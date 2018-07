Scontro sulla Tav, pressing di Salvini su M5S

Pressing di Salvini perchè il progetto Tav vada avanti. Palazzo Chigi frena sull'ipotesi di stop attribuita ad ambienti del M5s. Per Di Maio 'la questione non è sul tavolo del governò, mentre Grillo rilancia un suo post del 2005 contro l’opera. in Francia il Comitato promotore dice che 'in Italia c'è confusionè. Per la Tav spesi 1,5 miliardi, lo stop costerebbe 2 miliardi. 'E' importante per tutta la Ue che si mantenga l’impegno di finire la Tav', dice la Commissione. 'Quell'asse vale 173 miliardi. Il ministro Toninelli mi ascolti, ho chiesto di parlargli ma non mi ha rispostò, dice il commissario del governo Foietta.

ACCORDO SULLE NOMINE RAI, FOA PRESIDENTE E SALINI AD

DI MAIO, PARASSITI VIA. GENTILONI, SOVRANISTA ALLA GUIDA

Raggiunto l’accordo nel governo sulle nomine dei vertici Rai. Il ministero del Tesoro ha indicato i nomi di Fabrizio Salini, proposto come amministratore delegato, e di Marcello Foa sul cui nome dovrà votare la Vigilanza per la presidenza. 'Oggi diamo il via a una rivoluzione culturale. Via raccomandati e parassitì, commenta il vicepremier Luigi Di Maio. Mentre il premier Conte garantisce ora 'il rilancio della principale industria culturale del Paesè. Foa: 'Riforma nel segno della meritocrazià. Salini: 'Valorizzerò tutte le risorsè.

LA CONSOB SUL CASO MARCHIONNE-FCA: VERIFICHE DI ROUTINE

NORME PRIVACY E TUTELA DEL MERCATO, FINORA NESSUN RILIEVO

La Consob ha in corso 'verifica di routinè sulla vicenda che riguarda Fca e la malattia di Sergio Marchionne. Ad oggi, dalla prime verifiche, non è emerso nulla, affermano fonti vicine alla commissione. Nel caso specifico, la vicenda chiama in causa sia la disciplina sul market abuse che quella relativa alla privacy. Il titolo chiude poco mosso in Borsa a Milano, -0,28%.

GRILLO: LA DEMOCRAZIA E’ SUPERATA, SULL'EURO UN REFERENDUM

RENZI: IL GOVERNO SMENTISCA, SE LO SPREAD BALLA PAGHIAMO TUTTI

'La democrazia è superata, quando meno del 50% va a votare: se prendi il 30% del 50%, hai preso il 15%. Oggi sono le minoranze che gestiscono i Paesi. Probabilmente deve essere sostituita con qualcos'altro, magari con un’estrazione casualè, dice Grillo alla tv Usa Gzeroworld. 'Io penso che potremmo scegliere una delle due Camere del Parlamento così. Casualmentè. Sull'euro aggiunge che un 'piano B servè e rilancia il referendum per 'far decidere gli italianì. Renzi: 'Il governo lo smentisca. Se i mercati gli credono, lo spread balla e paghiamo tuttì.

POLEMICA TONINELLI-FS, "PADOAN HA TENUTO IN PIEDI MAZZONCINI"

IL CDA: OPERATO SECONDO LE REGOLE, NON ESCLUSE AZIONI A TUTELA

Nuova polemica tra Toninelli e il Cda di Fs. 'Se il Cda avesse ascoltato l’azionista non sarebbe stato fatto decaderè, ha detto il ministro aggiungendo che 'con la scusa della sconsiderata fusione Fs-Anas, l’allora ministro Padoan ha tenuto in piedi l’ad Renato Mazzoncini, colui che andrà a processo per presunta truffa ai danni dello Statò. Il Cda 'ribadisce di essersi attenuto strettamente e diligentemente alle previsioni dello Statutò e aggiunge che 'ove si proseguisse in similari affermazioni lesive della dignità del Consiglio, saranno attivate le occorrenti azioni di tutelà.

MIGRANTE FERITO CON UNA PISTOLA A ARIA COMPRESSA A CASERTA

VENTIMIGLIA, MINORENNI PROSTITUTE PER PASSARE LA FRONTIERA

Colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa. E’ la denuncia presentata ai carabinieri da un immigrato della Guinea, ospite in un centro di accoglienza di San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta. Si indaga su un episaodio analogo a danno di un migrante nel Vicentino. Nell’ultimo rapporto di Save the Children, la tragedia di minorenni costrette a prostituirsi per pagare il passaggio del confine a Ventimiglia o reperire cibo e un posto dove dormire. Una nuova tappa dell’orrore della tratta dei minori, denunciata come 'Survival Sex'.

OK IN COMMISSIONE AL DECRETO DIGNITA', LUNEDI' VA IN AULA

CONTRATTI SALVI FINO A NOVEMBRE. I VOUCHER PER IL TURISMO

Via libera delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera al decreto dignità. L’approdo in Aula è previsto per lunedì prossimo con il voto definitivo il 2 agosto. La stretta sui contratti a termine già in corso scatterà solo a novembre. Si introdurrà infatti un periodo transitorio nel quale si potranno applicare le vecchie regole ai contratti già in essere, per dare più tempo alle imprese per adeguarsi. I voucher vengono estesi al settore del turismo ma solo ad 'aziende alberghiere e strutture ricettivè che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.

TWITTER AFFONDA A WALL STREET, -17%. FORTE CALO DEGLI UTENTI

ECONOMIA USA VOLA, +4,1% NEL SECONDO TRIMESTRE. TRUMP ESULTA

Twitter perde il 17% in avvio a Wall Street con il calo degli utenti e sulle previsioni che la flessione continuerà con la società che continua la battaglia contro i finti account. Intanto l’economia americana vola. Nel secondo trimestre il pil è cresciuto del 4,1%, l’aumento maggiore dal 2014. Il Dipartimento del Commercio rivede al rialzo a +2,2% la stima per i primi tre mesi. Esulta il presidente Trump: 'Numeri ottimi, cresceremo anche di più. Nel 2018 oltre il 3%'.