Salvini a Pontida lancia la Superlega: "Governeremo 30 anni"

IN EUROPA NEL 2019 SARA' REFERENDUM TRA IL POPOLO E LE E'LITE Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini, che al raduno di Pontida ha lanciato il suo progetto politico internazionale con 'una Lega delle leghe che metta insieme tutti i movimenti liberi, sovranì in previsione delle europee del 2019 che saranno 'un referendum fra noi e le èlite Uè. E annuncia:'noi governeremo per i prossimi 30 annì. Assenti Umberto Bossi e Roberto Maroni, il vicepremier ha rilanciato tutte le parole d’ordine del Carroccio: dall’impegno a cancellare la legge Fornero, allo stop 'agli sconti pena per assassini e stupratorì per cui 'ci sarà spero una legge entro l'estatè; alla difesa della famiglia tradizionale e contro l'utero in affitto ('mi fa schifò). Poi l’avviso ai mafiosi per i quali, 'come per i trafficanti di essere umanì: 'la pacchia è finità e la conferma che i porti 'sono e restano chiusì. Sul punto il Ministero dei Trasporti ha subito chiarito 'sui porti decidiamo anche noì.

CRISI IN GERMANIA FRA MERKEL E SEEHOFER SUL PIANO MIGRANTI

ANCHE LA POLONIA SMENTISCE ACCORDI PER RESPINGIMENTI RAPIDI Scontro all’interno del governo tedesco. Il ministro dell’ Interno, Horst Seehofer, alleato della Merkel respinge la proposta di inviare i migranti registrati in altri Paesi nei cosiddetti centri 'Anker'. Intanto Merkel, dopo Praga e Budapest, è smentita da Varsavia: 'Nessun nuovo accordo per prendere richiedenti asilo da altri Stati europeì. Allarme Unhcr sui migranti riportati a terra in Libia 'in drammatico aumentò: dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425.

PROCURA, 'SU BORSELLINO PIU' GRAVE DEPISTAGGIO DELLA STORIA'

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER TRE POLIZIOTTI 'Uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italianà con protagonisti uomini dello istituzionì. La corte d’assise di Caltanissetta, che 14 mesi fa concluse l’ultimo processo sulla strage di via d’Amelio, non fa sconti. E punta il dito contro i servitori infedeli dello Stato che imbeccarono piccoli criminali, assurti a gole profonde di Cosa nostra, costruendo una falsa verità sugli autori dell’attentato al giudice Borsellino. Per il depistaggio la Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per calunnia in concorso: Mario Bo, già indagato per gli stessi fatti poi archiviati, e i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei.

MESSICO AL VOTO TRA OMICIDI, VIOLENZA E RISCHIO BROGLI

89 MILIONI DI PERSONE AI SEGGI, 11 MILIONI I MILLENNIAL Il Messico sceglie il presidente della Repubblica i membri di Camera e Senato, il governatore della capitale, di altri otto Stati della federazione, i sindaci e i Parlamenti locali di quasi tutte le città messicane, per un totale di 18.000 incarichi pubblici. Al voto oltre 89 milioni di persone, di questi 11 milioni sono 'Millennials'. In pole il candidato di centro sinistra del movimento Morena, Andrès Lopez Obrador. Altri due rivali Ricardo Anaya leader e Josè Antonio Meade. Si temono brogli e violenze.

LA CITTA' DI IVREA E’ IL 54MO SITO UNESCO ITALIANO

RINVIO AL 2019 PER IL VIA LIBERA ALLE COLLINE DEL PROSECCO Ivrea, 'città ideale della rivoluzione industriale del Novecento, fondata nel 1908 da Camillo Olivetti, è il 54mo sito Unesco italiano. Rinviata, in vista dell’approvazione nel 2019, la decisione di includere le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nel Registro del Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco. A Manama (Bahrein), su 21 votanti 12 si sono pronunciati a favore 9 contro.

DA LUGLIO REDDITO DI INCLUSIONE PER 2,5 MILIONI DI PERSONE

BENEFICIO DA 187 EURO PER I SINGLE A 539 EURO PER I NUCLEI Si allarga la platea potenziale del Rei, il reddito di inclusione sociale introdotto dal precedente governo. Da oggi da una platea potenziale di circa 500mila famiglie per 1,8 milioni di persone, si estenderà passando a 700mila nuclei per un totale di 2,5 milioni di persone. Differenziato il beneficio economico che passa da un massimo di 187,5 euro per un single a 539,8 euro per un nucleo di almeno 6 persone e Isee non superiore a 6.000.

LITE IN DISCOTECA, ACCOLTELLATO FIGLIO DI SIMONA VENTURA

11 COLTELLATE,VIVO PER MIRACOLO. AMICO, 'ERANO DEGLI ANIMALI' E' uno dei figli di Simona Ventura e Stefano Bettarini il 19enne rimasto ferito a coltellate oggi all’alba nei pressi della discoteca Old Fashion di Milano. L’episodio è accaduto poco dopo le 5, probabilmente nell’ambito in una lite. Il giovane, ricoverato all’ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita. Non è al momento chiaro se la lite sia cominciata fuori o dentro il locale. La polizia sta ascoltando anche gli amici del ragazzo: 'Erano degli animalì, dice uno di loro. La mamma: non è in pericolo di vità ma 'un miracolo con 11 coltellate inferteglì.

MONDIALI: A SORPRESA LA RUSSIA ELIMINA LA SPAGNA AI RIGORI

F1: IN AUSTRIA VINCE VERSTAPPEN, VETTEL LEADER MONDIALE La Russia elimina la Spagna agli ottavi e va ai quarti ai Mondiali 2018, vincendo 5-4 dopo i rigori. I tempi regolamentari e i supplementari si erano chiusi sull'1-1. L’olandese Max Verstappen ha vinto il Gp d’Austria, nona prova del mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha preceduto le Ferrari di Kimi Raikkonen, secondo, e di Sebastian Vettel, terzo e nuovo leader della classifica piloti grazie al ritiro di Lewis Hamilton con la Mercedes. Spettacolo al Gran premio di Assen, Marquez vince e allunga.