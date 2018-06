La Merkel a Conte: "La bozza Ue sui migranti sarà accantonata"

La cancelliera Merkel chiama il premier Conte e annuncia che la bozza di testo diffusa ieri per il pre-vertice Ue sui migranti di domenica 'verrà accantonatà. 'Nessuno pensi di prescindere dalle nostre posizionì, chiosa Conte che quindi andrà a Bruxelles e presenterà una proposta italiana per la creazione tra l’altro di 'centri di protezione europeì nei Paesi di origine e transito dei migranti e il rafforzamento delle frontiere. Salvini plaude: 'E' importante che Merkel chiami Conte, fino a un pò di tempo fa ci mandavano una mail a cose fattè. Il pre-vertice sarà boicottato dai paesi Visegrad: 'La Commissione non ha competenza per organizzare queste riunionì. Macron contro i populisti: 'Come la lebbrà. Di Maio: 'Offensivo e ipocrità. Salvini: 'Un signore, non prendo lezioni da luì.

TENSIONE SU EUROPA E CONTI, I MERCATI SOFFRONO, VOLA LO SPREAD

TRIA: L'EURO NON SI TOCCA. DI MAIO: SUBITO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Giornata pesante sui mercati, con Piazza Affari maglia nera in Europa a -2,02% per l’incertezza sulla tensione Italia-Ue. Lo spread a due anni ha toccato pomeriggio un picco di 161 prima di rallentare a 157; quello a 10 anni ha chiuso a 238. A poco è servito un tentativo del ministro Tria di rasserenare il clima assicurando che 'la linea del governo è che l’euro non è in discussionè. A pesare, secondo gli operatori, è stata anche la nomina di due 'euroscetticì come i leghisti Borghi e Bagnai alla presidenza rispettivamente delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza 'resta un obiettivo entro il 2018' e ripete che 'la strada per ridurre il debito è investire e non tagliarè.

LIFELINE SOCCORRE MIGRANTI, NUOVO SCONTRO GOVERNO-ONG

SALVINI: VADANO IN OLANDA. TONINELLI: LA SEQUESTREREMO

Nuovo scontro dell’esecutivo con una Ong nel Mediterraneo. La nave della tedesca Lifeline ha soccorso 224 migranti al largo della Libia, Salvini li ha subito invitati a 'andare in Olandà e Toninelli ha attaccato: 'ha 224 migranti a bordo che non vuole dare alla Libia. Ci assumiamo noi la responsabilità di portarli sulle navi della nostra Guardia costiera, la porteremo in Italia dove dovrà fermarsi perchè la sequestreremò. La Ong replica: 'Tutto in regola, cerchiamo un porto sicurò. Monito del Papa: 'C'è da inquietarsi quando alcuni cristiani si mostrano indifferenti verso chi è disagiatò.

SALVINI E SAVIANO AI FERRI CORTI, "VALUTEREMO LA SCORTA"

LO SCRITTORE: "MINISTRO DELLA MALAVITA, NON MI FAI PAURA"

Sulla scorta a Roberto Saviano 'le istituzioni competenti valuteranno se corra rischi e come si spendono i soldi degli italianì. Lo ha detto il ministro dell’Interno Salvini in tv, poi ha puntualizzato che le verifiche riguarderanno 'tutte le scortè e, in visita alla villa confiscata ai Casamonica, ha assicurato: 'E' il momento di alzare la testa contro la mafià. Immediata reazione della sinistra che lo accusa di cercare 'ritorsionì personali. Durissima la replica dello scrittore: '#ministrodellamalavita. Ho più paura a vivere così che a morire così. E quindi credi che io possa avere paura di te? Buffonè.

STOP ALLA CANNABIS LIGHT, E' POTENZIALMENTE PERICOLOSA

CONSIGLIO SANITA': VIETARE LA VENDITA. LA POLIZIA CHIUDE I NEGOZI

Il Consiglio superiore di Sanità, in un parere richiesto dal ministero della Salute, afferma che 'non può essere esclusa la pericolosità della 'cannabis light' venduta nei cosiddetti 'canapa shop' diffusisi in tutta Italia, e raccomanda che non sia consentita la libera vendita. A Macerata, la polizia chiude due negozi accusati di vendere 'droga vera e proprià. Il presidente di Forza Europa, Della Vedova, commenta: 'finirà che avremo un mercato nero e criminale anche per la cannabis light'. Per Coldiretti, il giro d’affari è di 40 milioni l’anno.

I PM ASSICURANO: LO STADIO DELLA ROMA PUO' ANDARE AVANTI

CIVITA SCARCERATO. LANZALONE AL GIP: NON UN EURO DA PARNASI

Luca Parnasi si è dimesso da presidente della holding Eurnova dopo l’arresto nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ed ha lasciato tutte le cariche sociali. I suoi difensori fanno sapere che per i Pm il progetto per il nuovo stadio può andare avanti. Intanto Lanzalone nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip dichiara: 'Io non ho ricevuto nessuna utilità da Parnasi, sono tranquillo. Non mi ha mai chiesto nulla, non ho avuto un euro. Il gip ha disposto la scarcerazione di Michele Civita, ex assessore regionale del Pd, che era ai domiciliari.

MATURITA', AL CLASSICO L’AMICIZIA SECONDO ARISTOTELE

ALLO SCIENTIFICO PROBLEMA SU PRODUZIONE DI MATTONELLE

Seconda prova, diversa per ciascun indirizzo, agli esami di Maturità 2018. Greco per il liceo Classico, con una versione dall’Etica Nicomachea di Aristotele in cui si parla di amicizia. Matematica per lo Scientifico, con un problema sul funzionamento di una macchina nella produzione industriale di mattonelle e lo studio di una funzione.

MONDIALI, LA FRANCIA FATICA COL PERU' MA SUPERA IL TURNO

VITTORIA 1-0. STASERA L’ARGENTINA A RISCHIO CON LA CROAZIA

La Francia ha battuto 1-0 il Perù con un gol di Mbappè e si è qualificata al secondo turno dei mondiali, grazie anche al pareggio per 1-1 fra Danimarca e Australia nel gruppo C. Stasera Argentina-Croazia, ai sudamericani serve una vittoria dopo l’1-1 dell’esordio.