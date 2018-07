Trump e Putin cancellano il Russiagate: "E' una farsa"

Faccia a faccia di due ore a Helsinki fra Trump e Putin, con i due leader impegnati a smontare le teorie sull'ingerenza russa nel voto Usa. 'Nessuna ingerenzà, ha assicurato Putin, al quale ha fatto eco Trump: 'Il Russiagate è una farsa, ci ha separato con Mosca, io ho battuto onestamente Hillary Clinton'. Nella conferenza stampa di fine incontro Il presidente Usa ha rilevato che con La Russia 'non ci sono mai state relazioni peggiori, ma ora sono cambiate. Credo sia un buon inizio, avremo un buon rapporto in futurò. E lo zar conferma: 'io e Trump iniziamo a capirci molto meglio, dobbiamo lasciare dietro le spalle questo clima da guerra fredda, non c'è bisogno dello scontro, la situazione è cambiata, bisogna affrontare le sfide comunì.

L'FMI LANCIA ALLARME DAZI E TAGLIA LE STIME DEL PIL ITALIA

+1,2% NEL 2018, +1% NEL 2019. EUROLANDIA IN RALLENTAMENTO

I dazi sono la 'minaccià maggiore alla crescita. E’ l’allarme lanciato dal Fmi, che rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia per il 2018 e il 2019. Dopo il +1,5% del 2017, il pil italiano crescerà quest’anno dell’1,2%, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Il prossimo anno la crescita si fermerà invece all’1,0%, -0,1 punti. La crescita di Eurolandia è prevista 'rallentare gradualmentè dal +2,4% del 2017 al +2,2% del 2018 e +1,9% del 2019. Sempre per l’Fmi le misure protezionistiche vanno evitate perchè rischiano di far deragliare la ripresa economica mondiale.

SALVINI ALLA UE: "LIBIA PORTO SICURO". MA BRUXELLES DICE NO

QUASI 130 MINORI NON ACCOMPAGNATI TRA I MIGRANTI A POZZALLO

Arriva il no di Bruxelles alla richiesta di Matteo Salvini di considerare la Libia un porto sicuro. E il ministro degli Interni reagisce: 'la Ue vuole continuare a agevolare gli scafisti?'. Intanto i migranti giunti a Pozzallo sulle navi Monte Sperone e Protector sono tutti sbarcati. 128 i minori non accompagnati. Si lavora ai ricollocamenti negli altri paesi europei. Dopo Francia e Malta anche Germania, Portogallo e Spagna hanno accettato 50 migranti ciascuno, 20 l’Irlanda. Otto migranti, tra cui sei bambini, sono morti nell’ovest della Libia nel cargo di un camion dove erano stipati, a causa delle esalazioni di benzina che veniva trasportata all’interno.

DL DIGNITA', LA SPONDA DI FICO ALLA FRONDA DEI COMPLOTTISTI

DOMANI VOTO ONLINE M5S PER LA CANDIDATURA AL CDA RAI

'Se Luigi (Di Maio ndr) ha detto così, io gli credò. Roberto Fico risponde in questo modo alla possibilità che ci sia un complotto dietro alle cifre sulla perdita dei posti di lavoro dovuti al decreto dignità, che hanno spinto il vicepremier e il ministro Tria a scrivere una nota congiunta per definire discutibili le stime dell’Inps di Tito Boeri sulla potenziale perdita di posti di lavoro. La sponda del presidente della Camera accresce così la fronda dei complottisti, mentre il M5S domani esprimerà con il voto online su Rousseau la sua scelta per la candidatura al Cda della Rai. Cinque i nomi in ballo.

TROMBE D’ARIA E TEMPORALI, IL MALTEMPO SPEZZA L’ESTATE

ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE, VENTI FORTI AL SUD

Una ondata di maltempo ha investito oggi la penisola spezzando la calura africana. Una tromba d’aria ha colpito un’ampia zona orientale del Mantovano al confine con la provincia di Verona. Alberi e tegole sradicati, blackout e allagamenti di cantine si sono verificati a Castel d’Ario, Roverbella e Castelbelforte, causando gravi danni. Tromba d’aria anche nell’Alessandrino. La Protezione Civile diffonde un’allerta meteo per temporali e venti forti anche al sud. Domani previsto un miglioramento.

CASSAZIONE: LA VITTIMA SI UBRIACA, STUPRO SENZA AGGRAVANTE

SE ASSUME VOLONTARIAMENTE ALCOL PENA NON PUO' ESSERE INASPRITA

Nel caso di uno stupro, se la vittima è ubriaca per avere assunto volontariamente alcol, alla pena non può essere aggiunta l'aggravante nel caso di uso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La Cassazione ha rinviato a nuovo processo, per rivedere la pena al ribasso, un caso di stupro di gruppo, commesso da due 50enni, ai danni di una ragazza. I tre erano andati a cena e la donna aveva bevuto tanto da 'non riuscire ad autodeterminarsì.

NUOVI DUBBI SULLA SINDONE, ALMENO LA META' DELLE MACCHIE SANGUE SONO FALSE

TEST TUTTO ITALIANO ALLA CSI: INCOMPATIBILI CON OGNI POSIZIONE

Almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, nè sulla croce nè nel sepolcro. A sollevare nuovi dubbi sulla Sindone è un esperimento che, con le tecniche di medicina forense stile Csi, ha ricostruito la formazione delle macchie. Condotto da due studiosi italiani, Matteo Borrini e Luigi Garlaschelli, l'esperimento è pubblicato sul Journal of Forensic Sciences.