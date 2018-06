Salvini contro l'obbligo dei vaccini: lo stop di M5S

Salvini apre il fronte vaccini. 'Dieci obbligatori sono inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi. Tutti i bammbini vadano a scuolà anche non vaccinati. Scoppia il caso. 'Bugie pericolosissimè, replica l’immunologo Burioni. 'I vaccini un fondamentale strumento di prevenzione. Si discutono le modalità migliori per proporlì. Le polemiche sono strumentalì, dice la ministra Grillo. Di Maio cita il Contratto: 'Vogliamo rivedere il decreto Lorenzin, ma solo per assicurare la tutela vaccinale soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinionè. 'Nel contratto c'è l’inclusione scolastica dei bimbi non vaccinatì, ribatte la Lega. E Salvini: 'Ok, ma a settembre tutti in classè. Il Pd inviata alla 'rivolta moralè contro Salvini. 'E' irresponsabile e incompetentè, dice la senatrice a vita e biologa Elena Cattaneo.

PRESSING DELL’ITALIA SU MALTA: APRA IL PORTO ALLA LIFELINE

TONINELLI: SE NON ANDRA' NELL’ISOLA SARA' SUBITO SEQUESTRATA

Pressing su Malta del governo italiano perchè apra il porto alla nave Lifeline, con 239 migranti a bordo. Dalla Capitaneria di porto la richiesta ufficiale di far attraccare l’unità della ong che batte bandiera olandese. 'Se non andrà verso il porto di Malta, cosa che dovrebbe fare per senso di umanità e rispetto del diritto del mare, verrà immediatamente sequestratà, dice il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Si allarga intanto a 16 Paesi il pre-vertice Ue di domenica a Bruxelle. Mentre Salvini chiude alla Merkel su un accordo sui respingimenti ai confini: 'Non possiamo prenderne uno di piu», dice allo Spiegel.

DI MAIO: PER IL REDDITO DI CITTADINANZA 8 ORE DI LAVORO GRATIS

"LA PROSSIMA SETTIMANA IL DECRETO DIGNITA' E STOP AI VITALIZI"

Otto ore di lavoro di pubblica utilità gratis per avere il reddito di cittadinanza. E’ l’indicazione del ministro del Lavoro Di Maio sul provvedimento che il governo sta preparando. Quanto al decreto Dignità, con interventi sul precariato e le delocalizzazioni, lo stop alla pubblicità sul gioco d’azzardo e 'l'eliminazione della burocrazia per le impresè, il vicepremier si augura che sarà approvato la prossima settimana, come 'l'abolizione dei vitalizì. L’obiettivo successivo saranno le 'pensioni d’orò, quelle sopra 5mila euro.

LA GUERRA DEI DAZI, TRUMP MINACCIA DI COLPIRE LE AUTO UE

SCATTANO LE CONTRO-TARIFFE UE SUGLI USA, JEANS PIU' CARI

Donald Trump minaccia dazi del 20% sull'import negli Stati Uniti di auto europee. Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del 'made in Usà, come ad esempio i jeans, il presidente americano in un tweet avanza l’ipotesi di colpire le auto europee e dice: 'Costruitele qui!'. 'La nostra posizione non cambià, è la reazione della Commissione europea.

LA AIRBUS MINACCIA DI LASCIARE LA GB IN CASO DI HARD BREXIT

MIGLIAIA DI POSTI DI LAVORO A RISCHIO. MAY CORRE AI RIPARI

La Airbus potrebbe abbandonare il Regno Unito, con la perdita di 14mila posti di lavoro, se uscirà dall’Ue senza un accordo. Il colosso aerospaziale europeo sottolinea che riesaminerà i propri investimenti e la presenza di lungo periodo, se la Gran Bretagna uscirà dal mercato unico e dall’unione doganale senza un accordo di transizione. Immediata la reazione del governo May, che liquida come irrealistica l’ipotesi: 'Non ci aspettiamo che emerga uno scenario no deal', ha detto un portavoce.

SCONTRO AUTO-SCOOTER A ROMA, MUORE GIOVANE CHEF STELLATO

ALESSANDRO NARDUCCI, UNA STELLA MICHELIN ALLA "ACQUOLINA"

E' morto nello scontro tra il suo scooter e un’auto la notte scorsa a Roma, in zona Prati, lo chef Alessandro Narducci, 29 anni. Nell’incidente è rimasta uccisa anche la ragazza che era con lui sulla moto. Narducci aveva appena concluso il suo showcooking al Vinoforum e stava tornando a casa. Giovane talento della cucina italiana, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, per aprire poi il suo ristorante Acquolina con cui aveva meritato una stella Michelin. 'La sua morte è uno choc', il ricordo commosso del cuoco tedesco Heinz Beck.