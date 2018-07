Open Arms accusa Italia e Libia: "Migranti lasciati morire"

Open Arms attacca la guardia costiera libica pubblicando su twitter la foto dei corpi di una donna e un bimbo 'lasciati morirè tra i resti di un barcone. Un’altra donna che era sulla zattera perchè non voleva salite sulla motovedetta è stata salvata dalla nave della ong spagnola. 'Questa è la conseguenza della politica dell’Italià, dicono gli attivisti. 'Mai detto di lasciare esseri umani in marè, replica Salvini, che attacca 'bugie e insultì della ong straniera. 'Una fake news', dice il Viminale, che annuncia la versione di testimoni 'terzì. Secondo i dati dell’Organizzazione per le migrazioni dell’Onu, sono 1.443 i morti nel Mediterraneo nel 2018. Gli sbarchi a giugno, per Frontex, sono stati l’87% in meno. Vos Thalassa, convalidati i fermi dei due indagati per l’ammutinamento.

DI MAIO CONTRO LE BANCHE: "SISTEMA ARROGANTE, LA DEVE PAGARE"

TRIA: "FLAT TAX E REDDITO DI CITTADINANZA IN BASE ALLE RISORSE"

Il sistema bancario 'si è infischiato di risparmiatori e Stato. La deve pagare. Dovremo ridurre l’arroganza di certe organizzazioni, quelle illegali e anche di alcune legalì. E' l'attacco alle banche di Luigi Di Maio. In Parlamento, il ministro dell’Economia Giovanni Tria dice che ridurre le tasse per cittadini e imprese è un obiettivo che va perseguito 'compatibilmente con gli spazi finanziarì. Tutte le azioni di governo saranno portate avanti mantenendo l’impegno sulla riduzione del debito, comprese la flat tax e il reddito di cittadinanza. Conto alla rovescia, intanto, per le nomine del Cda della Rai. E’ scontro M5s-Pd sul tetto degli stipendi.

COLPO AL CLAN DEI CASAMONICA, 37 ARRESTI. "SONO MAFIOSI"

PRESO ANCHE IL PUGILE SPADA, TRA LE VITTIME MARCO BALDINI

Colpo al clan dei Casamonica. E’ di 31 arrestati e 6 ricercati il bilancio di una maxioperazione dei Carabinieri, tra Roma e la Calabria. Traffico di droga, usura, estorsione con l’aggravante del metodo mafioso i reati contestati. Arrestato anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di boxe. Vittima dell’usura il dj Marco Baldini. Sequestrati locali al centro di Roma, una discoteca a Testaccio e un ristorante al Pantheon. Decisive le rivelazioni della prima pentita della famiglia mafiosa, cognata del boss mai accettata dal clan. Ora sotto protezione.

TRUMP SOTTO ACCUSA, CRITICHE PER LA "RESA" A PUTIN

OBAMA: NO ALLA POLITICA DELLA PAURA E DEL RANCORE

Critiche durissime a Trump negli Usa dopo il vertice con Putin. Newt Gigrich, uno dei suoi maggiori alleati, parla dell’errore più serio della presidenza. Mentre per lo speaker repubblicano della Camera Paul Ryan, 'è chiaro che i russi hanno interferito nel votò. 'Collusò è l’attacco del Washington Post, mentre il Nyt mette in rete un cartone animato che dipinge una relazione gay fra i due e si becca a sua volta le critiche di omofobia. Dure anche Barack Obama a Johannesburg, alla cerimonia per i 100 anni di Mandela contro 'la politica della paura e del rancorè.



RIESAME, LEGITTIMO SEQUESTRO DEI CONTI DELLA LEGA IN TOSCANA

IL PG HA CHIESTO LA RIDUZIONE DELLA PENA PER BOSSI A 22 MESI

C'è una continuità patrimoniale tra la Lega federale e la Lega Toscana per cui il sequestro di 16mila euro da parte della Gdf di Genova nell’ambito della ricerca di 49 milioni da confiscare alla Lega dopo la condanna di Umberto Bossi e Francesco Belsito per la maxi truffa sui rimborsi elettorali è legittimo. Lo ha deciso il tribunale del Riesame: i dirigenti locali conoscevano la condotta dei vertici. Il pg chiede la riduzione della pena per Umberto Bossi a 22 mesi.

UE-GIAPPONE, FIRMATO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO ANTI-TRUMP

LA FED, L’AUMENTO GRADUALE DEI TASSI E’ LA STRADA MIGLIORE

Firmato a Tokyo l’accordo di libero scambio Ue-Giappone in chiave anti-Trump. E’ il maggiore mai negoziato tra le due aree economiche. Il presidente della Fed Powell, ascoltato al Congresso, dice di non ritenere l’Ue un nemico degli Usa e sui dazi sottolinea che è difficile prevedere l’esito delle guerre commerciali ma 'in generale i Paesi con scambi commerciali aperti crescono più velocementè.

MENO ABBONATI DELLE ATTESE, NETFLIX CROLLA A WALL STREET

GOOGLE E L’ABUSO DI POSIZIONE PER ANDROID, NUOVA MAXI MULTA

Netflix affonda in Borsa, -14%. A pesare è il numero degli abbonati sotto le attese rivelato con l’ultima trimestrale, che ha evidenziato comunque un aumento di utile e ricavi. Dovrebbe arrivare domani intanto la nuova maxi-multa della Ue contro Google per abuso di posizione dominante, stavolta per il suo sistema operativo Android. Dovrebbe essere molto più salata di quella da 2,4 miliardi di euro comminata l’anno scorso per il caso Google Shopping, il sistema di comparazione di prezzi che limitava la concorrenza degli altri attori del mercato.