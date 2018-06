Incontro segreto Conte-Macron: la nave Lifeline va a Malta

Un incontro segreto, ieri sera alla Casina Valadier di Roma, tra il premier Conte e il presidente francese Macron sblocca il caso della Lifeline. La nave della ong andrà a Malta, annuncia il capo dello governo italiano, e 'una quotà dei 234 migranti a bordo sarà accolta in Italia, il resto in altri 6 Paesi Ue. Ma 4 sono pronti, altri 3 valutano. Per questo La Valletta ora frena. Il comandante della Guardia Costiera all’ANSA: 'Risponderemo sempre agli sos'. A sorpresa il faccia a faccia di ieri, mentre continuano gli attacchi di Salvini e Di Maio all’inquilino dell’ Eliseo. 'Conte ha chiesto di vedermi, incontro proficuo. 'Non c'è crisi crisi sui migranti in Italia, sbarchi diminuitì, dice Macron. L’Ue prepara il Consiglio di giovedì e venerdì. Sanchez dalla Merkel, si consolida l’asse Berlinio-Parigi-Madrid.

IL PAPA A MACRON: I GOVERNI DEVONO AIUTARE I POVERI

MATTARELLA: SENZA SOLIDARIETA' L’ITALIA NON E’ GRANDE

Aiutare i poveri deve essere la voicazione di chi governa, dice il Papa a Macron nell’incontro in Vaticano. Un incontro 'ricco e intensò, per il presidente francese, che ha rilanciato i corridoi umanitari come 'modello della politica di immigrazione legale, soprattutto per le persone che hanno bisogno di protezione umanitarià. A San Patrignano, il presidente della Repubblica Mattarella dice che 'senza solidarietà l’Italia non è grandè e invita a 'non arrendersi alla paurà.

DI MAIO: MEZZ'ORA DI INTERNET GRATIS E STOP A COPYRIGHT UE

"PARLIAMO ANCHE DEI DAZI, E’ UN ALTRO TABU' DA INFRANGERE"

Mezz'ora di internet gratis per chi non può permetterselo, stop al copyright Ue e confronto sui dazi, 'un altro tabù da infrangerè. Sono proposte del vicepremier Di Maio. 'Non dobbiamo aver paura di parlare di dazi. Servono a proteggere i nostri prodotti, è giusto parlarne. E’ un altro tabù da infrangerè, dice. La connessione a Internet, aggiunge, diventi 'un diritto primario di ogni cittadinò, lo Stato 'dia almeno mezz'ora gratis al giorno a chi non può ancora permetterselà. E dice no alla riforma Ue sul copyright. La replica: Non è una tassa sui link, nessuna censurà.

FICO ANNUNCIA DELIBERA PER ABOLIRE I VITALIZI, EX IN RIVOLTA

NEL PD BRACCIO DI FERRO SUL CONGRESSO, ASSEMBLEA IL 7 LUGLIO

Il presidente della Camera Fico presenterà domani in ufficio di presidenza la delibera per 'superare i vitalizì, le pensioni agli ex parlamentari. Rivolta degli ex deputati e senatori. Sul fronte del Pd, è braccio di ferro sulla data del Congresso. Orfini annuncia per il 7 luglio l’Assemblea: 'No alla conta sui nomì. Orlando: 'Congresso subito, ma con regole nuovè. Zingaretti: 'Congresso prima delle elezioni Europee, aperto alla societa».

OLTRE 5 MILIONI DI ITALIANI IN POVERTA' ASSOLUTA

I DATI DELL’ISTAT, POVERI 1,2 MILIONI DI MINORI

Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia superano i 5 milioni nel 2017. E’ il valore più alto registrato dall’Istat dall’inizio delle serie storiche, nel 2005. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1.778.000, per un totale di 5.058.000 individui, fra i quali 1,2 milioni di minori. L'aumento della povertà assoluta colpisce soprattutto il Sud dove una persona su 10 vive in questa condizione.

LA CORTE SUPREMA CONFERMA IL BANDO DI TRUMP SUI MUSULMANI

IL PRESIDENTE ESULTA: "WOW!". LA CASA BIANCA: "VITTORIA ENORME"

La Corte Suprema degli Stati Uniti conferma il 'muslim ban', il bando emanato dal presidente Trump contro gli arrivi da alcuni paesi musulmani. Con una decisione sofferta (5 a 4), i giudici respingono la tesi che il provvedimento discrimina i musulmani o eccede l’autorità del presidente. Wow!, è l’esultanza di Trump. 'Vittoria enorme per il popolo americano e per la Costituzionè, dice la Casa Bianca.

POLIZIOTTI CORROTTI, OTTO ARRESTI A ROMA

FERMATA ANCHE UNA DIPENDENTE DELLA PROCURA

Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 poliziotti, sono state arrestate a Roma dopo un’indagine dei Carabinieri. Ordinanza di custodia cautelare in carcere anche nei confronti di una dipendente della Procura della Repubblica di Roma e di un pregiudicato.