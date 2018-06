Fico a Salvini: "Sbagliato chiudere i porti alle Ong"

Sull'accoglienza ai migranti è scontro tra Matteo Salvini e Roberto Fico. Dal vice premier nessuna apertura verso le Ong: 'si scordino di arrivare in un porto italianò. Il presidente della Camera va a Pozzallo, chiede di tenere aperti i porti alle navi dei rifugiati e loda le ong che 'fanno un lavoro straordinariò. Ma Di Maio lo corregge: 'nessuno ha mai chiuso i porti, ma alle ong che non rispettano le regole. Quelle di Fico sono dichiarazioni del presidente della Camerà, quindi personalì. Contro il ministro dell’interno si scaglia anche Malta: 'smetta di dire bugiè sulla Open Arms. Il ministro dell’Interno maltese Michael Farrugia, pubblica una mappa che mostra la Open Arms, più vicina a Lampedusa che a Malta.

TRABALLA L’ACCORDO UE ANCHE SUI RESPINGIMENTI E I CENTRI

PRAGA E BUDAPEST SMENTISCONO LA MERKEL. PROTESTE IN USA

E' caos sull'accordo raggiunto al vertice Ue e si riaccende lo scontro Roma-Parigi. Merkel: 'C'è impegno di 14 Paesi Ue a rendere più rapidi i respingimentì ma 'non unilateralì. Budapest e Praga però la smentiscono: 'non c'è alcun accordo con la Germania sui richiedenti asilò. Ondata di proteste in Usa, oltre 700 marce, da New York a Washington, est e ovest, contro 'tolleranza zerò di Trump. La Libia intanto recupera naufraghi - oggi 270 migranti, tra cui 11 bambini e 80 donne che erano a bordo di un barcone di legno - e si lamenta per 'ingiuste critichè mentre salva migranti con pochi mezzi.

DI MAIO: IL DECRETO DIGNITA' E’ PRONTO E CI SONO LE COPERTURE

COTTARELLI AVVERTE: CONTI PUBBLICI A RISCHIO, RIDURRE IL DEFICIT

Luigi Di Maio assicura che sia dal punto di vista politico, sia da quello tecnico il decreto dignità 'è prontò e sono 'tutte leggende metropolitanè quelle sull'assenza delle coperture. Intanto Carlo Cottarelli raccomanda al governo di fare le riforme, perchè l’economia non cresce coi debiti e, sulla manovra, dice di sperare che il sentiero sia quello di ridurre, pur gradualmente, il deficit pubblico. Arriva lunedì la 14esima mensilità per circa 3,5 milioni di pensionati che hanno compiuto 64 anni e un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro.

TRUMP: "PARLERO' CON PUTIN DELLE INTERFERENZE SUL VOTO USA"

A HELSINKI IN AGENDA ANCHE L’UCRAINA E ANNESSIONE CRIMEA

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che all’ordine del giorno del prossimo incontro con il suo omologo russo Vladimir Putin solleverà il tema delle presunte interferenze da parte di Mosca nelle elezioni americane. Lo ha detto a bordo dell’Air Force One. Fra i temi dell’incontro a Helsinki ci sono Ucraina, Siria e l’eventuale riconoscimento dell’annessione della Crimea alla Russia.

SU UNA FUNE SOPRA UN BURRONE, 28ENNE PRECIPITA E MUORE

LA TRAGEDIA DURANTE UNA PROVA DI SLACKLINE IN TRENTINO

Matteo Pancaldi, 28 anni, nato a Spilamberto (Modena) è morto ieri in montagna dopo essere precipitato mentre attraversava un baratro su una fune sospesa nel vuoto in Valdadige al confine fra Verona e Trento. Il ragazzo, impegnato nella slackline ai Denti della Sega, sui Monti Lessini, indossava l’imbragatura che lo assicurava alla fune attraverso un moschettone. Non chiare le cause che hanno provocato il volo di 200 metri.

THYSSENKRUPP E TATA INSIEME NELL’ACCIAIO IN EUROPA

JOINT VENTURE PARITARIA. 4MILA POSTI DI LAVORO IN ESUBERO

La tedesca Thyssenkrupp e l’indiana Tata hanno definito l'accordo per la fusione in una joint venture 50/50, con sede nella regione olandese di Amsterdam, delle rispettive attività europee nell’acciaio. Una intesa definitiva che concretizza il memorandum d’intesa siglato a settembre 2017 'per creare un campione europeo dell’acciaiò, il secondo gruppo del settore dopo ArcelorMittal. Avrà la spinta di sinergie per 400/500 milioni, ma dovrà affrontare una razionalizzazione della forza lavoro nei prossimi anni fino a 4mila posti di lavoro.

MONDIALI: LA FRANCIA BATTE L’ARGENTINA 4-3 E VOLA AI QUARTI

F1: BOTTAS E HAMILTON IN POLE, LE FERRARI IN SECONDA FILA

La Francia si è qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio eliminando l’Argentina. I Bleus si sono imposti 4-3: show di Mbappè autore di una doppietta. Messi in ombra. L’Uruguay, tra le migliori ai gironi punta su Suarez e Cavani per battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Austria. A conquistare la pole position è stato Valtteri Bottas che ha preceduto il compagno di squadra di Lewis Hamilton. Terza la Ferrari di Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position del MotoGp d’Olanda ad Assen.