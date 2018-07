Bonafede: "No alla liberalizzazione delle armi"

Mentre cinque disegni di legge sulla legittima difesa sono stati incardinati in commissione Giustizia a Palazzo Madama, il ministro Bonafede interviene per spiegare che nessuna riforma 'potrà portare alla liberalizzazione delle armì disciplinate da disposizioni che il governo non vuole cambiare mentre il senatore M5s Francesco Urraro parla di necessità di un’analisi approfondita. Per Carfagna (Fi) la frenata è uno schiaffo agli elettori. La Lega precisa che nella proposta non c'è la liberalizzazione delle armi: 'non vogliamo il far west’. E Salvini dice: 'totale sintonia con il ministro Bonafedè.

DECRETO DIGNITA', DI MAIO ATTACCA CONFINDUSTRIA

"DELOCALIZZAZIONI ALLARMANTI, ORA REGOLE CHIARE"

Scontro Di Maio-Confindustria sul decreto Dignità. Gli effetti sui contratti saranno 'peggiori delle stimè dell’Inps, dice la dg Marcella Panucci, che chiede di 'evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviatì e di approvare 'correttivì sulle causali per i contratti a termine e sulle norme ora 'punitive e poco chiarè sulle delocalizzazioni. Dura la replica del vicepremier: 'Non possiamo più fidarci di chi cerca di fare terrorismo psicologico per impedirci di cambiarè. Quello delle delocalizzazioni è un «fenomeno sempre più allarmante dal punto di vista quantitativo e qualitativo. D’ora in avanti ci saranno regole chiare e pene certe».

OPEN ARMS VERSO LA SPAGNA: "NON CI FIDIAMO DI SALVINI"

NUOVO NAUFRAGIO A NORD DI CIPRO, 19 MORTI E 30 DISPERSI

La nave Open Arms sta facendo rotta verso la Spagna. «Approdare in un porto italiano - sottolinea la ong - presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione». Alla ong l’Italia aveva assegnato il porto di Catania nella serata di ieri e si era offerta, come Malta, di trasferire la donna ferita. Il premier ceco Andrej Babis, annunciando la sua disponibilità ad incontrare il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, ha ribadito la sua indisponibilità ai ricollocamenti «come viene richiesto oggi dall’Italia». Almeno 19 migranti sono morti e una trentina risultano dispersi nel naufragio di un barcone a nord di Cipro.

SVOLTA ALITALIA, IL GOVERNO LA VUOLE ITALIANA AL 51%

TONINELLI, SARA' COMPAGNIA DI BANDIERA. SI CERCA IL PARTNER

Il governo rilancia per l’Alitalia. 'Tornerà compagnia di bandiera con il 51% all’Italia e con un partner che la faccia volarè, dice il ministro Toninelli. Mentre Di Maio annuncia di aver avviato 'interlocuzioni con più player internazionali per assicurare un futuro all’azienda e tutelare i lavoratorì. Il vicepremier ha ribadito l’intenzione di voler accertare «le responsabilità del passato, perchè voglio capire chi ha creato quel buco di miliardi nei conti Di Alitalia».

BARACHINI ALLA VIGILANZA RAI, SU CDP E’ ANCORA STALLO

EVOCATO CONFLITTO INTERESSI. GIORGETTI: C'E' DA LAVORARE

Mentre è ancora stallo sulle nomine alla Cassa depositi e prestiti ('L'accordo non c'è, bisogna lavorarè, ha detto il sottosegretario Giorgetti), Alberto Barachini, ex giornalista Mediaset e candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza sulla Rai mentre al Pd Guerini è andato il Copasir. Immediate le polemiche, non solo da sinistra: per Bersani l’accordo Pd-Fi è 'incredibilè mentre Paragone (M5s) spera che Barachini non sia 'al servizio di Mediaset'. Il neopresidente assicura 'equilibrio ed equidistanzà. Camera e Senato hanno scelto i quattro membri per il cda di vile Mazzini: il senato ha eletto Rita Borioni (consigliere uscente) e Beatrice Coletti, la Camera Igor De Biasio e Giampaolo Rossi.

FMI METTE IN GUARDIA ITALIA PER L’USO DI STIMOLI PRO-CICLO

JUNCKER PORTERA' UNA PROPOSTA UE ALLA CASA BIANCA SUI DAZI

Il Fmi, nel documento preparato in vista del G20 di Buenos Aires, mette in guardia dall’utilizzo di strumenti pro-ciclici nei paesi in cui i conti pubblici 'sono su una traiettoria insostenibile e il deficit è eccessivo (Stati Uniti) o in cui la posizione è vulnerabile alla perdita di fiducia del mercato (Italia)'. Il presidente della Commissione Europea Juncker, intanto, come ha riferito Larry Kudlow, il consigliere economico della Casa Bianca, porterà una significativa offerta commerciale al presidente Trump nell’incontro di mercoledì a Washington.

PUGNO DURO DELLA UE SU GOOGLE, MAXIMULTA DA 4,3 MILIARDI

"FAREMO APPELLO E IN FUTURO POTREMMO FAR PAGARE ANDROID"

Una multa da 4,34 miliardi di euro per aver imposto dal 2011 restrizioni illegali ai produttori di apparecchi Android e operatori di telefonia mobile per consolidare la sua posizione dominante nella ricerca web, e 90 giorni di tempo per mettere fine alle pratiche anticoncorrenziali: è quanto prevede la decisione della Commissione Ue su Google. L’azienda annuncia appello ('con Android c'è stata più sceltà) e annuncia: in futuro potremmo far pagare Android ai produttori di telefonini.