Thailandia, ore drammatiche per i ragazzi intrappolati

Ore drammatiche per il salvataggio dei ragazzini nella grotta di Tham Luang in Thailandia. "La situazione è peggioranta, bisogna fare in fretta", l’ossigeno nella cava è sempre di meno e potrebbe iniziare a piovere di nuovo. Svanita la speranza in un cunicolo a 200 metri da dove si trovano i ragazzi: non è stato possibile trivellare il terreno. Non resta che la strada delle gallerie, in parte allagate, della grotta. Si attende l'annuncio dell’avvio delle operazioni. Morto nella notte uno dei Navy Seals thailandesi per mancanza di ossigeno.

"VIA LE CORRENTI DI SINISTRA DELLE TOGHE", BUFERA SU MORRONE

LEGNINI CHIAMA BONAFEDE. TORNA IL GELO TRA LA LEGA E IL COLLE

"Via le correnti dalla magistratura, soprattutto quelle di sinistra", dice Jacopo Morrone, sottosegretario leghista alla Giustizia, a 350 giovani magistrati a due giorni dal voto per i togati del Csm. Scoppia il caso nei rapporti governo-toghe. Il vicepresidente del Csm Legnini chiama il ministro Bonafede e chiede "di assumere delle determinazioni". "Le parole di Morrone non possono essere né condivise né accettat", dice. "Parole gravissime" per l’Anm. Morrone insiste: "Rivendico la mia posizione, ho parlato a titolo personale". Mentre continua il pressing di Salvini per un incontro sulla vicenda sui fondi della Lega, si complicano i rapporti tra Lega e Quirinale.

TENSIONE M5S-LEGA SUI GIOCHI 2026, IL GOVERNO LASCIA AL CONI

GIORGETTI, SI FACCIA UNA SCELTA DI BUONSENSO. PRONTI PER CDP

Una lunga riunione prima del Cdm. Alta tensione tra M5S (Torino) e Lega (Milano e Cortina). Alla fine, il governo lascia al Coni la decisione sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. A condizione che "siano rispettati parametri di buonsenso, economici e di sostenibilità ambientale", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, che considera "difficile" la scelta già al consiglio Coni del 10 luglio. Intanto, l’esponente della Lega annuncia le nomine al vertice di Cdp: "Lunedì si può procedere. Decide il ministro Tria, ma penso che i tempi siano maturi".

INCHIESTA SANITA' IN BASILICATA, GOVERNATORE AI DOMICILIARI

MISURE PER IL PD PITTELLA E ALTRI 29. FALSO E ABUSO D’UFFICIO

Trenta misure cautelari nell'inchiesta della Procura di Matera sulla sanità in Basilicata. Contestati i reati di falso e abuso d’ufficio. Ai domiciliari anche il governatore della Regione Marcello Pittella del Pd, indicato dal gip come "deus ex machina della distorsione istituzionale" nella sanità lucana. Misure cautelari anche per il direttore generale della Asl di Bari e commissari delle Asl di Potenza e Matera. Nelle carte, il gip sottolinea il "totale condizionamento della sanità pubblica a interessi privatistici e logiche clientelari politiche". Per la legge Severino, Pittella è sospeso dall’incarico di presidente.

ITALIA, FRENA LA CRESCITA, S&P TAGLIA LA STIMA DEL PIL

LA MINISTRA TRENTA ANNUNCIA, "NON COMPREREMO ALTRI F35"

Frana la crescita in Italia, secondo l’Istat. S&P taglia la stima sul pil del 2018 all’1,3% (era 1,5%) e mantiene l’1,2% per il 2019. Secondo l’agenzia, "l'incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una crescita più lenta degli investimenti". "La politica interna è il principale rischio", pesa in particolare "l'incertezza sulla volontà del governo di proseguire nel consolidamento fiscale". La ministra della Difesa Trenta annuncia intanto che l’Italia non comprerà altri caccia F35 e il governo "valuta se mantenere i contratti in essere".

JUVE SEMPRE PIU' VICINA A RONALDO, TORINO GIA' LO ASPETTA

SOCIETA' ALLA CONSOB, "VALUTIAMO OPPORTUNITA' DI MERCATO"

La Juve è sempre più vicina a Ronaldo. Mentre le voci sulla trattativa si susseguono, il titolo vola oltre il +5% in Borsa. Su richiesta della Consob, la società precisa che sta valutando "diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge". Sotto la Mole, intanto, è già psicosi. I tifosi della Juve, certi dell’accordo, aspettano già CR7 in aeroporto. "Ha dato la parola a Andrea Agnelli. Vale più di una firma", scrive Marca. Verso una svolta anche il caso del Milan. Li non ha ancora pagato il debito di 32 milioni, il club verso il fondo Elliott.

MPS, ARCHIVIATE LE ACCUSE A VIOLA E PROFUMO, NESSUNO OSTACOLO

PM CORTE CONTI ACCANTONA LE ACCUSE A SALA PER GLI ALBERI EXPO

Il gip di Milano ha archiviato l’accusa di ostacolo alla vigilanza di Consob e Bankitalia per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente e ex Ad di Mps. Il procedimento riguarda una tranche dell’indagine sulla contabilizzazione delle operazioni sui derivati Alexandria e Santorini. La Procura della Corte dei Conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex Ad di Expo, nel procedimento sulla fornitura dei 6mila alberi all’Esposizione del 2015.

LA MARMOLADA TORNA IN TRENTINO. IRA DI ZAIA, "GIU' LE MANI"

L’AGENZIA DEL TERRITORIO DI ROMA L’hA RIASSEGNAta A CANAZEI

La Marmolada è trentina: l’Agenzia del Territorio di Roma pone fine a una disputa decennale confermando quanto stabilito dal decreto del presidente della Repubblica nel 1982 e ribadito dal Consiglio di Stato nel 1998. La decisione sconfessa l’accordo del 2002 tra i presidenti della Provincia di Trento Dellai e del Veneto Galan, che modificava i confini a favore del Veneto. Dura la reazione del Governatore Zaia: "Giù le mani dalla Marmolada, la difenderemo con le nostre unghie".