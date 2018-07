Grecia: sfuma la speranza per le gemelline, sale il bilancio dei morti

SOPHIA E VASSILIKI, 9 ANNI MORTE ABBRACCIATE AI NONNI Sono stati identificati i cadaveri di Sophia e Vassiliki, le due gemelle di 9 anni, al centro di drammatiche ricerche sin da lunedì scorso, quando le fiamme hanno divorato l’Attica. Lo annuncia il legale incaricato delle ricerche dalla famiglia. Le due piccole sono morte tra le braccia dei nonni, anch’essi vittime degli incendi nei pressi di Rafina. Sale il bilancio delle vittime: i morti sono 88. Primi funerali.

POLEMICHE SU RAI, ATTACCO PD, VERSO LO SCONTRO IN VIGILANZA

DEM CHIEDONO APPOGGIO A FI.FOA,'RIPORTERO' L’ANTICO SPLENDORE' Opposizioni contro la nomina di Marcello Foa indicato alla presidenza della Rai. Il Pd auspica che 'FI, che ha ottenuto la Presidenza della Commissione di Vigilanza della Rai come forza di opposizione non decida di votare con la maggioranza un candidato impresentabilè. Gli fa eco il capogruppo alla Camera di Leu e membro della commissione di vigilanza Federico Fornaro: 'un voto favorevole rappresenterebbe un clamoroso regalo alla destra sovranista e populistà. Marcello Foa annuncia: 'rinnovare la Rai e riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale'.

TAV E TAP, IL FRONTE DI CONTE E DI MAIO. TENSIONE CON SALVINI

MARCIA DI PROTESTA PER 'LA VALLE CHE RESISTE' AL CANTIERE Le due grandi opere in via di realizzazione, la Tav e il Tap, stanno incrinando i rapporti all’interno della maggioranza di governo per le due visioni contrapposte. Se la Lega di Salvini preme perchè si prosegua nella loro realizzazione, il Movimento di Di Maio si oppone ma potrebbe usare come merce di scambio il gasdotto per fermate l’alta velocità. Oggi intanto ha sfilato sotto la pioggia il movimento No Tav de 'la valle che resistè, un migliaio di persone, partite da Venaus e arrivate al cantiere della Torino-Lione abbattendo le reti.

IL LAVORO CHE CAMBIA: CONTRATTI PIU' BREVI, BONUS FINO AL 2020

BANCHE, ACCELERA CALO SOFFERENZE, ALTRI 50 MLD VIA QUEST'ANNO Arriva in Aula lunedì il decreto Dignità approvato dalle commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera. Soddisfatto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio: 'è decreto 2.0'. Per i sindacati il provvedimento ha 'luci e ombrè, bene contrasto a delocalizzazioni e ludopatia, meno bene per il ritorno dei voucher. Meno sofferenze, maggiore redditività e più credito, soprattutto alle imprese. Nel prossimo triennio lo stock di sofferenze bancarie si ridurrà di circa il 40% rispetto alla fine 2017. Lo prevede l’Abi: l’economia italiana continuerà a crescere intorno all’1,3% medio annuo nel triennio 2018-2020.

SPIAGGE SICURE, DA VIMINALE 2,5 MILIONI A 54 COMUNI COSTIERI

ESTATE PAZZA: CALDO RECORD IN NORD EUROPA, DILUVI IN ASIA Due milioni e cinquecentomila euro ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti per il piano Spiagge sicure-Estate 2018. Quindici si trovano al Nord, 23 al Centro e 16 al Sud. Soddisfatto il ministro Salvini: 'Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli. Dalle parole ai fatti!'. Temporali a macchia di leopardo al nord Europa dopo il caldo record dei giorni scorsi. Se per Francia, Belgio e Olanda il peggio sembra passato, per i Paesi all’estremo nord e a nordest si tratta solo di una tregua.

ABUSI SESSUALI DI SACERDOTI SU SUORE, SEMPRE PIU' DENUNCE

PEDOFILIA, MCCARRICK FUORI DAL COLLEGIO CARDINALIZIO Sono numerose le denunce di casi di suore abusate in Europa, Africa, Sud America e Asia. Sostenute dal movimento #MeToo alcune suore fanno sentire la loro voce. Lo riferisce l’Ap che rileva tra l’altro che circa una mezza dozzina di sorelle in una piccola congregazione religiosa in Cile hanno denunciato alla televisione le loro storie di abusi da parte di preti e di altre suore e su come i loro superiori non hanno fatto nulla per fermare tutto questo. L’arcivescovo emerito di Washington, Theodore McCarrick, 88 anni, accusato di abusi sessuali sia verso minorenni che maggiorenni, non è più cardinale. Il Papa ha accettato la sua rinuncia e ha disposto la sua sospensione dall’esercizio di qualsiasi ministero pubblico.

BIMBI MIGRANTI ABUSATI IN CENTRI RACCOLTA USA, 125 DENUNCE

LA SPAGNA SALVA MILLE PERSONE IN 48 ORE, SOLO OGGI 226 Abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei migranti negli Stati Uniti: la polizia che avrebbe ricevuto 125 denunce a partire dal 2014. Giornalismo investigativo no profit rivela: prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi in 70 dei circa 100 centri per migranti gestiti da un’agenzia del governo. La Spagna ha salvato in 48 ore quasi mille migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Solo oggi salvati 206 migranti da dieci imbarcazioni diverse dopo aver salvato ieri 774 persone su 52 gommoni.

F1, GP UNGHERIA: PIOGGIA BEFFA FERRARI, HAMILTON UN FULMINE

TOUR: DUMOULIN PIEGA FROOME MA IL TRIONFO E’ DI THOMAS Prima fila Mercedes nel Gran Premio d’Ungheria. Lewis Hamilton ha conquistato la pole davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen che ha preceduto il compagno di scuderia Sebastian Vettel. La crono a Tom Dumoulin, il Tour a Geraint Thomas, il podio a Chris Froome. Così la penultima tappa del Tour de France, la crono individuale con partenza da Saint-Pèe-sur-Nivelle e arrivo a Espelette.