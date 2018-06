Salvini: "Sui rom tiro dritto". Il richiamo dell'Ue

L'Ue ribadisce che 'è super-chiaro che non è legalè espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. E il Consiglio d’Europa attacca: 'Un censimento violerebbe i diritti umanì. Ma Salvini tira dritto: 'Prima gli italiani e la loro sicurezzà. E fa sapere che a Carmagnola (Torino), amministrata dalla Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato, commentando: 'Dalle parole ai fattì. Merkel e Macron si schierano con Roma a favore di una risposta europea sul problema migranti. Parigi appoggia Berlino sui respingimenti mentre Trump attacca ancora la Germania sostenendo che il crimine è aumentato. La cancelliera replica: è il contrario. Il Consiglio europeo punta a un piano per 'centri di sbarco regionalì con Unhcr e Oim dove portare i migranti salvati.

TRIA PRUDENTE SUI CONTI: IL CALO DEL DEBITO NON SIA A REPENTAGLIO

PREVENIRE AGGRAVI DELLA FINANZA PUBBLICA. SI' A RISOLUZIONE SU DEF

Via libera di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul Def. Per il ministro dell’economia Tria, l’impegno per la riduzione del debito è da non mettere a repentaglio, ma sarà anche 'condizione di forza per rivendicare per l’Europa una svolta decisiva per considerare la spesa per investimenti diversamente dalla spesa corrente, ai fini dell’indebitamentò. Inoltre 'sarà possibile conciliare crescita e occupazione con la sostenibilità del debitò e a settembre saranno indicate le coperture. Il rapporto deficit-Pil 'sarà oggetto di riflessionè con l’Ue. Prevenire gli aggravi di finanza pubblica. L’Ue replica: flessibilità? le regole sono le stesse per tutti.

CRESCE LA SPESA DELLE FAMIGLIE MA E’ SOTTO I LIVELLI DEL 2011

IL NORD-OVEST SPENDE DI PIU' ED AUMENTA LA DISEGUAGLIANZA

La spesa media delle famiglie (2.564 euro al mese) segna +1,6% ed è in crescita nel 2017 sull'anno prima, ma è ancora sotto i livelli del 2011 (2.640 euro). Lo comunica l’Istat che registra nel Nord-Ovest la spesa di 2.875 euro al mese, quasi 900 in più che nelle Isole. Inoltre, cala la spesa media delle famiglie che consumano meno e aumenta la diseguaglianza nella distribuzione delle spese: -5% per le famiglie con minori consumi.

COLLABORATORE DI PARNASI AI PM: DATI SOLDI A UN FUNZIONARIO

LANZALONE: ALLA VICENDA STADIO NON HO MAI PARTECIPATO

Luca Caporilli, collaboratore di Luca Parnasi e da mercoledì agli arresti nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma, ha ammesso oggi nel corso di un interrogatorio «dazioni di denaro in favore di almeno di un funzionario pubblico" responsabile dei pareri al progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. L’ex presidente dell’Acea Lanzalone si difende nell’interrogatorio: 'Io alla vicenda dello stadio non ho mai partecipatò. No della Procura alle richieste di scarcerazione per alcuni indagati. Intanto Renzi e il Pd vanno all’attacco del ministro della Giustizia: 'Peccato - dice l’ex premier - che il ministro Bonafade, in realtà 'Malafedè visto come si comporta, abbia detto che non verrà in Parlamento a rispondere nel meritò.

CUCCHI, IL TESTIMONE MINACCIATO FA APPELLO AL GOVERNO

IL CARABINIERE: HO FATTO IL MIO DOVERE E SUBISCO CONSEGUENZE

'Per aver fatto il mio dovere, come uomo e come carabiniere, per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano Cucchi, morto perchè pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di conseguenzè. E’ l’appello di Riccardo Casamassima, l'appuntato dei carabinieri che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l’inchiesta. In un video su Fb si rivolge 'ai ministri Salvini e Di Maio e al presidente del Consiglio Conte: Mi ascoltino. Mi è stato notificato un trasferimento presso la scuola allievi ufficiali, sarò allontanato e demansionato. Ho subito minacce, nessuno mi ha aiutato, mi stanno distruggendò.

SVOLTA DELL’OMS: LA TRANSESSUALITA' NON E’ UNA MALATTIA

"MIGLIORE ACCETTAZIONE SOCIALE PER L’ACCESSO ALLE CURE"

La transessualità non è più classificata dall’Oms come malattia mentale. 'L'incongruenza di genere è stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali per essere inserita in un nuovo capitolo delle 'condizioni di salute sessualè, spiega l'Oms sottolineando che questo potrebbe 'portare ad una migliore accettazione sociale degli individuì e, a cascata, 'migliorare l'accesso alle curè. L’Arcigay: 'Ora l’Italia riveda le leggì.

AL VIA LA MATURITA', L’ULTIMA CON LE VECCHIE REGOLE

ESAMI PER OLTRE 500MILA RAGAZZI, IMPAZZA IL TOTO-TRACCE

Domani oltre 500 mila studenti dovranno affrontare l’esame di maturità, che ancora per quest’anno avrà le caratteristiche degli anni passati con tre scritti compreso il quizzone messo a punto dalle singole commissioni e, a seguire, il colloquio orale. Dal prossimo anno però si volta pagina con due scritti e un orale. Si parte come al solito con la prima prova scritta, il compito di italiano. E già impazza il toto-tracce. La seconda prova è in calendario giovedì, variabile in base agli indirizzi.