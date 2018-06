Salvini vuole gli "hotspot" nel sud della Libia. Tripoli dice no

Costruire hotspot al confine Sud della Libia, impedire che i barconi partano, guerra alle Ong. Sono le proposte anti immigrazione lanciate dal vicepremier Salvini in Libia. Salvini annunciato che al vertice europeo di giovedì l’Italia "sosterrà la necessità di proteggere le frontiere al sud della Libia" e di creare "centri di accoglienza ai confini a Sud"- Ma Tripoli rifiuta i campi, quindi il ministro precisa che saranno "fuori dai confini". E attacca le Ong: "Complici dei trafficanti, vanno bloccate". Per l’Ue i "centri di sbarco" sono solo un’opzione di lavorò ma Bruxelles "resta a fianco dell’Italia". Appello del sindaco di Pozzallo per consentire l’attracco della nave Maersk con 108 migranti a bordo. Per il garante dei detenuti queste persone "sono private della loro libertà personale. Odissea della Lifeline, chiede di sbarcare in Francia.

IL PD DOPO IL TRACOLLO, SCONTRO FRA MARTINA E CALENDA

FI DIVISA SULLA LEGA. BERLUSCONI: VINCE CENTRODESTRA PLURALE

Pd a nervi sempre più tesi dopo la debacle ai ballottaggi nelle comunali, che ha visto la sconfitta in roccaforti storiche come Massa, Pisa, Siena e Terni. Il dibattito si concentra su come provare a ripartire. L’ex ministro Carlo Calenda apre ad un "fronte repubblicane" e invita a "ripensare tutto. Andare oltre il Pd. Subito!". Ma Orfini avverte: "Oltre il Pd c'è la destra". Sì ad un ripensamento, no al superamento del partito, è la posizione di Maurizio Martina. La tornata elettorale registra un netto successo del centrodestra, trainato dalla Lega. Per Berlusconi "vince un centrodestra plurale", ma anche in Forza Italia c'è "la necessità di un rinnovamento". Il M5S conquista Imola e Avellino ed esulta: "Vinte 5 città su 7".

LA GUERRA DEI DAZI SCUOTE I MERCATI, LE BORSE ANCORA GIU'

HARLEY-DAVIDSON SPOSTA DAGLI USA UNA PARTE DELLA PRODUZIONE

Nuove conseguenze sui mercati per i timori un’escalation della guerra commerciale a causa di nuovi dazi che potrebbero essere imposti dagli Stati Uniti. Tutti pesanti i mercati europei, la Borsa di Milano ha chiuso a -2,44%, lo spread a 249. Conseguenze anche per le aziende statunitensi, come la Harley-Davidson che ha deciso di spostare parte della produzione fuori dagli Usa in risposta ai dazi europei, che faranno aumentare di circa 2mila dollari in media il costo di ognuna delle sue moto.

TRIONFO DI ERDOGAN, TURCHIA VERSO "IL REGIME DI UNO SOLO"

PUTIN E ROHANI SI COMPLIMENTANO. UE: IMPEGNO SU TEMI COMUNI

La Commissione elettorale suprema (Ysk) conferma la vittoria di Erdogan al primo turno delle elezioni presidenziali in Turchia col 52,55%. Cinque partiti avranno seggi in Parlamento, l’Akp di Erdogan e i nazionalisti dell’Mhp insieme hanno la maggioranza assoluta. Per il suo principale sfidante, Ince, ora si va verso il regime di un uomo solo. Putin e Rohani si complimentano, l’Ue chiede che la Turchia "resti impegnata sui principali temi comunì. Duro giudizio degli osservatori Osce sul voto: si è assistito alla 'restrizione delle libertà fondamentali".

VERSO LA PROROGA PER I CERTIFICATI VACCINALI A SCUOLA

IL 10 LUGLIO SCADE IL TERMINE. IL MONITO DEI PEDIATRI

Ipotesi di proroga per la scadenza del 10 luglio per presentare la certificazione definitiva che provi l’avvenuta vaccinazione ai fini dell’iscrizione a scuola per il prossimo anno 2018-19. Sarebbe questa la strada in valutazione da parte del Governo in merito alla questione dell’obbligo vaccinale per andare a scuola. Monito dei pediatri: "Preoccupano le dichiarazioni dei giorni scorsi di alcuni esponenti del governo, si rischia di perdere quanto di buono è stato fatto contro le malattie".

FERMATO UN GAMBIANO LEGATO ALL’ISIS, "SONO SOLDATO DI DIO"

ADDESTRATO IN LIBIA, MA NON PREPARAVA ATTENTATI IN ITALIA

Un cittadino gambiano, accusato di essere legato all’Isis, Sillah Osman, di 34 anni, è stato fermato a Napoli in un blitz di polizia e carabinieri. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo. L’uomo, che aveva partecipato a un duro addestramento in Libia, aveva ricevuto il nome di battaglia di "abou lukman" ma non l’"attivazione" da parte dell’Isis. Doveva compiere un attentato in Spagna o in Francia con Alagie Touray, il giovane preso il 20 aprile davanti alla moschea di Licola, nel napoletano. Non aveva invece in progetto attentati in Italia. Alla moglie diceva: "Sono un soldato di Dio".

LA E-FATTURA A GENNAIO, STOP ALLO SCIOPERO DEI BENZINAI

DI MAIO FA SLITTARE IL TERMINE, SARA' NEL DECRETO DIGNITA'

Il ministro dello sviluppo e del lavoro Di Maio ha fatto slittare al 1 gennaio del 2019 l’avvio della fattura elettronica per i benzinai, che hanno revocato di conseguenza lo sciopero di 24 in programma da stasera. "La fattura elettronica è uno strumento valido, che dovrà partire quando le categorie saranno pronte", ha chiarito Di Maio, spiegando che la norma "entrerà nel decreto dignità", che sarà portato in Cdm "questa settimana". Una decisione "positiva" per i gestori.

L’URUGUAY FA IL TRIS CON LA RUSSIA, L’EGITTO RESTA A ZERO

STASERA IL GRUPPO B, SPAGNA E PORTOGALLO PER IL PRIMO POSTO

L'Uruguay ha battuto 3-0 i padroni di casa della Russia ed ha concluso al primo posto il gruppo A della prima fase dei mondiali, davanti agli stessi russi. Chiude a 0 punti l’Egitto di Salah, battuto 2-1 dall’Arabia Saudita con un gol al 95'. Stasera il gruppo B con la sfida a distanza per il primato fra Spagna e Portogallo.