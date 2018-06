Migranti, l'Italia sferza l'Ue: "Non possiamo prenderli tutti"

E' impensabile che l’Italia possa farsi carico dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei: è la linea che il governo italiano sosterrà nel vertice Ue straordinario a 10 di domenica a Bruxelles. Il premier Conte lo ha anticipato a Donald Tusk, mentre Matteo Salvini alza di nuovo il tiro e minaccia: 'la Ue cambi o rivedremo il finanziamentò. Juncker, ho convocato io la riunione, altri non volevano. Merkel, serve una risposta umana e europea. Richiamo del capo dello Stato Mattarella: l’Ue unita deve gestire l’emergenza rifugiati e l’onere non può essere delegato solo ai Paesi di primo ingresso. Intanto l’Ungheria dice sì alla stretta sui migranti in Costituzione con divieto di accogliere quelli economici e giro di vite sull'asilo. A Calais un giovane migrante che era lì da qualche settimana si è suicidato nel centro di accoglienza di Croisilles.

TRUMP CEDE, DECRETO PER RIUNIRE LE FAMIGLIE DEI MIGRANTI

IL PAPA LO AVEVA ATTACCATO: SEPARAZIONI IMMORALI

Papa Francesco tuona contro Trump sul caso dei bambini separati e contro i populisti che 'creano psicosì e il presidente americano annuncia che firmerà un ordine esecutivo per tenere insieme le famiglie, facendo sostanzialmente marcia indietro sulla questione della separazione dei bimbi dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-Messico. La decisione Usa di ritirarsi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite 'rischia di minare il ruolo degli Usa come campione e sostenitore della democrazia sulla scena mondialè, dice intanto il portavoce del servizio azione esterna dell’Ue. Plaude invece a Washington Israele.

UGUAGLIANZA, BASSANI E LE LEGGI RAZZIALI NEI TEMI DI MATURITA'

MA ANCHE ALDO MORO, L’AMORE E LA SOLITUDINE, LA CLONAZIONE

Il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana, le persecuzioni razziali viste attraverso il Giardino dei Finzi Contini di Bassani, ma anche la Cooperazione internazionale, con un focus su De Gasperi e Moro. Questi alcuni degli argomenti che hanno caratterizzato i temi proposti per la prima prova della Maturità 2018, quella di italiano, che vede in queste ore al lavoro oltre 500 mila candidati. E poi l’amore e la solitudine per l’ambito artistico-letterario ma anche massa e propaganda per quello storico-politico. Mentre quello tecnico-scientifico vede il dibattito bioetico sulla clonazione.

SALVINI: LIBERARE GLI ITALIANI DALLE CARTELLE SOTTO I 100.000 EURO

TRIA RILANCIA SU CONTRASTO A ILLEGALITA' E FRODI

Matteo Salvini chiede di chiudere le cartelle Equitalia sotto i 100mila euro, mentre il ministro dell’economia Tria sostiene che dal contrasto all’illegalità e alle frodi possono derivare maggiori risorse per ridurre le tasse. E Moscovici loda il suo impegno 'per il rispetto del quadro comune Uè. Tria rinnova così il suo impegno nella lotta all’evasione nel giorno in cui la Gdf ha resto noti i dati sui 5 miliardi di danni all’erario derivanti dagli appalti irregolari, con mille grandi evasori che hanno sottratto al fisco 2,3 miliardi.

RIFORMA EURO, BCE E UE BRINDANO ALL'ACCORDO FRANCIA-GERMANIA

DRAGHI: NON VEDO RECESSIONE MA ALLARMA CORSA ALL'UNILATERALISMO

Mario Draghi saluta con soddisfazione 'il recente documento franco-tedescò che 'merita apprezzamento, è un passo incoraggiante e molto importante date le difficili circostanze politiche in cui è natò. Il riferimento è alla bozza di riforma dell’Unione monetaria che ruota intorno al Fondo monetario europeo e a un bilancio dell’Eurozona emersa dalla 'dichiarazione di Mesenberg'. 'Finalmente dopo anni di discussioni abbiamo una proposta che arriva dai governi, tedesco e francesè, ha notato Draghi.

DI MAIO, PRONTI A RIVEDERE IL DECRETO MONTI SUL LAVORO DOMENICALE

ZINGARETTI: GLI HO INVIATO LA LEGGE SUI RIDER, NON LA IMPUGNI

Luigi Di Maio si dice pronto a rivedere il dl Monti sul lavoro domenicale, mentre il governatore del Lazio Nicola Zingaretti lo invita a non impugnare la proposta di legge regionale sui rider, che prevede tutela della salute e della loro sicurezza, tutela assistenziale e previdenziale, obbligo di formazione e informazione, compenso a tempo e non a cottimo.

FOX ACCETTA LA NUOVA OFFERTA DI DISNEY, SCHIAFFO A COMCAST

DOPO IL RIALZO DI TOPOLINO FIRMATO L’ACCORDO RIVISTO

Fox accetta la nuova offerta di Walt Disney di 71,3 miliardi di dollari, e annuncia un nuovo accordo con Topolino. L’accordo con Disney 'è superiore all’offertà presentata da Comcast, afferma Fox in una nota. 'Restiamo convinti che l’unione degli asset di 21st Century Fox con Disney creerà una della maggiori e più innovative società al mondò mette in evidenza Rupert Murdoch. Tim apre a un’integrazione con Open Fiber ma l’eventuale collaborazione riguarderebbe solo la fibra fino a casa, l’Ftth.