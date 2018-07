Tregua nel governo: il vertice a Palazzo Chigi sblocca le nomine

Il premier Conte e i ministri Tria e Di Maio, insieme al sottosegretario Giorgetti, hanno raggiunto l’intesa sul nome di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario di Cdp, come amministratore delegato dell’Istituto. Il nuovo dg del Tesoro sarà Alessandro Rivera. "Sono strafelice per quanto fatto in questi 50 giorni, non ho mai litigato con nessuno", ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

DI MAIO ATTACCA SULL'ILVA, "UN PASTICCIO.AVVIAMO UN’INDAGINE"

"CRITICITA' ANAC SONO UN MACIGNO". CALENDA REPLICA, "E' FALSO"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Di Maio, definisce "un pasticcio" la procedura di gara sull'Ilva, parlando di "lesa concorrenza", annunciando indagini interne al ministero. Replica l'ex ministro Calenda: "Dette cose gravi e false, vergognoso minacciare indagini al Mise, la responsabilità sulla gara è mia". Arcelor: "Lavorato con correttezza con il Governo. Ottemperato in modo trasparente a passaggi richiesti da legge".

TRUMP PRONTO A COLPIRE TUTTI I PRODOTTI "MADE IN CHINA"

E SPUNTA UN AUDIO SU PAGAMENTO A EX MODELLA DI PLAYBOY

Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. "Non lo faccio per ragioni politiche - ha detto il presidente americano in un’intervista alla Cnbc - ma perché è la cosa giusta per il nostro Paese. Per troppo tempo siamo stati raggirati dalla Cina". E intanto, secondo quanto riporta il New York Times, spunta un audio di Trump su un pagamento a una ex modella di Playboy, registrato in segreto dall’ex legale del tycoon, Cohen.

USURA BANCARIA, INDAGATO A CAMPOBASSO IL MINISTRO SAVONA

DI MAIO: NIENTE DIMISSIONI, CONOSCEVAMO GIA' L’INDAGINE

Indagato a Campobasso il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, nell'inchiesta che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. All'epoca al vertice di Unicredit. Tra gli indagati nella richiesta di proroga delle indagini preliminari, anche i nomi di Alessandro Profumo, oggi ad di Leonardo, e Fabio Gallia, ad e dg di Cassa Depositi e Prestiti. La procura: richiesta proroga atto dovuto, inchiesta vuole approfondimento. Su Savona, ha detto Di Maio, "Conoscevamo già un’indagine e abbiamo scelto Savona, si va avanti".

BONIFAZI, TRIBUNALE CI DA' RAGIONE, GRASSO PAGHI 82MILA EURO

L’EX PRESIDENTE DEL SENATO REPLICA, MAI AVUTE INGIUNZIONI

Il Tribunale di Roma, secondo quanto reso noto dal tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi, avrebbe emesso il decreto ingiuntivo nei riguardi dell’ex presidente del Senato, Pietro Grasso nel quale gli si ingiunge di pagare gli 82.000 euro di quote che i parlamentari Dem si erano impegnati a pagare mensilmente al partito. Grasso ribatte: «Non ho ancora ricevuto alcuna notifica di decreto ingiuntivo, quindi non so su quali basi possa essere stata emessa. Di certo c'è che nessuno mi ha mai chiesto una determinata cifra mensile nel corso di tutta la scorsa legislatura».

BARISTA VIOLENTATA, FERMATO A MILANO PRESUNTO RESPONSABILE

CONDANNATO PER PEDOFILIA, ESCE DAL CARCERE E VIENE UCCISO

Fermato a Milano un romeno di 34 anni, accusato di essere il responsabile della violenza sessuale ai danni di una barista avvenuta l’altra notte. Il ministro dell’Interno Salvini: "Per i colpevoli di questi reati zero sconti, pena certa da scontare solo in galera e castrazione chimica". E in provincia di Benevento, ucciso un uomo, che da pochi giorni aveva lasciato il carcere per un permesso, condannato per pedofilia. Era stato arrestato dai carabinieri nel 2009 con l’accusa di violenza sessuale.

TONINELLI, SI' AL SEGGIOLINO ANTIABBANDONO CON SCONTO FISCALE

SARA' OBBLIGATORIO IN AUTO, MA CON DETRAZIONE FINO A 200EURO

Il seggiolino con dispositivo antiabbandono per i bambini in auto «sarà obbligatorio». Lo ha detto il ministro dei trasporti Danilo Toninelli a Radio24, che ha aggiunto: «Ma penso che quelle poche decine di euro che madri e padri dovranno spendere lo faranno con gioia». «Penso che lo Stato interverrà dando una detrazione fino a 200 euro, siamo dalla parte dei cittadini ma è una norma fondamentale», ha aggiunto il ministro.

TAS ANNULLA L’ESCLUSIONE DEL MILAN DALL’EUROPA LEAGUE

YONGHONG LI INDAGATO A MILANO PER FALSO IN BILANCIO

Per il Milan si riaprono le porte dell’Europa League. Il Tas ha accolto il ricorso del club contro l’esclusione dalle coppe europee per una stagione sancita dalla Camera giudicante della Uefa. Secondo il Tas, "è stato violato il fair play, ma la pena Uefa è sproporzionata". Alla base della decisione, il passaggio della proprietà ad Elliot, con la "situazione finanziaria migliorata". A Milano, indagato per falso in bilancio Yonghong Li nell’ambito dell’inchiesta sull'operazione con la quale lo scorso anno ha rilevato il Milan dalla Fininvest per 740 milioni di euro.