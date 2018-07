Boeri: "Di Maio sta perdendo il contatto con la realtà"

Sul decreto dignità bisogna 'fare i conti con la realta», dire invece che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico come ha fatto il ministro Di Maio 'è perdere contatto con la crosta terrestrè. E’ uno dei giudizi del presidente dell’Inps Boeri in audizione alla Camera. La stima di 8mila posti persi come effetto delle nuove misure 'è ottimisticà, aggiunge, è condotta su dati 'quasi interamente forniti dal ministero del Lavorò e lo stesso ministero la conosceva 'una settimana primà di trasmettere il testo al Quirinale. 'Nessuno mi ha mai chiesto prima di giurare fedeltà a un governo, non avrei mai accettato. Rispetto per l’Inps che ha 120 anni di storia alle spallè.

SCONTRO NEL GOVERNO SULLE NOMINE DI CDP, SALTA IL VERTICE

SALVINI, NON NE SAPEVO NIENTE. TRIA DA CONTE A PALAZZO CHIGI

Tensione nel governo sulle nomine. Al centro quelle al vertice di Cdp. Salta il vertice convocato a Palazzo Chigi dal premier Conte con i vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell’ Economia Tria. Nella sede della presidenza del Consiglio è arrivato solo il responsabile del Tesoro per un colloquio a due con il premier. 'Io non ne sapevo nientè, dice Salvini del vertice. Il sottosegretario Giorgetti spiega che 'la procedurà prevede l’intervento del capo del governo in caso di disaccordo.

SALVINI QUERELA SAVIANO: "MI DIFFAMA COME MINISTRO"

SU CARTA INTESTATA DEL VIMINALE CONTRO I POST SU FB

Matteo Salvini querela Roberto Saviano per il contenuto di alcuni post su facebook ritenendoli 'lesivi della reputazione del sottoscritto e del ministero dell’Interno stessò. L’atto della querela è scritto pertanto dal vicepremier su carta del Viminale. Salvini fa riferimento a due post, il primo del 12 giugno, in cui Saviano parlava della questione legata alla sua scorta, l’altro del in cui il leader della Lega viene definito 'ministro della malavità.

L’ITALIA CHIEDE UNA CELLULA DI CRISI EUROPEA SUI MIGRANTI

CEI, NO A CLIMA DI PAURA. UNGHERIA DEFERITA A CORTE GIUSTIZIA

Conte scrive all’Ue e propone che la distribuzione dei migranti sia affidata a un comitato di crisi sotto l’egida di Bruxelles. La commissione lavora a un meccanismo per Coordinarsi sugli sbarchi, prima che possa essere istituito un sistema completo per la riforma dell’asilo. I partner europei dovranno valutare la decisione italiana di non accettare più lo sbarco automatico nei porti. La Cei: 'Basta con il clima di paura e rifiuto, no a soluzioni a buon mercato, non ci si può voltare dall’altra partè. Salvini: 'Salveremo quante più vite è possibile facendo partire meno gente possibilè ma senza riaprire i porti. Open Arms: 'Dell’Italia non ci si può fidarè. La Ue deferisce l'Ungheria alla Corte di Giustizia per i mancati ricollocamenti.

ALLARME BREXIT, BRUXELLES CHIEDE AI GOVERNI UE DI PREPARARSI

SENZA ACCORDO SERVIRA' IL VISTO. L'FMI: NON CI SARA' UN VINCITORE

'L'Europa lavora duramente ad un accordo, ma non c'è certezza che sarà raggiunto. E anche se lo fosse, il Regno Unito non sarà più uno Stato membrò, e quindi 'ci si prepara a tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni dell’Ue, gli Stati membri e i privati siano comunque prontì: lo scrive la Commissione Ue nella comunicazione che chiede ai governi di prepararsi a tutti gli scenarì, considerando anche 'misure di contingenzà per problemi specifici come le dogane: in caso di non accordo, ad esempio, servirà il visto per entrare in Gb. 'Non ci saranno vincitorì, è la previsione del Fmi.

CASO SKRIPAL, SONO RUSSI I SOSPETTI. MA LONDRA FRENA

GOVERNO, VOCI A RUOTA LIBERA. MOSCA SFIDA, FUORI I NOMI

Svolta in vista, con annessi rischi di nuova escalation diplomatica, sul caso dell’ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal e di sua figlia Yulia, intossicati il 4 marzo a Salisbury, in un attacco con un micidiale agente nervino. La polizia britannica, secondo una fonte citata dall’AP, avrebbe individuato alcune persone coinvolte nel tentato avvelenamento e sembra convinta che si tratti di cittadini russi. Il viceministro dell’Interno Ben Wallace, liquida tutto come «congetture folli». Mosca da parte sua fa parlare l’ambasciatore Aleksandr Yakovenko: «Voglio sentire i nomi».

TASSISTA ABUSIVO A MILANO VIOLENTA UNA CLIENTE VENTENNE

LA RAGAZZA ERA USCITA UBRIACA DA UN LOCALE DELLA MOVIDA

Un tassista abusivo egiziano è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un locale della movida di Milano. E’ avvenuto nella notte del 16 giugno scorso: la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata assieme ad alcuni amici e di aver poi preso il taxi illegale per tornare a casa. Al suo risveglio però, si è accorta di essere stata violentata dal conducente che aveva approfittato della sua ubriachezza.