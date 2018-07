Fca: Marchionne sta male, Manley nuovo ad. Camilleri alla Ferrari

Mike Manley, responsabile del brand Jeep, è il nuovo amministratore delegato di Fca. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh industrial, che ha optato per una soluzione interna. Riunione convocata d’urgenza per il 'peggioramentò delle condizioni di Marchionne dopo l'intervento chirurgico. Marchionne lascia, in anticipo sulla tabella di marcia prevista e sempre confermata, dopo 14 anni alla guida del gruppo, salvandola dal fallimento. Elkann: 'Sergio è stato un leader illuminatò. Anche in Ferrari si chiude un’epoca, il nuovo ad è Louis Camilleri già membro del board.

SCONTRO OPEN ARMS-VIMINALE: "ONG INSINUANO, DENUNCIAMO"

LA NAVE A MAIORCA, JOSEFA DENUNCERA' ITALIA E LIBIA

Il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, da Palma de Mallorca auspica che 'la procura spagnola indaghi sulla Guardia Costiera libica e italianà e il Viminale reagisce e accusa: 'Non meritano risposta le Ong che insinuano, scappano, minacciano denunce ma non svelano con trasparenza finanziatori e attività. La denuncia di Josefa? Qualcuno strumentalizza una vittima per fini politici. Noi denunceremo chi, con bugie e falsità, mette in dubbio l’immensa opera di salvataggio e accoglienza svolta dall’Italià. Secondo il Diario de Mallorca la donna di origini camerunensi, per due giorni in mare prima di essere recuperata dalla Open arms, denuncerà la Libia e l’Italia.

DL DIGNITA': M5S-LEGA, PIU' ASSUNZIONI A CENTRI IMPIEGO

ARRIVA ANCHE UNA NORMA SALVA-PRECARI PER LA SCUOLA

Rafforzare gli organici dei centri per l’impiego. E’ una delle proposte di modifica al decreto dignità concordata tra Movimento 5 Stelle e Lega. Nell’emendamento si prevede che le Regioni destinino una quota delle assunzioni tra 2019 e 2021 proprio per potenziare i centri per l’impiego 'al fine - si legge - di garantirne la piena operativita». Le quote andranno stabilite attraverso un accordo Stato-Regioni. Emendamento salva-precari: via al tetto di 36 mesi per le supplenze previsto dalla 'buona scuolà.

G20 CERCA INTESA SU DAZI, CRESCITA AVANTI MA AUMENTANO RISCHI

BUENOS AIRES IN PIAZZA CONTRO IL FMI: ANDATE VIA

Promuove l’Argentina e i target fissati dal governo. Christine Lagarde apre i lavori del G20 inviando un messaggio rassicurante: l’economia sta migliorando e l’inflazione è destinata a calare. Ma sull'economia mondiale pesa la minaccia dei dazi che potrebbero ridurre il pil dello 0,5%. La direttrice esecutiva del Fmi risponde all’ultimo affondo di Donald Trump contro la Fed: 'l'indipendenza delle banche centrali è importantè. Annunciate manifestazioni di protesta a Buenos Aires contro l’accordo Argentina-Fmi.

COPPIA GAY CHIEDE IL CONTO E SULLO SCONTRINO SCRITTA OMOFOBA

DAI SOCIAL BOICOTTAGGIO LOCALE ROMANO, CAMERIERE LICENZIATO

Al momento del conto si sono visti presentare dal cameriere uno scontrino omofobo che, oltre al prezzo, riportava la frase 'no frocì. La coppia gay romana ha denunciato l’episodio alla Gay Help Line. E subito i social hanno scatenato il boicottaggio del ristorante romano. Licenziato il cameriere responsabile del gesto. La sindaca Virginia Raggi ha parlato di 'episodio gravissimò. Gay center e la senatrice M5S Alessandra Maiorino chiedono la revoca della licenza.

'NDRANGHETA: UCCISO UN ESPONENTE DELLA COSCA, GRAVE UN BIMBO

SCOPERTE MAXIPIANTAGIONI MARIJUANA IN CALABRIA, 18 ARRESTI

Ucciso in un agguato a Seminara (RC), Giuseppe Fabio Gioffrè presunto esponente dell’omonima cosca di 'ndrangheta. Ferito un bambino di dieci anni, di nazionalità bulgara. Scoperte tre piantagioni di marijuana, 26 mila piante, per un valore potenziale di 20 milioni di euro a Vibo Valentia, controllata da droni. 18 arresti e altre 21 persone indagate per associazione per delinquere dedita al narcotraffico e legata alla 'ndgrangheta. Emanuele Mancuso, figlio di Pantaleone dell’omonima cosca di Limbadi, collaboratore di giustizia.