Thailandia: salvi 4 dei ragazzi intrappolati nella grotta

Un’impresa lunga 15 giorni e non ancora finita: sono salvi i primi quattro ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang. Le operazioni per il recupero degli altri otto ragazzi e del coach riprenderanno domani. Nei soccorsi sono impegnati 90 sub, di cui 50 stranieri. Nell’ospedale di Chiang Rai saranno tenuti tutti in isolamento anche tra di loro per le prime 24 ore, come precauzione per evitare infezioni. "Stasera, potremo dormire bene", si legge sul profilo Facebook dei Navy Seal.

E’ MORTO A ROMA IL REGISTA CARLO VANZINA, AVEVA 67 ANNI

ERA MALATO DA TEMPO, HA RACCONTATO L’ITALIA IN COMMEDIA

E' morto a Roma il regista Carlo Vanzina. Aveva 67 anni ed era malato da tempo. Lui e il fratello Enrico erano figli d’arte di papà Steno, autore di film cult come "Un americano a Roma" con Alberto Sordi. Regista, sceneggiatore e produttore, Carlo è vissuto nel mondo del cinema fin da piccolo. Il debutto dietro la cinepresa avvenne nel '70 come aiuto regista di Mario Monicelli in "Brancaleone alle crociate" e nel '76 diresse il suo primo film, "Luna di miele in tre". Da allora, ne diresse circa una sessantina, dando il via a fenomeni di costume come i "cinepanettoni". Cordoglio dallo spettacolo e dalla politica.

BERLUSCONI ATTACCA DL DIGNITA'. DI MAIO, LUI DIFENDE LE LOBBY

MIGRANTI: SALVINI,A INNSBRUCK CHIEDO STOP NAVI INTERNAZIONALI

Berlusconi dalle colonne del Corriere boccia il decreto dignità: "Torna il peggio della sinistra dirigista", attacca il leader di FI spiegando che "il decreto è un male per le aziende e l'occupazione". Il ministro del Lavoro ribatte:"Berlusconi è preoccupato perché il decreto è contro le lobby del gioco d’azzardo tanto care alle sue TV. Se ne faccia una ragione", conclude Di Maio. Intanto dopo lo sbarco a Messina di 106 migranti raccolti dalla nave militare irlandese Samuel Becket, il ministro Salvini, che la prossima settimana parteciperà al vertice dei ministri dell’Interno della Ue a Innsbruck, annuncia che dopo le ong chiederà lo stop anche delle navi internazionali.

L’ULTIMA PURGA DI ERDOGAN, VIA 18 MILA AGENTI E MILITARI

DECRETO D’EMERGENZA, LEGAMI SOSPETTI CON GRUPPI TERRORISTICI

L'ultima purga di Erdogan. Il governo turco ha licenziato oltre 18.000 dipendenti pubblici, di cui la metà agenti, sospettati di legami con gruppi terroristici: la misura è stata presa con un decreto d’emergenza pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale del Paese. Tra il personale licenziato, 18.632 persone in tutto, ci sono quasi 9.000 poliziotti, circa 6.000 militari e centinaia di professori e accademici. I loro passaporti verranno annullati.

PD: MARTINA BACCHETTA RENZI, INGIUSTO SU GENTILONI

LA REPLICA, FACCIO POLITICA. SALA, NON E’ PIU' LA GUIDA GIUSTA

Le critiche di ieri di Renzi a Gentiloni "sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Martina che invita a "non dividersi così tra noi, voglio un Pd diverso" e spiega: "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese". Anche il sindaco di Milano Sala critica l’ex segretario: "Mi è sembrato inutilmente polemico, non è più lui la guida giusta". Pronta la replica di Renzi: "Faccio politica non polemiche", scrive in un tweet.

BRASILE: ORDINATA LA SCARCERAZIONE DELL’EX PRESIDENTE LULA

BREXIT: SONDAGGIO GB INDICA NUOVO SORPASSO LABOUR SU TORY

Un tribunale brasiliano ha ordinato la scarcerazione Luiz Inacio Lula da Silva, che sta scontando una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio. Intanto c'è un nuovo sorpasso laburista nelle intenzioni di voto in Gran Bretagna, sullo sfondo delle tensioni e delle voci di un altro possibile voto anticipato innescate dalla svolta negoziale in favore di una Brexit più soft annunciata in settimana dal governo conservatore di Theresa May dopo un consiglio dei ministri fiume. A certificarlo è un sondaggio realizzato per il Mail on Sunday. I dati indicano il partito di Corbyn di nuovo oltre il 40%, +2% rispetto all'ultima rilevazione, e quello della May in calo al 38 (-3%). Intanto la premier sfida la Ue a negoziare sul serio, ma gli obiettivi della sua via di mezzo suscitano non poche perplessità sia a Bruxelles sia in patria.

ADDIO A LIDIA TOGNI, FONDATRICE DEL CIRCO OMONIMO

AVEVA 86 ANNI, SI E’ SPENTA DURANTE UN TOUR IN SICILIA

Si è spenta oggi, a Siracusa, all’età di 86 anni, durante il tour in Sicilia, Lidia Togni, fondatrice dell’omonimo circo che nel corso degli anni ha assunto anche la denominazione di Circo Massimo e Royal americano. A darne notizia su Facebook i tre figli Davide, Liviana e Vinicio che hanno scritto in una nota: "E' scomparsa la titolare di due grandi complessi circensi. La sua era una missione specifica: quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo", si legge.

A SILVERSTONE TRIONFA LA FERRARI DI VETTEL, SECONDO HAMILTON

TOUR, SAGAN VINCE LA 2/A TAPPA, BATTUTO COLBRELLI DOPO SPRINT

Trionfo Ferrari al gran premio di Silverstone, decima prova del mondiale di F1. Vince Sebastian Vettel, davanti a Lewis Hamilton e a Kimi Raikkonen, al termine di una gara entusiasmante. Il pilota tedesco consolida il primo posto nella classifica mondiale. Tour: Sagan vince la seconda tappa e indossa la maglia gialla. Lo slovacco ha battuto al termine di un lungo sprint l'italiano Colbrelli.