Macron: "Non c'è un'emergenza migranti". E' scontro Italia-Francia

Si alza il livello dello scontro tra il capo dell’Eliseo e il vice premier italiano. Macron parla di "bugie" sull'emergenza migranti e minaccia sanzioni per chi non accoglie; il ministro Salvini gli dà dell’arrogante e gli chiede di "aprire i porti francesi". Francia e Spagna dal canto loro proporranno al vertice europeo l’istituzione di "centri chiusi in Ue nei paesi di primo sbarco" sostenuti con "mezzi europei" e accordi intergovernativi. Di Maio: "E' fuori dalla realtà e alimenta lui l'emergenza". La Guardia costiera italiana alle navi delle Ong: "In zona libica parlate con le autorità libiche". Il cargo Alexander Maersk, con oltre 110 migranti, è da ieri in attesa davanti al porto di Pozzallo. Malta chiede a Lifeline di partire per evitare escalation. La Spagna ha soccorso 569 migranti.

DI MAIO, ABOLIAMO LE PENSIONI D’ORO SOPRA 4.000-5.000 EURO

UN MILIARDO DI RISPARMI, SARA' USATO PER AUMENTARE LE MINIME

"Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, se la vedrà aumentare". Lo scrive il vice-premier Luigi Di Maio su Fb, dove definisce le pensioni d’oro uno "sfregio a quei tre milioni di italiani che non hanno neppure i soldi per fare la spesa, perché sono stati abbandonati dalle istituzioni". Il ministro risponde al ministro dell’Economia Tria che frena sul reddito di cittadinanza: "Capisco valutazioni tecniche ma è una priorità".

IL PUGNO DURO DELLA GIUSTIZIA VATICANA SU MONSIGNOR CAPELLA

5 ANNI DI GALERA E MULTA DI 5MILA EURO PER PEDOPORNOGRAFIA

L'ex diplomatico vaticano della sede di Washington, mons. Carlo Alberto Capella, è stato condannato a 5 anni di reclusione e 5mila euro di multa, per detenzione, cessione e trasmissione di materiale pedopornografico. Lo ha deciso il Tribunale Vaticano. Il Promotore di Giustizia aveva chiesto per l’ecclesiastico 5 anni e 9 mesi di reclusione e 10mila euro di multa.



DOMANI AL VOTO 3 MILIONI DI ELETTORI PER I BALLOTTAGGI

URNE APERTE IN 75 COMUNI E NEL TERZO MUNICIPIO A ROMA

Domani torneranno alle urne 2 milioni e 793mila elettori per il turno di ballottaggio in 75 comuni in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco e nel III municipio della capitale. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione: Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina, con Ancona l’unico capoluogo di regione.

ERDOGAN CHIEDE TUTTO IL POTERE, LA TURCHIA DOMANI DECIDE

SFIDANTE INCE SOGNA BALLOTTAGGIO, 60 MILIONI SCELGONO

Erdogan chiede un mandato forte per restare alla guida del Paese con i nuovi poteri esecutivi, che verranno attribuiti al presidente in virtù delle modifiche costituzionali dello scorso anno. Lo sfidante, Muharrem Ince, candidato socialdemocratico, che oggi è stato ascoltato da centinaia di migliaia di persone, teme brogli. Ma Erdogan assicura: "Misure a prova di bomba" e annuncia: "Opposizione già sconfitta". Ince è il candidato più accreditato a sfidare Erdogan in un eventuale ballottaggio l’8 luglio. Nei sondaggi il gradimento di Erdogan oscilla intorno al 50% e la partita potrebbe essere incerta fino alla fine. In 60 milioni alle urne.

FISCO: RISCOSSIONE "SPACCA MINUTO", ARRIVA IL SALTA-FILE

SERVIZIO "NON PERDERE TEMPO", STOP ATTESE. TUTTO ON LINE

Niente più attese e levatacce per mettersi in coda, magari strappando bigliettini improvvisati. Il fisco, anche quello meno amato perchè gestisce avvisi e cartelle, punta a cancellare i disagi e a rilasciare appuntamenti che spaccano il minuto. E’ il nuovo servizio 'Non perdere tempò che l’Agenzia entrate-Riscossione rende operativo da lunedì. Si prenota il ticket on line dal pc o dallo smartphone: si sceglie così l'orario e la data dell’appuntamento e si ottiene un Qr Code.

ADDIO A DICK LEITSCH, EROE DEL MOVIMENTO GAY IN AMERICA

RECLAMO' PER GLI OMOSESSUALI IL DIRITTO DI FREQUENTARE I BAR

Dick Leitsch, uno dei pionieri e dei primi eroi del movimento gay negli Stati Uniti, è morto a 83 anni a New York. Leitsch è stato uno dei primi leader della Mattachine Society, quando ancora l’omosessualità era tenuta nascosta e anche protestare richiedeva coraggio. Si è battuto per assicurare ai gay il diritto di essere serviti nei bar nel 1966, prima che la rivolta dello Stonewall Inn accreditasse il movimento dei diritti gay.

TUTTI PAZZI PER TORTU, DAL MINISTRO TRIA A BERRUTI

GP DI FRANCIA, HAMILTON IN POLE, TERZA FERRARI VETTEL

Congratulazioni a valanga per la "fiamma gialla" Filippo Tortu, che ieri a Madrid correndo i 100 metri in 9'' 99 ha battuto il record di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tra i primi il ministro Giovanni Tria: "Un’impresa eccezionale che conferma anche in campo sportivo l’eccellenza della Guardia di Finanza". Livio Berruti, oggi 79enne, dice "ho rivisto me stesso". Prima fila Mercedes nel Gran Premio di Francia. Sul circuito di Le Castellet, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terza posizione per la Ferrari di Sebastian Vettel.