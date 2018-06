Finisce l'odissea dell'Aquarius: la Spagna accoglie i migranti

La nave Aquarius è arrivata nel porto di Valencia dopo nove giorni in mare. A bordo c'erano 106 dei 629 migranti soccorsi al largo della Libia. Hanno attraccato anche la nave Dattilo della Guardia Costiera italiana con un gruppo di 274 persone, e la Nave Orione della Marina militare italiana con gli ultimi 249 migranti. Uno dei profughi a bordo: "L’Italia ci ha respinto ma Dio non lo farà mai". Il papa chiede gesti concreti di solidarietà e rilancia la campagna di Caritas #sharejourney. Il cardinale di Valencia Canizares sottolinea che la vicenda dell’Aquarius "bussa alle coscienze". Per il ministro spagnolo Valerio, l’Ue deve rivedere le sue politiche sull'immigrazione. Salvini: "Grazie Spagna ma ora accolga di più. Mi auguro che ne accolga 66.000 migranti".

SALVINI LANCIA UN PIANO PER L’AFRICA. RENZI: SEI UN BULLO

DOMANI CONTE DALLA MERKEL. DI MAIO, LOTTA CONTRO IL PRECARIATO

Scritte contro la politica migratoria portata avanti dal ministro dell’Interno Salvini sono apparse a Trento e Bolzano: "Salvini mandante degli omicidi razzisti" e "Basta Buonismo. Salvini muori". Lui commenta: "Certa gente mi fa solo pena" e annuncia che "il governo italiano promuoverà interventi di sviluppo in Africa, per arginare l’immigrazione verso l’Europa". Renzi attacca: "Salvini fa il bullo, ha fatto uno spot come un regista". Di Maio dichiara guerra al precariato e promette tutele ai rider. Nel "decreto dignità" contratti di lavoro subordinato, salario minimo e stop al cottimo. Il ministro punta anche a nuove norme sulla trasparenza dei partiti. Domani l'incontro tra il premier Conte e la cancelliera Merkel.

STADIO DELLA ROMA, PRESTO NUOVE CARTE SUL "SISTEMA PARNASI"

BONAFEDE: CORROTTI IN CARCERE. RENZI,"L'ONESTA' ORA 'NDO STA?"

Sono in arrivo nuovi documenti nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, che potrebbero fornire nuovi elementi sul "sistema Parnasi", in particolare sul modus con cui è stata finanziata la politica, e sul ruolo di Luca Lanzalone, consulente di fatto dell’amministrazione capitolina guidata dalla Raggi. Il deposito è legato alle istanze al tribunale del Riesame che verranno presentate in settimana dai difensori degli arrestati. Il Guardasigilli Bonafede ribadisce che "i corrotti devono andare in carcere", mentre l’ex segretario del Pd Renzi commenta: "Noi non urliamo "onestà", anche se dovremmo gridare "ma ndo sta?"".

FRANCIA, DONNA FERISCE 2 PERSONE AL GRIDO "ALLAH AKBAR"

IN SUPERMARKET A TOLONE. ARRESTATA, FORSE HA TURBE PSICHICHE

Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato di La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone (sud della Francia), gridando "Allah Akbar". La donna è stata subito arrestata. I due aggrediti, un cliente e una cassiera, se la sono cavata con lievi ferite."'Sembra essere un episodio isolato, causato da una persone con turbe psichiche", ha detto il procuratore della Repubblica di Tolone, Bernard Marchal.

SENZA CIBO 2,7 MILIONI DI ITALIANI, SPRECHI PER 16 MILIARDI

COLDIRETTI, BAMBINI ED ANZIANI FRA LE CATEGORIE PIU' DEBOLI

Sono 2,7 milioni gli italiani che, nel 2017, sono stati costretti a chiedere aiuto per mangiare alle mense dei poveri o i pacchi alimentari. Emerge dal rapporto Coldiretti sulla povertà alimentare. Tra le categorie più deboli si contano 455mila bambini sotto i 15 anni, quasi 200mila anziani sopra i 65 anni e circa 100mila senza fissa dimora. Ma gli sprechi alimentari domestici rappresentano ben il 54%, per oltre 16 miliardi che finiscono tra i rifiuti nel bidone in un anno. Ma quasi 3 italiani su 4 (71%) li hanno diminuiti o annullati.

DOMANI PAGAMENTO DI IMU E TASI. DEF ALLA PROVA DELLE CAMERE

CAMBIANO REGOLE PER LE BUSTE PAGA, DA LUGLIO STOP A CONTANTI

Stop alla busta paga in contanti. Dal primo luglio cambiano le regole e scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio. La misura punta a prevenire gli abusi ed evitare le truffe delle false buste paga, cioè il fenomeno per cui imprenditori "scorretti" corrispondono al lavoratore retribuzioni inferiori a quanto previsto. Domani scade il termine per pagare la prima rata di Imu e Tasi, ai Comuni 10 miliardi di euro. Il Def affronta la prima prova alle Camere, impegno per evitare gli aumenti dell’Iva.

OFFESERO IL PROFESSORE IN AULA, TRE RIMANDATI A SETTEMBRE

SCUOLA LUCCA LI "GRAZIA". NELLA CLASSE SOLO 8 PROMOSSI SU 26

Solo 8 studenti promossi a giugno e 10 bocciati su 26 nella classe dell’Itc Carrara di Lucca dove il professore di italiano fu fatto oggetto di offese riprese in video circolati sul web. Lo riporta oggi La Nazione precisando che tre dei sei bulli indagati dalla procura minorile di Firenze se la sono cavata col 6 in condotta e con l’essere rimandati a settembre in varie materie. Gli altri tre indagati invece furono "bocciati" direttamente quando la vicenda diventò di dominio pubblico, forse ripeteranno l’anno oppure lasceranno la scuola.

ESORDIO CHOC PER LA GERMANIA AI MONDIALI, KO COL MESSICO

LA SERBIA BATTE 1-0 IL COSTARICA, STASERA TOCCA AL BRASILE

Esordio choc ai Mondiali per la Germania, battuta 1-0 dal Messico con un gol di Lozano nel primo tempo. Buona partenza invece per la Serbia che ha superato 1-0 il Costarica. Stasera il Brasile contro la Svizzera, occhi puntati su Neymar. Nella MotoGp, vittoria di Lorenzo nel Gp di Catalogna , davanti a Marquez e a Rossi. Caduto Andrea Dovizioso.