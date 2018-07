Rischio Listeria, Findus e Lidl ritirano alcuni prodotti

Quattordici lotti di minestrone surgelato Findus sono stati ritirati dall'azienda per il rischio di contaminazione da listeria. La decisione è stata presa in via precauzionale. La cottura annulla i rischi per la salute. E sempre per il rischio di contaminazione dal pericoloso batterio, in Sicilia la Lidl ha ritirato lotti di mais e verdure congelate a marchio Freshona. Dalla Germania al Regno Unito passando per l’Austria, in Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati. L'epidemia è nata in Ungheria nel 2015 ed ha provocato 47 casi e nove decessi in cinque paesi europei. Il ministro della Salute Giulia Grillo rassicura: "In Italia non ci sono focolai attivi"

PD, ASSEMBLEA NAZIONALE ELEGGE MARTINA SEGRETARIO

RENZI, M5S E’ VECCHIA DESTRA. ZINGARETTI LO CRITICA

L'assemblea nazionale del Partito democratico ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con sette voti contrari e tredici astenuti. In precedenza nel suo intervento Martina ha chiesto l’avvio di un congresso straordinario e di poter rifondare il partito. Renzi ha attaccato il M5S: "Trovo che sia la vecchia destra, hanno trasformato la lotta politica in una rissa, restano una corrente della Lega". Applausi da una parte della platea quando ha ammesso la sconfitta: "Non sono l'unico responsabile ma paga uno per tutti", ha concluso l’ex segretario. Ma il discorso di Renzi non è piaciuto a Zingaretti: "Non ascolta mai. Per un leader è un grandissimo limite".



THAILANDIA, CORSA CONTRO IL TEMPO PER RECUPERO DEI RAGAZZI

PIOGGIA INSISTENTE SULL'AREA, COACH CHIEDE PERDONO

E' corsa contro il tempo per tentare il recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore. Sulla zona è iniziato a piovere e si teme che possa risalire il livello delle acque nella cavità. Tutti i ragazzi, assieme al loro allenatore, hanno avuto modo di scrivere qualche riga ai loro cari, con rassicurazioni sulle proprie condizioni di salute, nostalgia, voglia di svago una volta liberati. "Mi occuperò di loro al meglio", ha scritto scusandosi il coach.

ANOMALIE DEL CLIMA, EMERGENZA PIOGGE IN GIAPPONE: 46 MORTI

CALDO IN CANADA, 54 VITTIME. "COLPA RISCALDAMENTO GLOBALE"

Anomalie del clima. In Giappone le piogge torrenziali ininterrotte da giovedì scorso hanno provocato almeno 46 morti e 83 mila evacuati. La situazione più critica a Kyoto. E' un’ondata di caldo record invece ad aver causato la morte di 54 persone in sette giorni in Canada, con temperature fino a 35 gradi, alta umidità e allarme smog. Meteo pazzo anche in Italia: dopo il maltempo al Nord e i picchi di afa al Sud si attende una settimana stabile. "Il riscaldamento globale provoca un maltempo estremo", a dirlo è Antonello Pasini, climatologo del Cnr. "Con solo un grado in più rischio tornado più alto", avverte Pasini.



PAPA, IN MEDIO ORIENTE NON C'E' ALTERNATIVA ALLA PACE

"BASTA ALLE OCCUPAZIONI DI TERRE CHE LACERANO I POPOLI"

"Basta all’indifferenza che uccide". Circa 70mila fedeli hanno partecipato a Bari all’incontro del Papa con i Patriarchi sulla pace in Medio Oriente. "Basta alle occupazioni di terre che lacerano i popoli", ha detto il pontefice. Poi l’appello affinché si possa costruire la pace nella regione: "Non ci sono alternative", ha affermato il Papa sottolineando che "non le tregue garantite da muri e prove di forza porteranno la pace, ma la volontà reale di ascolto e dialogo".

MIGRANTI, LIBERA: "UN PAESE COLORATO DI MAGLIETTE ROSSE"

MATTARELLA VEDRA' SALVINI LUNEDI', NON SI PARLA DI GIUDICI

"Un paese colorato di magliette rosse". E’ l’iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti, di Libera, per ricordare i tanti bambini migranti morti in mare. Non sono mancate le polemiche, con Salvini contro Gad Lerner, per la sua adesione in camicia rossa e con un orologio Rolex al polso. Sui migranti interviene anche Di Maio: '"iamo in un momento in cui l’atteggiamento dell’Italia sulla migrazione, sarà l’antipasto di quello che faremo in Ue sull'economia". Il Presidente della Repubblica Mattarella riceverà il ministro dell’Interno Salvini lunedì. L’incontro è stato deciso in seguito alla richiesta dello stesso Salvini, dopo la decisione della Cassazione sul sequestro di 49 milioni alla Lega. Il Quirinale fa sapere che non si parlerà di giudici. "Gli spiegherò le tante cose fatte", precisa Salvini.

DI MAIO, QUESTA SETTIMANA DDL AL SENATO SU PENSIONI D’ORO

"PUNTIAMO ALL’APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ENTRO L’ESTATE"

"Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d’oro. Puntiamo all’ok prima dell’estate". Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. "Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributì avrà un taglio dell’assegno 'in proporzione ai contributi versati".

MONDIALI: 2-0 ALLA SVEZIA, INGHILTERRA IN SEMIFINALE

NEL GP DI SILVERSTONE POLE A HAMILTON, SECONDO VETTEL

L'Inghilterra torna a giocare una semifinale del Mondiale dopo 28 anni. La nazionale inglese ha infatti battuto 2-0 la Svezia nei quarti di Russia 2018. Formula 1: Hamilton, su Mercedes, ha conquistato la pole del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale. Il britannico ha preceduto il rivale per il titolo, il ferrarista Vettel, e l’altra Rossa di Raikkonen. Quarto tempo e seconda fila per Valtteri Bottas, con la Mercedes. Tour: è di Rendon Gaviria la prima maglia gialla. Il colombiano ha vinto allo sprint la tappa d’esordio davanti a Sagan e Kittel.