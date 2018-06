Accordo sui migranti: è già caos. Scontro tra Conte e Macron

Un accordo, ma solo sulla carta quello sui migranti che arriva da Bruxelles. E si riaccende lo scontro Roma-Parigi. 'L'accoglienza riguarda i Paesi di primo arrivo, la Francia non lo e», dice Macron. 'Era stanco, lo smentiscò, replica Conte. Il premier italiano soddisfatto, dopo la notte di negoziato, più cauto al mattino, adesso inizia ad avere dubbi e ribadisce: 'L'Italia non ha dato disponibilità sui centrì. E resta aperto un altro fronte di divisione, con Merkel che fa muro sui movimenti secondari e si esalta sul tema dei respingimenti: 'La Cdu può essere soddisfattà, afferma la cancelliera. I Visegrad esultano per avere evitato le quote obbligatorie.

SALVINI INSISTE: PORTI CHIUSI ALLE ONG ANCHE PER RIFORNIMENTI

NUOVO NAUFRAGIO DAVANTI ALLA LIBIA,3 BIMBI MORTI, 100 DISPERSI

L'accordo di Bruxelles sui migranti non convince Salvini: 'Prima vediamo i fattì. 'Le navi delle Ong non vedranno più l’Italia se non in cartolina, stop anche ai rifornimentì, afferma deciso il vicepremier e ministro dell’Interno. Mentre il ministro Toninelli dispone il divieto di attracco per Astral. E arriva il monito di Boeri: 'La forte riduzione dei flussi migratori mette in crisi il sistema pensionisticò, il suo commento. 'Ma basta!', è la reazione con un tweet di Salvini. Un altro naufragio in Libia, con 3 bimbi morti e 100 dispersi. E la Giordania chiude la frontiera con la Siria, migliaia al confine. L'Agenzia Onu per la migrazione ricorda che nel 2018 sono state quasi 1000 le vittime nel Mediterraneo.

MANOVRA CORRETTIVA, BOTTA E RISPOSTA CASTELLI-SALVINI

CONTE-DI MAIO, PARTITA COMPLESSA PER REDDITO CITTADINANZA

All’interno del governo M5S-Lega si accende un nuovo argomento di attrito. Sulla manovra correttiva c'è un botta e risposta tra Castelli e Salvini. 'Se ci sarà la necessità saremo in grado di farlà, dice il sottosegretario all’Economia. 'Che sia necessaria una manovra correttiva di 9 miliardi, sono fantasie di Confindustrià, replica il vicepremier. Intanto si annuncia una complessa partita sul reddito di cittadinanza. Di Maio insiste sulla sua necessità,Conte tratta con Ue su fondi sociali.

CENTINAIO: PRONTI A REINTRODURRE I VOUCHER IN AGRICOLTURA

PAGA ORARIA E COPERTURE INPS, ARRIVA LA CARTA PER I RIDERS

'Bene ha fatto Salvini a toccare il tema dei voucher. Al ministero abbiamo studiato e siamo pronti a reintrodurli perchè utili per combattere il lavoro in nero e rendere più efficaci i controllì. Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. Foodora ha pronta la carta dei diritti dei riders che, insieme alle altre aziende, sottoporrà lunedì al ministro Di Maio: previste paga oraria, coperture Inps e cancellazione degli algoritmi di reputazione.

SUICIDA BRUNO BINASCO, IL MANAGER FU COINVOLTO IN TANGENTOPOLI

FECE IL NOME DI GREGANTI, ASSOLTO NEL PROCESSO SUL "SISTEMA SESTO"

Il 73enne Bruno Binasco, noto manager alessandrino più volte indagato e arrestato nell’ambito delle inchieste di Mani Pulite, si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di Tortona. In casa non sarebbero stati trovati biglietti scritti dall’uomo per spiegare i motivi del gesto. Uscito da Tangentopoli con la fedina penale pulita grazie ad assoluzioni e prescrizioni, di recente era stato assolto con l’ex presidente della Provincia di Milano Filippo Penati dalle accuse nei suoi confronti per la vicenda al centro del cosiddetto 'sistema Sestò.

INSULTI OMOFOBI A UNO STUDENTE ANCHE DA UN PROF NEL MILANESE

BULLIZZATO DAI COMPAGNI, CITATE ANCHE FRASI MINISTRO FONTANA

Un 17enne discriminato e offeso da coetanei con la complicità di un docente: sarebbe questa la storia emersa nel Milanese, che vede al centro un minorenne che aveva esternato il suo orientamento omosessuale, e che è stata denunciata sulla pagina Fb dei Sentinelli. Ad usare frasi omofobe sarebbe stato, appunto, anche un docente, contro il quale sarebbe stato 'presentato un espostò dalla madre del ragazzo. Il giovane, inoltre, sarebbe stato spettatore suo malgrado di una scena in classe nella quale venivano esaltate dichiarazioni violentemente ostili del neo ministro della famiglia Lorenzo Fontana.

STIPENDI: BOLZANO AL TOP (1.500 EURO), RAGUSA ULTIMA

STUDIO CONSULENTI LAVORO, IN VETTA ANCHE VARESE. MALE IL SUD

A Bolzano i lavoratori dipendenti hanno la busta paga più 'pesantè del Paese, nel 2018: il salario medio è pari a '1.500 eurò, in crescita rispetto ai 1.476 dell’ultima rilevazione. A seguire Varese (con 1.459 euro, rispetto ai 1.471 del 2017) e Bologna con 1.446 euro (1.424 l’anno prima). Lo si legge nel Rapporto 2018 sulle province italiane dell’Osservatorio dei consulenti del lavoro. Male il Sud: ultima Ragusa 'con 1.059 eurò (1.070 nel 2017), e la prima provincia con stipendi medi più alti è al 56/o posto dove, con 1.288 euro, c'è Benevento.