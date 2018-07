Migranti, Salvini chiede all'Ue più risorse per la Libia

VERTICE CON CONTE, 'GOVERNO A INNSBRUCK CON UNA VOCE SOLA' Il governo cerca una linea comune sui migranti alla vigilia del vertice di Innsbruck tra i ministri dell’Interno di Roma, Vienna e Berlino. 'L'Italia parlerà con una voce solà, dicono fonti dell’esecutivo dopo un vertice a Palazzo Chigi con Conte, i vicepremier e alcuni ministri. Si va verso un documento italiano che sarà messo a punto mercoledì in un incontro tra Conte e Salvini. L’Italia chiede di ripensare le missioni europee, anche se il ministro Moavero assicura che non si sfilerà dai suoi impegni. 'L'Europa si svegli. Indichi risorse, mezzi e uomini per chiudere i porti ai trafficanti e a chi li aiutà.

DRAGHI, SUI CONTI ITALIANI ASPETTIAMO I FATTI

'FINORA ASCOLTATE SOLO PAROLE CHE SONO CAMBIATE' La Bce aspetta i fatti dall’Italia sui conti prima di giudicare. 'Finora ci sono state le parole e le parole sono cambiatè, osserva il governatore della Bce Mario Draghi durante la sua audizione al Parlamento europeo. 'La nostra fiducia sulla dinamica dell’inflazione sta aumentando. Ma la fine attesa degli acquisti netti di titoli a dicembre 2018 non significa che la nostra politica monetaria cesserà di essere espansivà. Infine una richiamo all’'Ue: 'In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l’Europa resti unità.

ILVA, DI MAIO SFIDA ARCELOR. 'CAMBI SU AMBIENTE E LAVORO'

'PROGETTI NON IN LINEA CON LE ATTESE, ORA NUOVE PROPOSTE' Sull'Ilva Di Maio sfida Arcelor Mittal. Il piano del colosso dell’acciaio 'non è soddisfacentè sulle garanzie per l’ambiente e 'non in linea con le attesè sull'occupazione. Il governo chiede quindi nuove proposte, ha annunciato il leader del M5s nell’incontro con i sindacati al ministero dello Sviluppo: 'Servono garanzie certe da parte dell’azienda per l’occupazione e per assicurare un miglioramento ambientalè.

GOVERNO MAY IN BILICO SULLA BREXIT, LASCIA ANCHE JOHNSON

DIMISSIONI DOPO DAVIS. LA PREMIER CONTESTATA IN PARLAMENTO Nuova tegola sul governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il negoziatore Davis, si dimette anche Boris Johnson da ministro degli Esteri in polemica con la svolta soft della premier nella trattativa con l’Ue sulla Brexit. Contestata nel suo l’intervento in Parlamento, la May assicura che la sua piattaforma garantisce l’uscita dall’Ue, dal mercato unico e dall’unione doganale, ma pone anche le condizioni per una nuova partnership doganale con Bruxelles, per un libero commercio sui beni industriali e agricoli e confini aperti in Irlanda. 'Il governo è nel caos, ceda il passò, dice Jeremy Corbyn, leader dell’opposizione laburista.

THAILANDIA, 8 RAGAZZI IN SALVO, DOMANI GLI ALTRI 5 RECUPERI

SONO ANCORA NELLA GROTTA 4 GIOVANI CALCIATORI E L’ALLENATORE Sono otto in tutto i giovani calciatori portati in salvo dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia. Quattro sono stati fatti uscire nelle operazioni di stamattina. Per altri 4 ragazzi e per il loro allenatore il recupero slitta a domani per ricaricare le bombole. Portati all’esterno, i ragazzi sono stati trasferiti in ospedale con un elicottero.

NIENTE VINCOLI RADIOTAXI-TASSISTI, SPIANATA STRADA A MYTAXI

PER L’ANTITRUST 'SONO ILLEGITTIMI'. IL 3570, 'FAREMO RICORSO' Le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma e Milano e i tassisti aderenti sono restrittivi della concorrenza e devono cessare: lo ha stabilito l’Antitrust, dopo una segnalazione della app Mytaxi, quella che serve a prenotare un’auto dal cellulare. In questo modo i tassisti potranno aderire al servizio senza dover lasciare la loro cooperativa di appartenenza.

STRETTA DEL PROCURATORE DI TORINO CONTRO L’ODIO RAZZIALE

SU FB UOMO DI COLORE MINACCIATO CON LA PISTOLA, 'TI SPARO' Direttive per rendere più efficace il contrasto dei reati motivati dall’odio razziale e dalla discriminazione etnico-religiosa sono state diramate a Torino dal procuratore capo Armando Spataro. Ci sono anche disposizioni per sveltire i cosiddetti 'affari dell’immigrazionè. Illustrando le sue linee guida Spataro ha anche sottolineato che 'nessuno può vietare a un barcone di attraccarè secondo la convenzione di Ginevra. Ieri proprio a Torino l’episodio, reso noto da un video su Fb, di un italiano che minacciava in strada con una pistola ad aria un uomo di colore dicendo: 'Ti sparò.

MILAN NEL CAOS, LI NON RIESCE A VENDERE, SOCIETA' A ELLIOTT

BUFFON AL PSG MOSTRA I MUSCOLI. GIORGI AI QUARTI A WIMBLEDON L'estremo tentativo di Li Yonghong di vendere il Milan è fallito e la società finirà così in tempi brevi nelle mani del fondo Elliott. Nell’incertezza societaria Gattuso è però convinto: 'alibi e problemi mettiamoli da partè. Buffon si presenta al Paris Saint Germain e dice: 'A 40 anni posso ancora dimostrare di essere grandè. Battendo la russa Makarova l’italiana Camila Giorgi è ai quarti a Wimbledon: 'è il miglior risultato in una prova del Grande Slam per la 26enne di Maceratà.