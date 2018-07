Addio a Marchionne, il manager globale che salvò la Fiat

Sergio Marchionne è morto all’ospedale di Zurigo dove era ricoverato da giugno. Da 14 anni alla guida del Lingotto, è stato il manager globale che ha salvato la Fiat. La notizia ha fatto il giro del mondo. Bandiere a mezz'asta al Lingotto, fermati gli stabilimenti. Il dolore di John Elkann: 'Sergio se n'è andato. Gli saremo sempre grati. Coltiveremo i suoi valorì. 'Ha mostrato al mondo creatività delle imprese italianè, ha detto il presidente della Repubblica Mattarella. Onore delle armi dalla Cgil: 'Ha salvato la Fiat, non il dialogo. Incognite sul futurò. Giorno nerissimo per Fca al debutto del nuovo Ad Mike Manley: -35% l’utile del trimestre, il titolo crolla in Borsa. A Milano chiude a -15,5%, a Wall Street -11,1%.

SCOPERTO UN LAGO SOTTERRANEO DI ACQUA SALATA SU MARTE

RADAR ITALIANO. SOTTO I GHIACCI. "REQUISITI PER LA VITA"

A un chilometro e mezzo sotto i ghiacci del Polo Sud di Marte c'è un grande lago di acqua liquida e salata: lo ha scoperto il radar italiano Marsis della sonda Mars Express. Pubblicata su Science, la scoperta è stata presentata da Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica, università Roma Tre, Sapienza e Gabriele d’Annunzio di Pescara e Cnr. Il lago ha tutti i requisiti per ospitare la vita, esiste da molto tempo, ha acqua liquida, sali ed è protetto dai raggi cosmici. Elementi che potrebbero far pensare anche a una nicchia biologica.

TERZO MORTO DI LEGIONELLA, ALTRI 4 CASI DI CONTAGIO A MILANO

INDAGINE DELLA PROCURA, PRELEVATI CAMPIONI, SIGILLI A UN ORTO

La Procura di Milano indaga, per ora a carico di ignoti e senza ipotesi di reato, sui casi di legionella con tre morti a Bresso. Intanto, altre quattro persone sono state contagiate, oltre alle 20 già colpite. Campioni sono stati prelevati in tutte le case dei contagiati e in 'altre aree sensibilì. Per i pm, 'non si tratta di un’emergenza, anche se chiaramente sul fatto che si ripresenti ciclicamente a Bresso faremo verifichè. Un’inchiesta tra il 2014 e il 2015 venne aperta e poi archiviata.

TONINELLI AZZERA IL VERTICE DI FS: CHIUDERE CON IL PASSATO

STOP ALLA FUSIONE CON ANAS. MIT: MA NON E’ PER LE POLTRONE

Il ministro delle Infrastrutture Toninelli azzera i vertici di Fs. 'Ho appena firmato la decadenza del Cda per chiudere con il passatò, annuncia. 'Ci dispiace che il cda si sia arroccato non applicando l’automatica decadenza prevista dallo statutò, aggiunge e conferma lo stop alla fusione con Anas: 'La decisione è presa ci manca ancora qualche dato scientifico, qualche studio dai tecnici, ma non c'è alcun motivo per tenerle insiemè. Entro luglio l’assemblea. 'Non è per le poltronè, precisa in una nota il ministero. 'Il governo non distrugga valorè, chiede il presidente di Anas Armani.

MIGRANTI, SCONTRO FAMIGLIA CRISTIANA-SALVINI

IL "VADE RETRO" IN COPERTINA, LUI: "PESSIMO GUSTO"

Una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni; sotto, il titolo: 'Vade retro Salvinì. E’ la copertina di Famiglia Cristiana domani in edicola. 'Niente di personale o ideologico. Si tratta di Vangelò, precisa il settimanale che, dopo l’ennesima tragedia di migranti morti in mare, fa il punto sull'impegno della Chiesa italiana, 'contro certi toni sprezzanti e non evangelicì. 'L'accostamento a Satana mi sembra di pessimo gusto. Non pretendo di dare lezioni a nessuno, sono l’ultimo dei buoni cristiani, ma non penso di meritare tantò, commenta il ministro dell’Interno.

LA GRECIA CONTA I MORTI TRA LE FIAMME, SI CERCA CASA PER CASA

PER ORA 79 VITTIME ACCERTATE, MA SONO ANCORA TANTI I DISPERSI

La Grecia cerca casa per casa le vittime degli incendi intorno ad Atene. Sono 79 le vittime accertate, ma sono ancora tanti i dispersi. Almeno 550 i feriti, tra cui 16 bimbi in condizioni gravi. Venti milioni di euro di fondi straordinari, un conto corrente per le donazioni, rafforzamento della vigilanza: sono le misure straordinarie annunciate dal governo greco. Sono arrivati anche due Canadair dei Vigili del fuoco italiani.