"Decreto dignità", stretta sui contratti a termine

Stretta decisa sui contratti a termine poi pacchetto fisco "light" con ritocchi al redditometro, spostamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio, stop allo split payment solo per i professionisti e "guerra" alle aziende che delocalizzano in paesi extra Ue. Sono alcuni dei contenuti del dl Dignità che sarà stasera in Consiglio dei ministri. Un provvedimento con il quale il governo intende "licenziare il Jobs Act". In particolare,si sottolinea "la vita breve dei contratti a termine" che potranno durare al massimo 24 mesi, e senza causale al massimo due anni anziché tre. C'è poi la stretta sulla pubblicità di giochi, dalla quale viene però esclusa la Lotteria Italia.

CALA LA DISOCCUPAZIONE, PIU' POSTI E PIU' GIOVANI AL LAVORO

DI MAIO, E’ RECORD DEI PRECARI. AVVIATO IL TAVOLO SUI RIDER

Scende al 10,7% a maggio il tasso di disoccupazione, quello della disoccupazione giovanile (15-24 anni) cala al 31,9% (-1,0% su aprile). E’ il livello più basso da agosto del 2012, con il numero dei disoccupati che scende a 2,8 milioni e i dipendenti a termine che salgono oltre i 3,074 milioni: record storico, ma da Di Maio arriva una doccia gelata: "Non sono record di occupazione ma di precariato, oggi iniziamo a smantellare il Jobs Act". Intanto al via al ministero del Lavoro il tavolo rider con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali, dei sindacati e delle imprese.

MIGRANTI, DA ROMA 10 MOTOVEDETTE E 2 NAVI A TRIPOLI

IL COMITATO ITALIA-LIBIA VARA IL "PIANO SALVINI"

Dall’Italia alla Libia dieci motovedette e due unità navali oltre a circa 1,4 milioni per la formazione del personale della Marina e della Guardia Costiera libica. Intanto l’Ue giudica "inumanA" la situazione per molti migranti in Libia e chiede che le persone non vengano rimandate indietro. Un "piano di rafforzamento urgentE", definito "Piano SalvinI", delle forze libiche è stato "messo a puntO" in una riunione della Commissione bilaterale italo-libica oggi a Tripoli. Il "Financial Times" attacca Salvini che con Trump, scrive, rappresenta "una minaccia all’Europa" e rischia di far diventare la Ue "una repubblica di Weimar dei nostri tempi".

ULTIMO TENTATIVO PER EVITARE LA CRISI DI GOVERNO IN GERMANIA

INCONTRO TRA MERKEL E SEEHOFER, "NON MI FACCIO LICENZIARE"

Incontro teso tra la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli interni Horst Seehofer insieme al presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble nella veste del mediatore. E’ un ultimo tentativo del ministro dell’Interno tedesco, Seehofer per ricomporre la frattura con la Cdu sul piano dei migranti. Sul tavolo le dimissioni sia dal governo che dal partito se non ci sarà un compromesso. Ma lui dice: "Non mi faccio licenziare da chi ho contribuito a mettere lì". Per la Csu, la stabilità del governo non è in discussione.

IL MESSICO SVOLTA A SINISTRA, TRIONFA IL POPULISTA OBRADOR

TRUMP SI CONGRATULA, TANTI I FRONTI APERTI CON GLI USA

Giornata storica in Messico con l’ampia vittoria nelle elezioni presidenziali, svoltesi ieri, del leader di centro-sinistra del movimento Morena, Andrès Manuel Lopez Obrador, riconosciuta da tutti gli altri candidati. Tempestivo il tweet del presidente Trump: "Sono ansiosissimo di poter lavorare con lui. C'è molto che può essere fatto per beneficiare a Stati Uniti e Messico!". L'affluenza alle urne è stata fra il 62,9 ed il 63,8% degli aventi diritto. Obrador, ha invitato i messicano alla "riconciliazione ed a mettere davanti agli interessi personali, per quanto legittimi, l’interesse superiore e generale".

OLIMPIADI 2026: APPENDINO, NIENTE COSTRUZIONI E DEBITO ZERO

VILLAGGIO OLIMPICO ALLA THYSSEN,"RICUCIRE FERITA DELLA CITTA'"

Né nuove costruzioni né debiti sono i punti saldi della candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha chiaritola sindaca Chiara Appendino. Il pre dossier, da domani al Coni, "delinea le linee guida della Torino del futuro", spiega Appendino che parla di un "evento green e sostenibile". La realizzazione del villaggio olimpico nell’area un tempo occupato dalla Thyssen per "ricucire una ferita della città".

MIRACOLO IN THAILANDIA, VIVI I RAGAZZI DISPERSI NELLA GROTTA

GOVERNATORE OSATANAKORN: TROVATI A 400 METRI DI PROFONDITA'

Miracolo in Thailandia dove sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta dal 23 giugno. L’annuncio è di Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso. Il gruppo di ragazzi è stato trovato a 400 metri dalla cavità di "Pattaya Beach", rimasta asciutta durante le inondazioni. In corso le operazioni di recupero.



NEYMAR TRASCINA IL BRASILE AI QUARTI, 2-0 AL MESSICO

GRENOT, RAGAZZA D’ORO DELLA STAFFETTA, "ITALIANA AL 100%"

Nel primo dei due ottavi di finale di oggi un super Neymar con gol e assist ha trascinato il Brasile alla vittoria contro il Messico. E’ finita 2-0 (Neymar e Firmino), i verdeoro incontreranno la vincente di Belgio-Giappone, in campo stasera. Dopo la vittoria ai Giochi del Mediterraneo nella staffetta 4x400 una delle quattro ragazze d’oro, Libania Grenot, dice: "Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100%. Se Salvini vuole invitarmi ok, ma dopo gli Europei".