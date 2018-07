Diritto d'asilo, stretta di Salvini

Stretta del Viminale sull'asilo. Con una circolare ai prefetti, Salvini chiede un esame più rapido delle istanze e una stretta sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, il 28%: più rigore "nell'esame delle vulnerabilità degne di tutela" che si sono ampliate a persone in situazioni collegate "a maternità, minore età, tragico vissuto personale, permanenza prolungata in Libia, stato di salute, per arrivare anche ad essere - scrive il ministro - strumento premiale di integrazione". Intanto, Salvini chiede lo stop dell’embargo Ue alla Libia e sposta 42 milioni di euro dall'accoglienza ai rimpatri volontari dei migranti. La prossima settimana vertice tra ministri dell’Interno di Italia, Germania e Austria sulle misure per "chiudere la rotta del Mediterraneo" e sui respingimenti.

BONAFEDE FRENA LA LEGA SUI FONDI, "RISPETTARE LE SENTENZE"

CARROCCIO CHIAMA MATTARELLA. PM GENOVA, "A ME STA SIMPATICO"

Il ministro della Giustizia Bonafede frena la Lega sul caso del sequestro dei fondi fino a 49 milioni chiesto dalla Cassazione: "Tutti devono potersi difendere fino all’ultimo grado di giudizio. Ma le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla Seconda Repubblica". Salvini conferma la richiesta di incontro a Mattarella: "Saremmo il primo partito in Europa messo fuori legge con una sentenza non definitiva per eventuali errori commessi da qualcuno più di 10 anni fa". "Salvini? Mi sta simpatico. Gli auguro ogni bene, ma qui non c'è nulla di politico. La procura agisce su profili tecnici", dice il procuratore di Genova Francesco Cozzi.

GRILLO, VACCINERO' MIO FIGLIO MA TOGLIEREMO L’OBBLIGO

EMERGENZA MORBILLO IN GB, IL TIMES ATTACCA LEGA E M5S

Lega-M5S preparano una proposta di legge da presentare a breve in Parlamento per modificare l’obbligo dei vaccini previsto dal decreto Lorenzin. La ministra della Salute Grillo conferma che, per l’iscrizione al prossimo anno scolastico, basterà la sola autocertificazione. Annuncia comunque che aspetta un bambino e lo farà vaccinare. Preoccupato l’Istituto Superiore di Sanità. Il Times intanto attacca la nuova maggioranza in un editoriale sull'emergenza morbillo in Gran Bretagna.

DECRETO DIGNITA', ALLARME SUI CONTRATTI A TERMINE

TRIA, "TASSE E REDDITO CITTADINANZA DI PARI PASSO"

Il governo studia le modifiche al decreto Dignità. La Lega, con il ministro Centinaio, insiste sui voucher per l’Agricoltura. Il settore del turismo lancia l’allarme sulle misure restrittive sui contratti a termine. In estate sono 8 su 10 per Unioncamere. L'obiettivo è "semplificare la burocrazia e ridurre i costi per le Pmi", afferma Di Maio, che annuncia lo sblocco di 280 milioni per i centri d’impiego. Mentre il ministro dell’Economia Tria dice a Bloomberg che "reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo perché sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita".

OMICIDIO DI LORIS, L’APPELLO CONFERMA 30 ANNI ALLA MAMMA

VERONICA URLA AL SUOCERO, "E' TUTTA COLPA TUA, TI AMMAZZO"

Trent'anni di reclusione. La Corte d’assise d’appello di Catania conferma la condanna di primo grado a Veronica Panarello per aver ucciso il figlio Loris di 8 anni con delle fascette di plastica il 29 novembre del 2014 e averne nascosto il cadavere nella casa di Santa Croce Camerina, in provincia di Catania. "E' colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?", ha urlato la donna al suocero alla lettura della sentenza. Veronica ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato il padre di suo marito, Andrea Stival, perché aveva scoperto una loro presunta relazione.

SCATTA LA GUERRA DEI DAZI USA-CINA, L’AUTO SPINGE LE BORSE

RIALZI SULLE VOCI DI FRENATA DELLE BARRIERE SULL'AUTOMOTIVE

Scatta la guerra dei dazi Usa-Cina. A mezzanotte la stretta reciproca da 35 miliardi di dollari. "Gli Stati Uniti stanno aprendo il fuoco sul mondo", avverte Pechino. Mentre l’Ue dà via libera a nuove misure contro l’import di acciaio, indicando limiti per restare in linea con i flussi storici. Il settore dell’auto (+4%) spinge le Borse europee sulle voci di frenata delle barriere sull'automotive. Piazza Affari +1% con Fca.

L’EUROPARLAMENTO RINVIA LA RIFORMA DEL COPYRIGHT

OK DALL’ITALIA. SOCIALISTI, "MINACCIATI DI MORTE"

Il Parlamento europeo rinvia l’esame della proposta di direttiva di riforma del copyright. Il testo tornerà nella plenaria di settembre. "Nessuno può mettere un bavaglio alla rete", esulta Di Maio. "Non ci fermeranno", fa eco Salvini. Gli eurodeputati socialisti denunciano "gravi minacce, anche di morte". Tajani fa sapere che il Pe se ne occuperà. Durissima la presa di posizione degli editori europei contro "la lobby dei giganti del web e chi ruba preziosi contenuti".

FIGLIO DI 2 MADRI, ANCHE LA NON BIOLOGICA MAMMA DALLA NASCITA

CORTE NAPOLI, COMPAGNA FECE ETEROLOGA, LEI CONDIVISE PROGETTO

Anche la madre non biologica è madre sin dalla nascita perché accettò e condivise il progetto della procreazione assistita. E' la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto la richiesta di stepchild adoption della mamma non biologica di un bimbo nato dalla compagna, che si sottopose alla procreazione artificiale, a cui è di fatto stato riconosciuto lo stato di "mamma dalla nascita" e non solo di madre adottiva.