal 4 gennaio scorso. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro cresce al 2,22%. Milano cede l’1,48%, male le banche e Mps dopo l’8% ceduto nella vigilia con le prime indicazioni sul contratto di governo tra M5S e Lega. Il titolo ha lasciato sul campo il 3,52% a 2,82 euro. Nel contratto di governo di M5s-Lega trovano spazio i minibot per coprire i debiti della Pubblica amministrazione. La Flat tax, secondo le prime simulazioni potrebbe pesare sui redditi medio-bassi.

LA BENZINA CORRE, PUNTE SOPRA 1,8 EURO E RIALZI IN VISTA

NEI PROSSIMI GIORNI AUMENTI SENSIBILI. PETROLIO FERMO

Il rialzo del petrolio innesca un nuovo rialzo dei prezzi della benzina al distributore. La previsione contenuta nel bollettino settimanale dei gestori di impianti di distribuzione di Figisc e Anisa aderenti a Confcommercio prevede una aspettativa di aumento sensibile dei prezzi, nella media del mix tra i prodotti benzina e gasolio, nei prossimi quattro giorni, con scostamenti compresi in 1 centesimo al litro in piu». Stabile oggi il valore del greggio.

PADRE LASCIA LA FIGLIA DI UN ANNO CHIUSA IN AUTO E LEI MUORE

NEL POSTEGGIO DELLO STABILIMENTO DOVE LAVORA NEL PISANO

Una bambina di un anno è morta oggi dopo che il padre l’aveva lasciata chiusa in auto, sotto il sole, nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano. L’allarme è scattato intorno alle 16 da un collega di lavoro del papà della piccola, ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta.

BIMBA CURDA DI 2 ANNI UCCISA IN UN INSEGUIMENTO DALLA POLIZIA

COLPITA DA UN PROIETTILE IN BELGIO SU UN FURGONE DI MIGRANTI

Shock in Belgio. Una bambina curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della polizia, che si è concluso all’altezza di Mons, in Belgio. A confermare le cause della morte, è stato spiegato dalla Procura di Mons, è stata l’autopsia. La bimba è morta in ambulanza. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario, ribellione armata, e tratta di esseri umani a carico degli occupanti del furgone.

PER LO SCANDALO PEDOFILIA SI DIMETTONO TUTTI VESCOVI CILENI

DECIDERA' IL PAPA SE ACCOGLIERLE TUTTE O SOLO IN PARTE

Si dimettono tutti e 34 i vescovi della Chiesa cilena rimettendo, al termine dei loro incontri di questi giorni in Vaticano con papa Francesco, direttamente nelle mani del Pontefice i loro incarichi per le accuse di pedofilia coperte dai prelati. Per Bergoglio però, è scritto nel documento che doveva rimanere riservato, la sola 'rimozionè dei vescovi responsabili 'che pure bisogna farè, 'non è sufficientè perchè 'il problema è il sistemà. Perchè sono stati coperti 'gli abusi sessuali, di potere e di coscienzà ha sottolineato il Pontefice.

FARAH, LEGATA 8 ORE PRIMA DELL'ABORTO. LA POLIZIA ISLAMABAD LA LIBERA

DALLA RAGAZZA PAKISTANA UN MESSAGGIO AL FIDANZATO E ALL’AMICA

La giovane pakistana residente a Verona, portata con l’inganno dalla famiglia in patria e fatta abortire, è stata liberata da chi la stava trattenendo ed è ora al sicuro, in compagnia di rappresentanti delle autorità italiane. La ragazza, liberata nella zona di Islamabad grazie a un intervento delle forze di polizia pakistane, è stata tenuta legata per otto ore prima dell’intervento di interruzione della gravidanza. Ieri l’ultimo messaggio al fidanzato, anche lui di origini pakistane, ma adottato da una famiglia veronese e cittadino italiano.